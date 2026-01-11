Acasă » Știri » Ce spune Sofia Vicoveanca despre ritualul ei de sănătate. Vedeta a suferit un infarct în dimineața zilei de 11 ianuarie

Ce spune Sofia Vicoveanca despre ritualul ei de sănătate. Vedeta a suferit un infarct în dimineața zilei de 11 ianuarie

De: Simona Tudorache 11/01/2026 | 15:19
Ce spune Sofia Vicoveanca despre ritualul ei de sănătate. Vedeta a suferit un infarct în dimineața zilei de 11 ianuarie
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
4 poze
Vezi galeria foto

Sofia Vicoveanca are 84 de ani, dar nu și-a arătat niciodată vârsta și a uimit întotdeauna cu energia pe care o afișează atunci când urcă pe scenă. Marea artistă se află din această dimineață în spital, după ce a suferit un infarct. Sofia Vicoveanca este acum monitorizată de medici, dar veștile sunt îmbucurătoare. Solista comunică împreună cu cei din jur și chiar a fost vizitată de câteva colege.

Sofia Vicoveanca a fost întotdeauna un exemplu de eleganță. Solista nu apare în concerte fără celebrele ei mărgele, marcă înregistrată de acum, și are întotdeauna grijă să aibă o ținută impecabilă. Sofia Vicoveanca are un stil de viață sănătos și nu uită să își ia zilnic vitaminele.

Sofia Vicoveanca are un regim sănătos de viață și nu are vicii

Sofia Vicoveanca nu are intervenții chirurgicale și a iubit întotdeauna naturalețea. În plus, viciile nu și-au făcut niciodată loc în viața ei. Artista obișnuiește să se deplaseze cu trenul și are întotdeauna o vorbă bună pentru cei care îi sunt parteneri de călătorie.

„Nu am avut vicii, poate fi unul dintre secretele longevității mele. Mănânc puțin și sănătos, am grijă de mine să mă odihnesc suficient, pentru că mai am și spectacole. Încă am multă energie. Dimineața, când mă trezesc, beau un cappuccino cald și iau niște pastiluțe, vitamine. Mănânc bine, sănătos, nu sar peste mese. Fac rebus, scriu poezii, am cont pe Facebook, unde stau de vorbă cu cei care mă îndrăgesc, am mulți prieteni. În plus, locuind la Suceava, călătoresc cu trenul prin toată țara, am spectacole, stau de vorbă cu oamenii, fac poze cu ei”, spunea ea pentru Click.

Cum își păstrează Sofia Vicoveanca tenul frumos

Sofia Vicoveanca nu obișnuiește să cheltuiască sume mari de bani pe farduri și creme. Cu toate astea, apelează la mici trucuri care o ajută să aibă un ten de invidiat. Obișnuiește să mănânce multe salate și nu uită să se hidrateze foarte bine, iar toate astea fac parte din regimul ei de viață.

„Sunt fată de refugiați, nu am cheltuit pe farduri și pe creme, am ținut de bani, știu ce înseamnă sărăcia. Am încă un ten frumos, dar nu am operații estetice. Mă machiez rar, seara mă spăl pe față, folosesc creme românești. Mănânc multe salate din legume și din fructe și beau apă, mă hidratez bine. Adesea, îmi pun felii de castraveți și pe ten, hidratează și catifelează. Chimicalele din creme nu fac bine”, adaugă Sofia Vicoveanca.

Citește și: Sofia Vicoveanca a suferit un infarct! Artista, internată la Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” Suceava

Citește și: Irinel Columbeanu a recunoscut motivul pentru care s-a pocăit. Acum totul este clar

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Ce salariu are un mecanic auto în 2026. Cât câștigă în funcție de experiență
Știri
Ce salariu are un mecanic auto în 2026. Cât câștigă în funcție de experiență
Cu câte sute de mii de euro se vinde această clădire din Constanța. Este chiar în Piața Ovidiu
Știri
Cu câte sute de mii de euro se vinde această clădire din Constanța. Este chiar în Piața Ovidiu
Meteo București: Strat de zăpadă de până la 15 cm și temperaturi minime de până la -10 grade
Mediafax
Meteo București: Strat de zăpadă de până la 15 cm și temperaturi minime...
Târgul de Crăciun din Craiova VS. Untold din Cluj-Napoca. Cine câștigă mai mulți bani? Gândul a făcut calculele
Gandul.ro
Târgul de Crăciun din Craiova VS. Untold din Cluj-Napoca. Cine câștigă mai mulți...
Soția a apărat-o public pe amantă: „Nu e distrugătoare de casă”. Cum arată
Prosport.ro
Soția a apărat-o public pe amantă: „Nu e distrugătoare de casă”. Cum arată
De la Trezoreria SUA la București. Americanul care trăiește în România cu un buget infim: „Am vândut tot ca să mă mut aici”
Adevarul
De la Trezoreria SUA la București. Americanul care trăiește în România cu un...
Traian Băsescu spune că Nicușor Dan face „o mare greşeală”: E într-o capcană să prezinte raportul pentru anularea alegerilor în 2024
Digi24
Traian Băsescu spune că Nicușor Dan face „o mare greşeală”: E într-o capcană...
33 de plaje dintre cele mai vizitate din sudul Mediteranei ar putea dispărea în următorii ani
Mediafax
33 de plaje dintre cele mai vizitate din sudul Mediteranei ar putea dispărea...
Parteneri
O mai țineți minte pe Adela Lupșe, cunoscută pentru replica „Vreau să sune telefonul”? Cum arată acum, la 10 ani de când a renunțat la tv
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
O mai țineți minte pe Adela Lupșe, cunoscută pentru replica „Vreau să sune telefonul”? Cum...
Cristina ICH, apariție hot în costum de baie, în St. Barts
Prosport.ro
Cristina ICH, apariție hot în costum de baie, în St. Barts
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Cum a fost distrusă una dintre cele mai mari fabrici de lactate din România. A fost un simbol al industriei alimentare românești
Click.ro
Cum a fost distrusă una dintre cele mai mari fabrici de lactate din România. A...
Cum vrea Putin să profite de dezghețarea Arcticii: nevoia de parteneri și norul negru care planează asupra planurilor Kremlinului
Digi 24
Cum vrea Putin să profite de dezghețarea Arcticii: nevoia de parteneri și norul negru care...
Washington Post: Vaticanul a negociat cu SUA pentru a-i oferi lui Nicolas Maduro o cale să fugă în Rusia înainte de capturarea sa
Digi24
Washington Post: Vaticanul a negociat cu SUA pentru a-i oferi lui Nicolas Maduro o cale...
Cum ar putea arăta Dacia C-Neo: spaniolii publică primele randări ale noului break
Promotor.ro
Cum ar putea arăta Dacia C-Neo: spaniolii publică primele randări ale noului break
BANCUL ZILEI. Două pițipoance stau de vorbă: – M-ai prins în mijlocul unei partide de amor!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Două pițipoance stau de vorbă: – M-ai prins în mijlocul unei partide de...
Arma sovietică TM-62, veche de peste 60 de ani, reinventată cu ajutorul dronelor
go4it.ro
Arma sovietică TM-62, veche de peste 60 de ani, reinventată cu ajutorul dronelor
Polul Sud tocmai s-a mutat! Cum a fost posibil?
Descopera.ro
Polul Sud tocmai s-a mutat! Cum a fost posibil?
Surpriză pregatită de Nintendo pentru fanii Switch 2
Go4Games
Surpriză pregatită de Nintendo pentru fanii Switch 2
Târgul de Crăciun din Craiova VS. Untold din Cluj-Napoca. Cine câștigă mai mulți bani? Gândul a făcut calculele
Gandul.ro
Târgul de Crăciun din Craiova VS. Untold din Cluj-Napoca. Cine câștigă mai mulți bani? Gândul...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Ce salariu are un mecanic auto în 2026. Cât câștigă în funcție de experiență
Ce salariu are un mecanic auto în 2026. Cât câștigă în funcție de experiență
Cu câte sute de mii de euro se vinde această clădire din Constanța. Este chiar în Piața Ovidiu
Cu câte sute de mii de euro se vinde această clădire din Constanța. Este chiar în Piața Ovidiu
Sofia Vicoveanca a suferit un infarct! Artista, internată la Spitalului Clinic Județean de Urgență ...
Sofia Vicoveanca a suferit un infarct! Artista, internată la Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” Suceava
Top 4 zodii care aduc magie în viața celorlalți. Prezența lor schimbă atmosfera fără efort
Top 4 zodii care aduc magie în viața celorlalți. Prezența lor schimbă atmosfera fără efort
Am aflat care este plăcerea lui “vinovată”, la 49 de ani. Vedeta pe care nu te așteptai să o ...
Am aflat care este plăcerea lui “vinovată”, la 49 de ani. Vedeta pe care nu te așteptai să o vezi într-un magazin cu jucării
Cât l-a costat pe Lino Golden cererea în căsătorie pe ecranele din New York! Și-a impresionat complet ...
Cât l-a costat pe Lino Golden cererea în căsătorie pe ecranele din New York! Și-a impresionat complet viitoarea soție și nu s-a uitat la bani
Vezi toate știrile
×