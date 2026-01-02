Acasă » Exclusiv » Tatăl Loredanei Groza, înmormântat la cimitirul Bellu. Familia și apropiații își iau rămas-bun într-un mod special

Tatăl Loredanei Groza, înmormântat la cimitirul Bellu. Familia și apropiații își iau rămas-bun într-un mod special

De: Veronica Mavrodin 02/01/2026 | 12:10
Tatăl Loredanei Groza, înmormântat la cimitirul Bellu. Familia și apropiații își iau rămas-bun într-un mod special
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
17 poze
Vezi galeria foto

Astăzi, 2 ianuarie, familia Groza și apropiații îi spun adio lui Vasile Groza, tatăl Loredanei Groza, care s-a stins din viață pe 1 ianuarie, la vârsta de 88 de ani. CANCAN.RO are primele imagini de la înmormântare. 

Familia și apropiații lui Vasile Groza s-au adunat la capela cimitirului Bellu din Capitală, la primele ore ale dimineții. Loredana a venit îmbrăcată în alb, o alegere vestimentară cu o semnificație aparte,  în timp ce ceilalți membri ai familiei și invitații au purtat negru.

Artista a uimit prin ținuta aleasă pentru această zi tristă. Dacă în mod obișnuit, oamenii poartă haine negre, de doliu, artista a ales o ținută atipică. (Vezi aici mai multe detalii)

Printre primii ajunși la ceremonie s-au numărat Florin Călinescu și Cornel Ilie, Mihai Gâdea, care au venit să o susțină pe artistă, dar și să-i aducă un ultim omagiu lui Vasile Groza, apreciat în lumea artistică pentru contribuția și personalitatea sa. Alături de artistă a fost și hairstylistul Bassam, un apropiat al Loredanei.

Fratele Loredanei a fost vizibil copleșit de durere, alături de ceilalți membri ai familiei și prieteni.

Mesajul artistei, după moartea tatălui

Imediat după decesul lui Vasile Groza, Loredana a postat pe rețelele de socializare un mesaj emoționant, în care vorbește despre măreția și talentul părintelui său, dar și despre cât de dureroasă este despărțirea.

„Am sperat că momentul ăsta nu va veni vreodată, pentru că părinții nu mor niciodată…
Dar iată că timpul n-a mai avut răbdare.
Tata a plecat în lunga călătorie a eternității!
A lăsat în urmă mii de poezii, cărțile lui pentru copii, romane, cântece pentru copii și pe noi, copiii lui Lori și Cristi, și cei doi nepoți, Elena și David!
Misiunea lui a fost îndeplinită exemplar!
A venit pe lume aparent fără nicio șansă… orfan de tată de la nici un an, cu o mamă văduvă de război care a crescut singură 3 băieți…
Visul lui a fost să scrie… chiar dacă, pentru a supraviețui, a făcut toate muncile posibile și imposibile din lume încă din copilărie…
Dar în fiecare zi și-a urmat destinul… a scris…
Pentru că s-a născut poet… natural, autodidact…
Și a devenit membru al Uniunii Scriitorilor din România”, este o parte din mesajul publicat de artistă. (MAI MULTE DETALII AICI)

Vasile Groza, tatăl Loredanei Groza, a fost un om cu multiple talente și pasiuni. A lucrat o viață în domeniul confecțiilor, a încercat și politica, candidând pentru un loc în Consiliul Local Onești, și a lăsat în urmă o moștenire literară importantă, fiind scriitor și membru al Uniunii Scriitorilor. În prima zi a anului 2026, după ce a petrecut ultimele luni de viață internat în spital, Vasile Groza s-a stins din viață, la 88 de ani, lăsând familia și apropiații în durere, chiar de Sfântul Vasile, ziua lui de nume.

VEZI ȘI: Ce făcea Loredana Groza la scurt timp după ce tatăl ei s-a stins? Profesionistă și în cea mai tristă zi

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN  (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Loredana Groza, îngenuncheată de durere la înmormântarea tatălui. Momentul în care artista a cedat lângă sicriu
Exclusiv
Loredana Groza, îngenuncheată de durere la înmormântarea tatălui. Momentul în care artista a cedat lângă sicriu
Cum va fi 2026 în funcție de cifra destinului. Adina și Oana Timofte avertizează: Nu mai merge cu jumătăți de măsură
Exclusiv
Cum va fi 2026 în funcție de cifra destinului. Adina și Oana Timofte avertizează: Nu mai merge cu…
Cum va fi vremea în următoarele săptămâni. Prognoză ANM
Mediafax
Cum va fi vremea în următoarele săptămâni. Prognoză ANM
Orașul mare din România în care o garsonieră se vinde cu doar 3.400 euro, acum, în 2026
Gandul.ro
Orașul mare din România în care o garsonieră se vinde cu doar 3.400...
Cum au arătat mesele la Revelionul de lux organizat de Simona Halep în hotelul ei din Poiana Brașov: cina festivă, inclusă în pachetele de mii de euro. FOTO
Prosport.ro
Cum au arătat mesele la Revelionul de lux organizat de Simona Halep în...
Ce le spune o româncă născută în Haiti celor care o atacă pentru culoarea pielii: „Identitatea culturală nu se măsoară în sânge”
Adevarul
Ce le spune o româncă născută în Haiti celor care o atacă pentru...
Ce a spus o tânără pe care mama ei nu a lăsat-o să meargă la barul din Crans-Montana care a ars în noaptea de Anul Nou
Digi24
Ce a spus o tânără pe care mama ei nu a lăsat-o să...
Transport feroviar: 2025 la modernizări este trist. Stăm prost la confort și timp
Mediafax
Transport feroviar: 2025 la modernizări este trist. Stăm prost la confort și timp
Parteneri
Cum arată femeia care i-a luat mințile lui Enrique Iglesias. L-a făcut tată pentru a patra oară
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată femeia care i-a luat mințile lui Enrique Iglesias. L-a făcut tată pentru a...
Loredana Groza, mărturisire care a mișcat-o pe Simona Halep înainte ca tatăl artistei să se stingă din viață
Prosport.ro
Loredana Groza, mărturisire care a mișcat-o pe Simona Halep înainte ca tatăl artistei să se...
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Anunțul momentului pentru românii care stau la casă! Singura construcție din curte pentru care nu mai iei amendă de până la 100.000 de lei
Click.ro
Anunțul momentului pentru românii care stau la casă! Singura construcție din curte pentru care nu...
Ce a spus o tânără pe care mama ei nu a lăsat-o să meargă la barul din Crans-Montana care a ars în noaptea de Anul Nou
Digi 24
Ce a spus o tânără pe care mama ei nu a lăsat-o să meargă la...
Vladimir Putin i-a trimis lui Donald Trump „dovezile” că Volodimir Zelenski a vrut să-l asasineze
Digi24
Vladimir Putin i-a trimis lui Donald Trump „dovezile” că Volodimir Zelenski a vrut să-l asasineze
Cea mai scumpă Dacia Bigster. Transformare radicală pentru cel mai nou SUV din gama Dacia
Promotor.ro
Cea mai scumpă Dacia Bigster. Transformare radicală pentru cel mai nou SUV din gama Dacia
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Ai văzut, dragă, azi-noapte am făcut dragoste 63 de minute!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Ai văzut, dragă, azi-noapte am făcut dragoste 63 de minute!
Telefoanele din seria Galaxy S26 nu se vor scumpi? Care sunt prețurile
go4it.ro
Telefoanele din seria Galaxy S26 nu se vor scumpi? Care sunt prețurile
Leacuri de mahmureală: Cum faci să elimini alcoolul repede?
Descopera.ro
Leacuri de mahmureală: Cum faci să elimini alcoolul repede?
Jocuri gratuite oferite abonaților PlayStation în ianuarie 2026
Go4Games
Jocuri gratuite oferite abonaților PlayStation în ianuarie 2026
Orașul mare din România în care o garsonieră se vinde cu doar 3.400 euro, acum, în 2026
Gandul.ro
Orașul mare din România în care o garsonieră se vinde cu doar 3.400 euro, acum,...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Ce preț au locurile de parcare în 2026. Bucureștenii vor scoate și mai mulți bani din buzunare, ...
Ce preț au locurile de parcare în 2026. Bucureștenii vor scoate și mai mulți bani din buzunare, potrivit HCGMB nr. 356/20 decembrie 2024
Legea pensiilor 2026. Se schimbă vârsta de pensionare pentru acești români
Legea pensiilor 2026. Se schimbă vârsta de pensionare pentru acești români
Cum a ajutat românul George victimele incendiului din Elveția, de fapt. Gestul care le-a salvat viața: ...
Cum a ajutat românul George victimele incendiului din Elveția, de fapt. Gestul care le-a salvat viața: „Monoxidul de carbon e dăunător”
Ce au descoperit Gabriela Cristea și Tavi Clonda despre casa cumpărată în Italia. Vedetele vor duce ...
Ce au descoperit Gabriela Cristea și Tavi Clonda despre casa cumpărată în Italia. Vedetele vor duce o luptă grea!
Marina Almășan are iubit nou! Cine este afaceristul care i-a furat inima? Și-au oficializat relația ...
Marina Almășan are iubit nou! Cine este afaceristul care i-a furat inima? Și-au oficializat relația la final de an
Cele mai așteptate filme din ianuarie 2026 au apărut la cinematografele din România. Thrillere, comedii ...
Cele mai așteptate filme din ianuarie 2026 au apărut la cinematografele din România. Thrillere, comedii și animații pentru toată familia
Vezi toate știrile
×