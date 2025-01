Cine este Bella Santiago de la Power Couple. Originară din Filipine, tânăra a reușit să facă carieră în România!

Bella Santiago este astăzi una dintre cele mai apreciate voci din industria muzicală românească, dar drumul său spre succes nu a fost unul lipsit de provocări. Originară din Filipine, artista a reușit să își clădească o carieră solidă în România, devenind cunoscută publicului larg prin participarea la concursul „X Factor”. În prezent, ea continuă să fie o prezență activă pe scenă și, totodată, face parte din show-ul „Power Couple România” alături de soțul său, Nicu Grigore.

Pe plan personal, stabilitatea a venit odată cu întâlnirea lui Nicu Grigore, cel care i-a devenit soț. Cei doi s-au cunoscut în 2016, iar în 2018 au oficializat relația printr-o cununie civilă. Cinci ani mai târziu, în 2023, au avut parte și de cununia religioasă, un moment emoționant pentru artistă. În paralel, Bella a reușit să își aducă fiica, Kescielle, în România, oferindu-i astfel un nou început alături de familia sa.

Bella Santiago, pe numele său real Resciebelle, s-a născut pe 1 decembrie 1989 în Dasmarinas, Filipine. Copilăria sa a fost marcată de dificultăți, după ce și-a pierdut tatăl la doar un an. Lipsurile financiare au obligat-o pe mama sa să plece la muncă departe de casă, lăsând-o în grija bunicii. Cu toate acestea, Bella și-a descoperit pasiunea pentru muzică de la o vârstă fragedă și, la doar 12 ani, a început să ia lecții pentru a-și dezvolta talentul.

La 15 ani, a urcat pentru prima dată pe scenă în Filipine, iar mai târziu a călătorit în Malaezia și Taiwan pentru a susține concerte. Deși cariera sa muzicală prindea contur, viața personală i-a adus noi încercări. La 20 de ani, a devenit mamă, dar a fost nevoită să-și crească singură fiica după ce tatăl acesteia a dispărut fără urmă.

„M-am îndrăgostit de un bărbat care era în armată, aveam 20 de ani. El venea 2 zile acasă pe lună, așa cum am avut o relație de un an, timp în care am rămas însărcinată. După ce am născut-o, a cunoscut-o, a plecat din nou la război, în Afganistan, și mi-a promis că după o săptămână va reveni. Am așteptat o săptămână, un an, și nu am mai auzit nimic de el. Am zis că merg mai departe, că sunt puternică și că îmi voi crește singură fata. A fost foarte greu, în fiecare zi plângeam, nu știam dacă mai vine acasă. A fost foarte, foarte greu”, a spus Bella Santiago.