Bella Santiago a ajuns pe masa de operație! Ce se întâmplă în aceste momente cu fosta concurentă de la Power Couple

Bella Santiago a ajuns pe masa de operație. În urmă cu o lună, fosta concurentă de la Power Couple a suferit un accident la schi, fiind diagnosticată cu ruptură de menisc. Care este acum stare de sănătate a artistei?

Șirul ghinioanelor au început în urmă cu aproximativ o lună, atunci când Bella Santiago a suferit un accident la schi. Deși la început a crezut că este vorba despre o căzătură minoră, starea de sănătate a artistei s-a agravat. Timpul a trecut, iar durerile începuseră să devină din ce în ce mai insuportabile.

În urma unor analize mai amănunțite, artista a fost diagnosticată cu ruptură de menisc. Medicii i-au recomandat să se opereze de urgență, intervenția chirurgicală fiind singura soluție pentru a scăpa de durerile cumplite pe care le avea.

„Bună, fetele, dragii mei, prietenii noștri! Am văzut că mi-ați dat mesaje legat ce s-a întâmplat cu mine. Am fost la spital, am făcut un RMN, am fost la doctor și mi-a zis că am ruptură de menisc. Am nevoie urgent de operație. Pentru că m-am accidentat la schi acum o lună. A intrat în fața mea, între picioarele mele, am căzut și s-au întors genunchii. De atunci, am crezut că o să-mi revin, dar, din păcate, mă simt din ce în ce mai rău”, a dezvăluit artista pe InstaStory.