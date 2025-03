Bella Santiago de la Power Couple, primele declarații după ce a ajuns pe masa de operație: ”A venit Ambulanța pe pârtie”

Recent, Bella Santiago a fost supusă unei intervenții chirurgicale la genunchi. Fosta concurentă de la Power Couple a suferit o accidentare în timp ce se afla la schi. Direct de pe patul de spital, artista a oferit primele declarații despre starea sa de sănătate.

În urmă cu aproximativ o lună, Bella Santiago a fost protagonista unui eveniment nefericit. În timp ce se afla pe pârtia de schi, artista a suferit o accidentare la picior. Deși a crezut că este o căzătură banală, fosta concurentă de la Power Couple s-a confruntat cu dureri extrem de mari.

Imediat după căzătură, în urma unui control chiar pe pârtie, medicii i-au spus că este vorba despre o întindere de ligamente, diagnostic pe care îl poate vindeca de acasă. Ei bine, după două săptămâni, Bella Santiago ajunsese să se simtă tot mai rău și să aibă dureri insuportabile.

În urma unor analize amănunțire, artista a fost diagnosticată cu ruptură de menisc, iar medicii i-au recomandat să se opereze de urgență. După intervenția chirurgicală, fosta concurentă de la Power Couple a declarat că a suferit un șoc atunci când a aflat că trebuie să fie operată, chiar dacă abia mai putea să miște sau să întindă piciorul.

”A venit Ambulanța pe pârtie. Mi-au spus că este doar întindere de ligament și pot să mă recuperez acasă. Am așteptat două săptămâni, dar după două săptămâni simțeam că doare din ce în ce mai rău. S-a desumflat și eu cu soțul meu am decis să facem un RMN și am ajuns că trebuie să mă operez.

M-am simțit mai bine după operație, pentru că înainte de operație nici nu puteam să mă mișc, să întind piciorul. Pentru mine a fost șocant, nu voiam să mă operez”, a declarat Bella Santiago, la Xtra Night Show.