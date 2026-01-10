Acasă » Știri » Fosta concurentă de la Bravo, ai stil! care a fost bătută de iubit! A decis să rupă tăcerea și a publicat imagini de după altercație

Fosta concurentă de la Bravo, ai stil! care a fost bătută de iubit! A decis să rupă tăcerea și a publicat imagini de după altercație

De: Andreea Stăncescu 10/01/2026 | 23:07
Fosta concurentă de la Bravo, ai stil! care a fost bătută de iubit! A decis să rupă tăcerea și a publicat imagini de după altercație
Ce a pățit Bianca de la Bravo ai stil
Imaginile publicate de Bianca, cunoscută din Bravo, ai stil, au uimit întreaga lume, arătând pentru prima dată urmele unui abuz extrem de grav suferit de vedetă. Fața ei plină de sânge în fotografiile postate pe rețelele sociale a surprins și emoționat publicul, dezvăluind o experiență dureroasă pe care aceasta a păstrat-o ascunsă timp de mai bine de un an.

Bianca, fosta concurentă de la Bravo ai stil, a publicat imagini pe rețelele de socializare care au uimit pe toată lumea. Ea s-a afișat cu fața plină de sânge, după ce a fost bătută de fostul iubit. Incidentul vine după ce, în 2022, ea s-a logodit cu bărbatul pe care îl considera iubirea vieții sale, însă relația s-a dovedit abuzivă.

Aceasta a povestit cu sinceritate experiența traumatizantă și a transmis un mesaj puternic pentru toate femeile aflate în situații similare. Vedeta încurajează femeile să caute sprijin, să vorbească cu persoane de încredere și să nu mai tolereze violența.

Fiecărei femei care suferă în tăcere, nu sunteți slabe și nu sunteți singure. Dacă sunteți abuzate – fizic, emoțional, verbal sau psihologic – vă rog să știți asta: iubirea nu ar trebui să rănească niciodată. A pleca nu este ușor. Frica, speranța, rușinea și manipularea te pot ține prins. Dar viața ta, siguranța ta și pacea ta valorează mai mult decât orice relație care te distruge. Sunt dovada vie că este posibil să pleci. Există viață după abuz. Există vindecare. Există putere pe care nici măcar nu știi că o ai încă”, a scris Bianca pe rețelele de socializare.

Prin această mărturie pe care a ținut-o ascunsă în sufletul ei timp de 17 ani, Bianca Alexandra speră să ofere curaj tuturor celor care trec prin abuz, arătând că este posibil să te ridici și să îți reconstruiești viața, chiar și după experiențe traumatizante.

„Te rog, alege-te pe tine însăți. Cere ajutor. Spune-i cuiva în care ai încredere. Contactează profesioniști. Meriți respect, siguranță și iubire adevărată. Dacă acest mesaj ajunge măcar la o femeie care are nevoie de el, este pentru tine.
Împărtășesc asta acum nu din durere, ci din claritate. Abuzul nu dispare întotdeauna imediat, iar vindecarea nu se întâmplă peste noapte. Dar se întâmplă. Oricărei femei care se află încă într-o relație abuzivă: te rog să știi că plecarea este posibilă, chiar dacă pare imposibilă acum. Siguranța ta contează. Vocea ta contează. Viața ta contează”, a mai scris Bianca.

