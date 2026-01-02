Tatăl Loredanei Groza, înmormântat la cimitirul Bellu. Familia și apropiații își iau rămas-bun într-un mod special

Astăzi, 2 ianuarie, familia Groza și apropiații îi spun adio lui Vasile Groza, tatăl Loredanei Groza, care s-a stins din viață pe 1 ianuarie, la vârsta de 88 de ani. CANCAN.RO are primele imagini de la înmormântare.

Familia și apropiații lui Vasile Groza s-au adunat la capela cimitirului Bellu din Capitală, la primele ore ale dimineții. Loredana a venit îmbrăcată în alb, o alegere vestimentară cu o semnificație aparte, în timp ce ceilalți membri ai familiei și invitații au purtat negru.

Artista a uimit prin ținuta aleasă pentru această zi tristă. Dacă în mod obișnuit, oamenii poartă haine negre, de doliu, artista a ales o ținută atipică. (Vezi aici mai multe detalii)

Printre primii ajunși la ceremonie s-au numărat Florin Călinescu și Cornel Ilie, Mihai Gâdea, care au venit să o susțină pe artistă, dar și să-i aducă un ultim omagiu lui Vasile Groza, apreciat în lumea artistică pentru contribuția și personalitatea sa. Alături de artistă a fost și hairstylistul Bassam, un apropiat al Loredanei.

Fratele Loredanei a fost vizibil copleșit de durere, alături de ceilalți membri ai familiei și prieteni.

Mesajul artistei, după moartea tatălui

Imediat după decesul lui Vasile Groza, Loredana a postat pe rețelele de socializare un mesaj emoționant, în care vorbește despre măreția și talentul părintelui său, dar și despre cât de dureroasă este despărțirea.

„Am sperat că momentul ăsta nu va veni vreodată, pentru că părinții nu mor niciodată…

Dar iată că timpul n-a mai avut răbdare.

Tata a plecat în lunga călătorie a eternității!

A lăsat în urmă mii de poezii, cărțile lui pentru copii, romane, cântece pentru copii și pe noi, copiii lui Lori și Cristi, și cei doi nepoți, Elena și David!

Misiunea lui a fost îndeplinită exemplar!

A venit pe lume aparent fără nicio șansă… orfan de tată de la nici un an, cu o mamă văduvă de război care a crescut singură 3 băieți…

Visul lui a fost să scrie… chiar dacă, pentru a supraviețui, a făcut toate muncile posibile și imposibile din lume încă din copilărie…

Dar în fiecare zi și-a urmat destinul… a scris…

Pentru că s-a născut poet… natural, autodidact…

Și a devenit membru al Uniunii Scriitorilor din România”, este o parte din mesajul publicat de artistă. (MAI MULTE DETALII AICI)

Vasile Groza, tatăl Loredanei Groza, a fost un om cu multiple talente și pasiuni. A lucrat o viață în domeniul confecțiilor, a încercat și politica, candidând pentru un loc în Consiliul Local Onești, și a lăsat în urmă o moștenire literară importantă, fiind scriitor și membru al Uniunii Scriitorilor. În prima zi a anului 2026, după ce a petrecut ultimele luni de viață internat în spital, Vasile Groza s-a stins din viață, la 88 de ani, lăsând familia și apropiații în durere, chiar de Sfântul Vasile, ziua lui de nume.

