Cine este și cum arată fiica Bellei Santiago de la Power Couple. Ce a moștenit Kescielle de la mama ei

Bella Santiago este destul de cunoscută în România, însă puțini știu cine este și cum arată fiica ei. Kescielle a moștenit de la mama ei pasiunea pentru muzică, iar artista este bucuroasă să îi vadă evoluția cu trecerea timpului.

Bella Santiago este o mamă mândră! Artista are o relație foarte apropiată cu fiica ei, care a moștenit de la ea pasiunea pentru muzică. Kescielle s-a născut în Filipine, acolo unde a fost crescută de bunica ei până la vârsta de 7 ani.

Fiica Bellei Santiago are 13 ani, iar de șase ani locuiește alături de mama ei. În 2019, adolescenta s-a mutat în România pentru a o avea aproape pe femeia care i-a dat viață. Keschielle s-a adaptat repede aici, iar din clasa a doua a început școala la noi în țară. A fost entuziasmată încă de la început și a început să învețe limba română.

Bella Santiago este foarte implicată atunci când vine vorba de creșterea și educația fiicei sale. Artista își dorește ca fata ei să aibă un viitor strălucit și a inițiat-o în lumea muzicii. Kescielle iubește să cânte la pian, chiar dacă la început nu era atrasă de acest drum. Cântăreața i-a oferit lecții de canto, iar acum este mândră de realizările ei.

„Fata mea, care nu are un telefon cum au toți copii în ziua de astăzi, am încercat să fim tari pentru acest lucru, știu ca a fost greu pentru ea, dar și pentru noi. În loc de telefoane, am învățat-o să citească cărți, să croșeteze și să cante la pian, am dus-o la școala de televiziune. La început nu-i plăcea să citească, nici să cante la pian, dar în timp, când face același lucru în fiecare zi, a început să învețe și să iubească cărțile și muzica. A fost greu, dar uite că sunt mândră de ea”, a scris Bella Santiago pe Instagram.