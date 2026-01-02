Acasă » Știri » Paula, tânăra care lucrează 1.000 de hectare la doar 20 de ani. Agricultura românească are viitor!

Paula, tânăra care lucrează 1.000 de hectare la doar 20 de ani. Agricultura românească are viitor!

De: Simona Tudorache 02/01/2026 | 13:31
Paula, tânăra care lucrează 1.000 de hectare la doar 20 de ani. Agricultura românească are viitor!
Povestea Paulei pare desprinsă dintr-o carte despre viața la țară. În timp ce mulți tineri își doresc să studieze afară și caută să se realizeze în domenii în care să obțină câștiguri substanțiale, Paula, o tânără studentă, ară cu sârg pământul și simte că a atins cerul cu mâna, pentru că nu își imaginează o altă față a fericirii.

Paula Corlat este din Șipote, județul Iași, și lucrează la fermă alături de tatăl și fratele ei. A ales o facultate care să o ajute pe viitor în munca ogorului, care îi și place. Familia Corlat a pornit la drum în 2005. Aveau atunci un simplu tractor și câteva hectare moștenite de la bunici. Astăzi, ferma se întinde pe 1.000 de hectare, iar povestea ei merge frumos mai departe.

Paula are doar 20 de ani, dar simte că și-a găsit drumul și nu vrea să se îndrepte către altceva. Lucrează chiar și 1.000 de hectare de pământ, crește animale, dar nu își imaginează un alt mod de a trăi.

„Fiind crescută în fermă, mi se pare că mă identific total și pot afirma că nu este doar un loc de muncă. Pe de altă parte, acest domeniu vine cu multe provocări, de la schimbările climatice până la instabilitatea pieței. Recomand cu drag agricultura doar celor care au pasiune și dedicare, pentru că acest sector necesită timp, responsabilitate, un management bine pus la punct și o viziune deschisă spre viitor și tehnologie”, spune Paula.

Paula și familia ei au planuri de dezvoltare

Chiar dacă nu au accesat încă fonduri europene, investițiile realizate dovedesc faptul că au viziune, că au reușit într-un domeniu în care mulți refuză să încerce. Poate nu a fost ușor întotdeauna, dar nu s-au dat bătuți. Acum vor să achiziționeze utilaje moderne, care să țină pasul cu timpul, așa că au un proiect în derulare.

Structura culturilor are la bază o strategie bine gândită: grâu, porumb, floarea-soarelui, rapiță, orz, dar și mazăre, soia și lucernă. Frumusețea există și la sat și e greu de povestit în cuvinte.

