Cristina Demetrescu dezvăluie zodia care își schimbă radical modul de a trăi, până în aprilie 2028

În această perioadă, astrologii atrag atenția asupra unui moment considerat decisiv pentru dinamica astrală a următorilor ani. Tranzitul lui Saturn prin Pești s a încheiat în data de 14 februarie, marcând finalul unei etape importante și deschiderea unui nou capitol energetic.

Ieșirea planetei din acest semn este privită drept cel mai important eveniment astrologic petrecut recent, datorită urmării unei schimbări ample de ritm și direcție.

Zodia care își schimbă radical modul de a trăi

Saturn a pășit deja în zodia Berbecului, unde va rămâne aproximativ doi ani și trei luni, până la data de 13 aprilie 2028. Acest tranzit este interpretat ca începutul unui nou ciclu, cu impact asupra tuturor semnelor zodiacale.

În această perioadă, Saturn se află în conjuncție cu Neptun, o întâlnire rară între două planete cu influență majoră. Neptun va rămâne în Berbec pentru următorii 13 ani, amplificând ideea unui nou început în plan social, personal și colectiv.

Specialiștii vorbesc despre o eră a inițiativei, a curajului și a independenței, în care accentul cade pe acțiune și pe capacitatea fiecăruia de a și rescrie propriile direcții. Deși se discută despre reluări „de la zero”, nu este vorba despre o resetare totală, ci despre o reconstrucție bazată pe experiențele acumulate.

Previziunile Cristinei Demetrescu

În analiza Cristinei Demetrescu, zodia care intră într-o transformare profundă odată cu acest tranzit este Fecioara. Pentru nativii acestui semn, următorii doi ani și trei luni pot aduce schimbări majore, atât în plan interior, cât și în modul de viață.

Diferența dintre ceea ce reprezintă Fecioara în prezent și ceea ce va deveni până în aprilie 2028 poate fi semnificativă, aproape ca o reinventare completă.

Intrarea lui Saturn în Berbec activează pentru Fecioară o zonă mentală intensă, generând idei, impulsuri și dorința de a acționa. Deși acest semn este cunoscut pentru prudență și analiză, astrologii subliniază că teama nu mai poate fi un factor care blochează evoluția.

Chiar dacă unele decizii pot părea riscante sau pot conduce la erori, mișcarea este considerată mai benefică decât stagnarea. Pentru Fecioară, perioada care urmează devine una a curajului, a asumării și a transformării radicale, cu efecte vizibile până în primăvara anului 2028.

