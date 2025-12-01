Acasă » Știri » Nu ies des, dar și când o fac… Smiley și Gina au furat toate privirile la Casa di David

De: Paul Hangerli 01/12/2025 | 23:40
Smiley și Gina Pistol, de obicei foarte discreți și dornici să-și păstreze intimitatea departe de ochii publicului, au făcut astăzi o mică excepție. Cu toate că nu ies prea des în public, cei doi și-au „călcat pe inimă” fiind surprinși de CANCAN.RO la Casa di David, bucurându-se de o ieșire relaxată împreună.

Cei doi au apărut la Casa di David îmbrăcați casual, relaxați și cu chef de viață, semn clar că liniștea familială le priește de minune. Și, culmea ironiei, deși porecla îl obligă pe Smiley să fie cel mai zâmbăreț din încăpere, de data asta Gina Pistol era cea care lumina tot restaurantul – toată numai un zâmbet, radiind o fericire molipsitoare.

Cuplul a strălucit la Casa di David în atmosfera interbelică de senzație

Cei doi au nimerit fix în mijlocul petrecerii din decembrie! O atmosferă interbelică spectaculoasă: muzică românească și internațională din anii ’30, actori și dansatori costumați impecabil în stilul epocii, iar pe scenă – nimeni altul decât Petru Călinescu, fiul lui Florin Călinescu, acompaniat de bandul său. Meniul? O interpretare delicioasă a bucătăriei interbelice, cu accente românești și internaționale.

Pe scurt, Smiley și Gina au ies rar, dar au nimerit la FIX: la cea mai tare petrecere, cu cea mai bună muzică, cea mai energică atmosferă și cea mai elegantă întoarcere în timp. Dacă așa arată ieșirile lor „ocazionale”, poate ar trebui să iasă mai des! Prea le stă bine în lumina reflectoarelor!

Gina Pistol radiază de fericire

Un cuplu discret, dar de neoprit: Smiley și Gina Pistol între familie și cariere intense

Smiley și Gina Pistol rămân aceeași combinație fermecătoare de discreție și strălucire: ies rar, dar atunci când o fac, atrag toate privirile. De 8 ani formează unul dintre cele mai solide cupluri din showbiz, sunt căsătoriți și au devenit părinții micuței Josephine, care le-a schimbat complet perspectiva asupra vieții.

Pe lângă viața familială amândoi muncesc intens: Smiley este prins continuu între studio, concerte, proiecte muzicale și producție video, în timp ce Gina se împarte între televiziune, colaborări și proiecte personale, fără să renunțe la rolul de mamă dedicată.

Dar tocmai în asta stă farmecul lor: sunt autentici, muncitori și conectați unul la celălalt. Iar apariția lor de la Casa di David, în mijlocul unei petreceri interbelice spectaculoase, a arătat încă o dată că, indiferent cât de solicitați sunt profesional, știu să-și facă timp pentru ei și să strălucească împreună. Fie pe scenă, fie într-o seară specială în oraș.

CITEȘTE ȘI: Ce refuză Smiley cu vehemență să facă de Crăciun sau de Paște. Artistul a pus piciorul în prag!

NU RATA: Smiley îi îndeplinește visul Ginei Pistol! Cuvântul soţiei e lege: “Căutăm cea mai bună variantă”

×