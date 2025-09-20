Sânziana Negru, la un pas de o mare țeapă financiară! Câte sute de euro i-a cerut o firmă pentru 5 stâlpi din lemn

Sânziana Negru și-a propus să readucă la viață casa străbunicilor săi din Republica Moldova, un proiect drag inimii sale, dar care s-a dovedit mai complicat decât anticipase. Pe lângă provocările inerente ale renovării unei case vechi, vedeta s-a confruntat și cu dificultăți în găsirea materialelor de construcții potrivite, dar și cu probleme legate de meseriași. Recent, ea era la un pas de o țeapă financiară datorită unor stălpi de lemn.

În urmă cu puțin timp Sânziana a fost aproape de a cădea victimă unei înșelătorii financiare. Ea își dorește să schimbe stâlpii de lemn de pe prispă cu unii noi, astfel că a apelat la meșterii locali din Republica Moldova. Aceștia i-au cerut suma de 1.100 de euro, o sumă uriașă în comparație cu prețul din România.

Câștigătoarea Asia Express a aflat și motivul pentru care lemnul de acest tip este greu de găsit în Moldova. Bunicul său i-a explicat că, pe vremuri, stâlpii casei erau aduși din Rusia, țară bogată în păduri, pentru că materialul nu se găsea local. Astfel, chiar și astăzi, găsirea unor stâlpi perfect rotunzi pentru casele tradiționale reprezintă o adevărată provocare.

„Stâlpii casei, da? Acești stâlpi pe care o să-i schimb. V-am zis că o să-i schimb pentru că sunt strâmb și nu îmi plac și nu arată bine deloc. Ca să înțelegeți, data trecută eu am așteptat și după stâlpii ăștia foarte mult. În Republica Moldova se găsește foarte greu lemn pentru că nu există, pentru că Moldova importă lemn, pe când România le exportă. După ce mi-au venit ăștia de la un pădurar și nu mi-au plăcut deloc, am făcut o cerere la cei care mi-au făcut geamurile aici la Cahul de șase stâlpi trași printr-o mașină care să îi facă perfect rotunzi și prețul la șase stâlpi de lemn a fost 1100 de euro, ceva de genul.

L-am întrebat pe bunelul de ce se găsesc atât de greu și de unde, pentru că tot satul ăsta este făcut cu par din ăștia pe prispă tăiați perfect. Adică de ce mi-e atât de greu să găsesc? Și mi-a zis că toți parii ăia de pe vremuri la casele bătrânești s-au adus din Rusia, pentru că aici nu erau. Rușii aduceau, că slavă Domnului, au păduri și ei cât încape”, a povestit Sânziana Negru.

Cât a plătit Sânziana Negru pe stâlpii de lemn în România

Pentru că nu a mulțumit-o nimic din ceea ce a găsit în Republica Moldova, iar prețurile erau uriașe, Sânziana Negru a apelat la o firmă din România. Aici, a costat-o doar 540 de lei șase pari de lemn, fiind diferență de aproape 5000 de lei. După ce achiziția a fost făcută, influencerița se gândește la o metodă de a-i transporta peste hotare.

„În România, șase pari, 540 de lei. Ron. 540. Cu 1000 de euro mai ieftin. Atâta doar că trebuie să găsesc o modalitate să îi trec vama, să-i aduc de acolo și să-i trec vama”, a mai spus influencerița.

