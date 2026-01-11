Ce spune Sofia Vicoveanca despre ritualul ei de sănătate. Vedeta a suferit un infarct în dimineața zilei de 11 ianuarie

Sofia Vicoveanca are 84 de ani, dar nu și-a arătat niciodată vârsta și a uimit întotdeauna cu energia pe care o afișează atunci când urcă pe scenă. Marea artistă se află din această dimineață în spital, după ce a suferit un infarct. Sofia Vicoveanca este acum monitorizată de medici, dar veștile sunt îmbucurătoare. Solista comunică împreună cu cei din jur și chiar a fost vizitată de câteva colege.

Sofia Vicoveanca a fost întotdeauna un exemplu de eleganță. Solista nu apare în concerte fără celebrele ei mărgele, marcă înregistrată de acum, și are întotdeauna grijă să aibă o ținută impecabilă. Sofia Vicoveanca are un stil de viață sănătos și nu uită să își ia zilnic vitaminele.

Sofia Vicoveanca are un regim sănătos de viață și nu are vicii

Sofia Vicoveanca nu are intervenții chirurgicale și a iubit întotdeauna naturalețea. În plus, viciile nu și-au făcut niciodată loc în viața ei. Artista obișnuiește să se deplaseze cu trenul și are întotdeauna o vorbă bună pentru cei care îi sunt parteneri de călătorie.

„Nu am avut vicii, poate fi unul dintre secretele longevității mele. Mănânc puțin și sănătos, am grijă de mine să mă odihnesc suficient, pentru că mai am și spectacole. Încă am multă energie. Dimineața, când mă trezesc, beau un cappuccino cald și iau niște pastiluțe, vitamine. Mănânc bine, sănătos, nu sar peste mese. Fac rebus, scriu poezii, am cont pe Facebook, unde stau de vorbă cu cei care mă îndrăgesc, am mulți prieteni. În plus, locuind la Suceava, călătoresc cu trenul prin toată țara, am spectacole, stau de vorbă cu oamenii, fac poze cu ei”, spunea ea pentru Click.

Cum își păstrează Sofia Vicoveanca tenul frumos

Sofia Vicoveanca nu obișnuiește să cheltuiască sume mari de bani pe farduri și creme. Cu toate astea, apelează la mici trucuri care o ajută să aibă un ten de invidiat. Obișnuiește să mănânce multe salate și nu uită să se hidrateze foarte bine, iar toate astea fac parte din regimul ei de viață.

„Sunt fată de refugiați, nu am cheltuit pe farduri și pe creme, am ținut de bani, știu ce înseamnă sărăcia. Am încă un ten frumos, dar nu am operații estetice. Mă machiez rar, seara mă spăl pe față, folosesc creme românești. Mănânc multe salate din legume și din fructe și beau apă, mă hidratez bine. Adesea, îmi pun felii de castraveți și pe ten, hidratează și catifelează. Chimicalele din creme nu fac bine”, adaugă Sofia Vicoveanca.

