Iustina și Cornel de la Insula Iubirii, shopping doar cu privirea. S-au uitat, au analizat și au plecat cu mâna goală

Iustina Luchian și Cornel, cuplul care a ținut România cu sufletul la gură în sezonul 8 Insula Iubirii, s-au ascuns de gerul de afară în Mall Băneasa și și-au clătit ochii în vitrinele de la Mobexpert, fără să cumpere nimic. CANCAN.RO i-a surprins pe cei doi exact în ziua în care sperau că nu-i vede nimeni. Toate detaliile, în rândurile de mai jos.

Iustina Luchian și Cornel, foști concurenți la Insula Iubirii, au ieșit din casă cu gândul „că nu-i vede nimeni”, sau cel puțin asta spune ținuta Iustinei, care s-a ascuns sub o șapcă de abia o mai recunoști. Îmbăcați amândoi în negru, cu pufoaice groase și pasul grăbit, cei doi au străbătut mall-ul din Băneasa pentru a face o vizită scurtă la Mobexpert, unde au petrecut câteva minute în fața raionului de accesorii de baie.

S-au uitat, au analizat bine produsele, dar se pare că nimic nu le-a atras atenția, ori poate erau nehotărâți. Cine știe? Cert este că vizita a fost scurtă, iar cuplul a plecat, cu același pas grăbit, spre mașina care-i aștepta în parcare.

Iustina și Cornel de la Insula Iubirii au plecat acasă cu mâna goală

Și dacă tot vizita a fost în zadar, au plecat la fel cum au venit, cu mâna goală. Poate data viitoare va fi cu mai mult noroc.

Cei doi au participat la Insula Iubirii, sezonul 8 și au fost unul dintre cele mai comentate cupluri din competiție. Au stârnit controverse, lacrimi, nervi și mii de comentarii pe rețelele sociale. Iustina Luchian, concurenta care „a dat prea mult din casă”, și Cornel, bărbatul căruia „i-au mai fugit ochii”, au plecat totuși împreună din Thailanda, iar la scurt timp și-au construit o familie. Miracolul s-ar fi rodus chiar în timpul filmărilor și în urmă cu un an, Iustina și Cornel au devenit părinți.

