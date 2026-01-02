Mihai Gâdea, gest simbolic la înmormântarea tatălui Loredanei Groza. Detaliul care a spus mai mult decât orice cuvânt

Anul 2026 a început în doliu pentru Loredana. Cântăreața și-a pierdut tatăl în ultima zi din an, iar astăzi, 2 ianuarie, are loc înmormântarea. La biserica unde a fost depus trupul neînsuflețit al acestuia au început să se adune oamenii, iar mult vedete și-au făcut apariția pentru a sta alături de Loredana în această zi nefastă. Printre cei prezenți se numără și Mihai Gâdea.

2025 s-a încheiat cum nu se poate mai rău pentru Loredana. Chiar în ultima zi din an, tatăl cântăreței s-a stins din viață, la vârsta de 88 de ani. În ultimele luni, acesta a fost internat în spital din cauza problemelor de sănătate. Însă, în ciuda eforturilor medicilor, corpul său a cedat. Ceremonia de rămas bun are loc astăzi, 2 ianuarie, la ora 11:00, la Cimitirul Bellu.

Apariție surpriză la înmormântarea tatălui Loredanei Groza

Numeroase vedete au venit la biserica unde a fost depus trupul neînsuflețit al lui Vasile Groza pentru a aduce un ultim omagiu. Mulți sunt cei care sunt alături de Loredana în această zi neagră pentru ea.

Printre primii care s-au prezentat la biserică au fost hairstylistul Bassam, prieten și colaborator al cântăreței, dar și artistul Nadir Tamuz. Florin Călinescu, Cornel Ilie, solistul trupei Vunk, și Cătălin Cățoiu s-au alăturat și ei.

A fost marcată și o apariție surpriză la înmormântarea tatălui Loredanei Groza. Printre cei prezenți s-a numărat și vedeta Antena 3, Mihai Gâdea. Acesta și-a prezentat omagiile și a vrut să fie alături de Loredana.

De asemenea, Mihai Gâdea nu a avenit cu mâna goală. Acesta a dus un buchet de trandafiri albi, un gest ce simbolizează respectul și admirația pentru persoana trecută în neființă. Fiind un simbol al sincerității, trandafirul alb poate fi oferit și în astfel de situații.

Printre valorile încastrate în aceste flori se numără onoarea, atemporalitatea și admirația, astfel că trandafirii albi pot fi aduși în semn de respect pentru cei plecați la cele sfinte.

Loredana, sfâșiată de durere

Loredana este devastată de pierderea tatălui său, iar astăzi îl conduce pe ultimul drum. Cântăreața este în doliu și a transmis un mesaj emoționant în mediul online.

„Am sperat ca momentul asta nu va veni vreodata pentru ca parintii nu mor niciodata.. Dar iata ca timpul n a mai avut rabdare. Tata a plecat in lunga calatorie a eternitatii! A lasat in urma mii de poezii, cartile lui pentru copii, romane, cantece pentru copii si pe noi copiii lui Lori si Cristi si cei doi nepoti Elena si David! Misiunea lui a fost indeplinita exemplar! A venit pe lume aparent fara nici o sansa .. orfan de tata de la nici un an, cu o mama vaduva de razboi care a crescut singura 3 baieti.. Visul lui a fost sa scrie.. chiar daca pentru a supravietui a facut toate muncile posibile si imposibile din lume inca din copilarie.. Dar in fiecare zi si a urmat destinul.. a scris.. Pentru ca s a nascut poet.. natural, autodidact.. Si a devenit membru al Uniunii Scriitorilor din Romania. Sunt mandra de tine TATA! Mi-ai aratat ca orice poti realiza in viata oricate obstacole ti-ar sta in cale, doar daca te daruiesti! Tu ai crezut primul in mine, m-ai sustinut si m-ai iubit neconditionat. Ai fost un luptator, un visator, ai fost bunicul tuturor copiilor, un prieten de nadejede, un erou! Te -ai luptat cu suferinta pana la ultima suflare!”, a scris Loredana, în mediul online.

Tatăl Loredanei Groza, înmormântat la cimitirul Bellu. Familia și apropiații își iau rămas-bun într-un mod special

Coincidența tristă, după moartea tatălui Loredanei Groza. S-a stins chiar înainte de ziua lui