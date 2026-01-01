Acasă » Știri » Loredana, devastată! Prima reacție răvășitoare după ce Vasile Groza a murit

Loredana, devastată! Prima reacție răvășitoare după ce Vasile Groza a murit

De: Anca Chihaie 01/01/2026 | 13:53
Loredana, devastată! Prima reacție răvășitoare după ce Vasile Groza a murit
Sursa foto: Social media

La început de an, familia Loredanei Groza trece printr-o perioadă de profundă tristețe după ce Vasile Groza, tatăl cunoscutei artiste, s-a stins din viață la vârsta de 88 de ani. În ultimele săptămâni, acesta se confrunta cu probleme de sănătate, fiind internat în spital, unde a primit îngrijire medicală atentă. În ciuda eforturilor cadrelor medicale, starea sa s-a deteriorat, iar la finalul lunii decembrie, tatăl artistei nu și-a mai revenit. Iată ce mesaj a transmis artista pe Facebook!

Vasile Groza a avut o viață marcată de perseverență și pasiune pentru literatură. Născut într-un context dificil, rămas orfan de tată de la o vârstă fragedă, a crescut sub îngrijirea unei mame văduve de război, care a crescut singură trei copii. Deși a fost nevoit să facă față greutăților vieții și să desfășoare diverse munci pentru a se întreține, Vasile Groza și-a urmat visul de a scrie, devenind un poet autodidact și prolific.

Ce mesaj a transmis Loredana Groza

Familia sa, inclusiv fiica Loredana și ceilalți copii, precum și cei doi nepoți, au fost alături de el pe parcursul ultimelor luni, în încercarea de a-i oferi sprijin și confort. În tot acest timp, echipa medicală a spitalului a monitorizat constant starea sa, încercând să mențină o calitate a vieții cât mai ridicată în ultimele zile.

Artista Loredana Groza a transmis un mesaj emoționant pe contul său oficial de Facebook, prin care a anunțat decesul tatălui său. În postarea sa, ea a exprimat durerea profundă și devastarea pe care o simte după pierderea părintelui, subliniind legătura puternică și sprijinul pe care acesta i l-a oferit de-a lungul vieții. Mesajul a fost un omagiu dedicat memoriei tatălui său.

„Am sperat ca momentul asta nu va veni vreodata pentru ca parintii nu mor niciodata.. Dar iata ca timpul n a mai avut rabdare. Tata a plecat in lunga calatorie a eternitatii! A lasat in urma mii de poezii, cartile lui pentru copii, romane, cantece pentru copii si pe noi copiii lui Lori si Cristi si cei doi nepoti Elena si David! Misiunea lui a fost indeplinita exemplar!

A venit pe lume aparent fara nici o sansa .. orfan de tata de la nici un an, cu o mama vaduva de razboi care a crescut singura 3 baieti.. Visul lui a fost sa scrie.. chiar daca pentru a supravietui a facut toate muncile posibile si imposibile din lume inca din copilarie..

Dar in fiecare zi si a urmat destinul.. a scris.. Pentru ca s a nascut poet.. natural, autodidact.. Si a devenit membru al Uniunii Scriitorilor din Romania.

Sunt mandra de tine TATA! Mi-ai aratat ca orice poti realiza in viata oricate obstacole ti-ar sta in cale, doar daca te daruiesti! Tu ai crezut primul in mine, m-ai sustinut si m-ai iubit neconditionat. Ai fost un luptator, un visator, ai fost bunicul tuturor copiilor, un prieten de nadejede, un erou! Te -ai luptat cu suferinta pana la ultima suflare!

Vreau sa multumesc din toata inima cadrelor medicale de la @sanador.romania pentru grija, profesionalismul si daruirea cu care l-au ingrijit pe tata aproape 3 luni, zi si noapte Nu vreau sa ti spun adio draga TATA nicodata, pentru ca moartea nu e sfarsitul, este parte din viata.. Tu pentru mine esti nemuritor! Iti multumesc pentru fiecare clipa traita linga tine

Tu esti, Tatal meu, Vasile Groza, Poetul Drum lin in pace si lumina!

Ne vom reintalni pe Steaua noastra! A ta, Luș  Ceremonia de ramas bun va fi vineri , 2 Ianuarie la ora 11 a.m, la Cimitirul Bellu”,  a transmis Loredana pe Facebook.

REVELION ÎN LACRIMI PENTRU LOREDANA GROZA! TATĂL CÂNTĂREȚEI A MURIT

Doliu în atletism! Fosta sportivă care a câștigat bronzul la Campionatul de la Sevilla pentru România a murit

