Poza care ne-a pus pe gânduri în redacție. Smiley e chiar el, dar chiar ea să fie cine scrie pe poză?

Din când în când, în arhiva CANCAN.RO nu intră știri. Intră fotografii scoase din negura cluburilor de noapte bucureștene, din vremuri în care blițul ardea retine, iar fumul făcea parte din decor. Așa a ajuns pe masa redacției o poză veche, cu aer de 2007 pur-sânge, în care un lucru e sigur din prima secundă: Smiley este acolo. Al doilea lucru, însă, ne-a dat bătăi serioase de cap: fata de lângă el chiar este Sânziana Negru?

București, club, 2007. Și o Sânziană abia aterizată în viața mondenă

Titlul pozei așa spune. Smiley și Sânziana. Dar imaginea nu seamănă deloc cu femeia sigură pe sine, rafinată și ultra-controlată din prezent. E nevoie de context. Mult context.

Fotografia datează din 2007, adică exact la mijlocul relației dintre Smiley și Sânziana Negru. Pe atunci, ea venise din Basarabia și încerca să se „implementeze” în lumea mondenă a Capitalei. Paradoxal, drumul ei spre București a trecut prin Cluj, unde era studentă.

Cei doi s-au cunoscut în studioul lui Marius Moga, iar de acolo lucrurile au evoluat rapid. Smiley, într-un gest de suflet mare și ospitalitate aproape biblică, i-a oferit găzduire tinerei studente. Au locuit împreună aproximativ doi ani, între 2006 și 2008. Relația începuse de un an când poza a fost făcută și mai avea exact un an până la final.

Detalii care spun tot

Smiley poartă o bască proletară, genul purtat de sindicaliștii irlandezi sau de muncitorii de la Grivița lui Ion Roaită, și tricou „signature” de la Puff Daddy, o alegere care, privită cu ochii de azi, capătă accente involuntar ironice dacă ne gândim la acuzațiile ce i se aduc lui Puff Daddy și unde este cazat acum.

Sânziana, în schimb, nu are nimic din glamour-ul actual. Pare mai degrabă o elevă de liceu surprinsă ilegal într-un club de noapte unde accesul e strict 18+. Poartă un pulover croșetat verde, superb, cu nasturi mari, iar la gât are un colier de mărgele de plastic galben. Zero fițe. Zero styling. Zero strategie de imagine. Tânără și naturală!

Pe masă tronează o sticlă de Jack Daniel’s și pahare pline. În cadru mai apare o prietenă comună, care îi privește cu o expresie ce pare să spună: „mai aveți puțin”. Iar ei se țin de mână. Un gest mic, dar grăitor. Atunci nu știau ce urmează. Sau poate Smiley știa dacă judecăm după ochii mici și zâmbetul șăgalnic.

Graffiti pe perete și viața care „era mișto”

În spatele lor, un graffiti colorat domină peretele. Mesajul nu contează. Contează vibe-ul: viața e mișto, noaptea e tânără, nimic nu pare definitiv. Nimic nu anunță că, peste mai puțin de un an, Smiley se va reorienta către Laura Cosoi, colegă de platou în serialul „Cu un pas înainte”.

Despărțirea dintre Smiley și Sânziana Negru a venit în 2007. Oficial, motivul a fost că sentimentele s-au consumat. Neoficial, tabloidele au vorbit despre o poveste în paralel. Detaliul picant? Sânziana și Laura se cunoșteau. Ba chiar erau prietene.

Relația lor a durat aproape doi ani. Intensă, discretă, serioasă. Atât de serioasă încât Sânziana locuia la Smiley acasă și îl însoțea la toate evenimentele. După despărțire, surse apropiate spuneau că ea a suferit mult, dar ruptura s-a produs fără scandal public. Cei doi au rămas în relații civilizate, lucru confirmat chiar de Sânziana, care declara ulterior că se salută și se pupă pe obraz când se întâlnesc.

Astăzi, Smiley este căsătorit cu Gina Pistol și are o fiică, Josephine. Sânziana Negru trăiește o relație cu Ștefan Floroaica, iar imaginea ei publică nu mai are nimic din fragilitatea acelei fete cu pulover verde din club.

Fotografia noastră dovedește că înainte de brand personal, podcasturi și discursuri despre echilibru interior, a existat o Sânziana Negru timidă, îndrăgostită, prinsă de mână cu Smiley, într-o noapte în care viața părea simplă și graffiti-ul din spate promitea că totul va fi bine.

