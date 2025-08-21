Stațiunea fantomă din România care a renăscut! Trei hoteluri de 4 stele au fost inaugurate în ultimii 5 ani

Stațiunea Sovata își consolidează activitatea turistică prin investiții importante realizate în ultimii ani. Conform platformei oficiale de promovare, Visit Sovata, modernizările au vizat atât hotelurile de patru stele, cât și unitățile de cazare de trei stele, pensiuni și vile, potrivit evz.ro.

În ultimii cinci ani, patru hoteluri de patru stele au fost inaugurate. Un alt hotel a trecut printr-un amplu proces de renovare. Tot în această perioadă, trei hoteluri de trei stele au fost modernizate, iar numeroase pensiuni și vile au fost construite sau renovate, diversificând oferta turistică a stațiunii.

