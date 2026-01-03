Acasă » Știri » Sergiu a fost găsit mort pe un câmp, în Ajunul Anului Nou. Avea o rană gravă la cap

De: Alina Drăgan 03/01/2026 | 12:02
Sergiu a fost găsit mort pe un câmp în Ajunul Anului Nou /Foto: Il Gazzettino

Tragedie românească în Italia, chiar în Ajunul Anului Nou! Sergiu Țârnă, un tânăr moldovean în vârstă de 25 de ani, a fost găsit mort pe un câmp din apropierea Veneției. Tânărul avea o rană gravă la cap, iar oamenii legii fac acum investigații pentru a stabil ce s-a întâmplat cu acesta. Sergiu locuia de mulți ani în Italia și lucra la mai multe baruri.

Sergiu Țârnă, în vârstă de 25 de ani, a fost găsit mort într-un câmp din localitatea Mira, la limita cu orașul Veneția din Italia, cu o rană gravă la tâmplă, iar procurorii investighează cazul ca omor. Din primele informații, trupul neînsuflețit a fost descoperit întâmplător în cursul zilei de miercuri, 31 decembrie 2025, într-o zonă de câmpuri străbătute de canalul Naviglio del Brenta, aproape de un mic curs de apă.

Potrivit anchetatorilor, tânărul era întins pe partea dreaptă, îmbrăcat în haine negre care ar putea fi uniforma de ospătar sau barman. Oamenii legii iau în calcul mai multe variante pentru arma folosită: un glonț tras de la mică distanță sau o lovitură puternică aplicată cu un obiect dur sau ascuțit.

Tot din primele informații, se pare că decesul tânărului s-ar fi produs în noaptea dintre marți, 30 decembrie, și miercuri, 31 decembrie 2025, dar autoritățile așteaptă acum rezultatele autopsiei. Pentru a afla ce s-a întâmplat cu Sergiu, anchetatorii încearcă să reconstituie ultimele ore din viața acestuia, plecând de la cercul său de cunoscuți și locurile pe care le frecventa.

Incident bizar în cadrul localului unde lucra Sergiu

Sergiu Țârnă era rezident în zona venețiană, locuise la Chirignago și era stabilit de ani buni în Mestre, unde lucrase, în timp, în mai multe localuri. În ultimii doi ani din viață, tânărul a lucrat la localul „Dalla Moretta”, din centrul orașului Mestre.

Localul era condus de o conațională, Cristina, iar în urmă cu o lună un incident violent a avut loc acolo. În data de 15 noiembrie a izbucnit o bătaie în cadrul localului, în care ar fi fost implicată inclusiv proprietara, Cristina, care, după ce a fost agresată, a ajuns să aibă nevoie de îngrijiri medicale la spital.

În urma celor întâmplate, oamenii legii au decis suspendarea licenței localului, iar pe de altă parte a fost arestat un cetățean tunisian, găsit la Ventimiglia, la granița cu Franța, înainte să părăsească țara. În total, cinci persoane au fost denunțate pentru incidentul din noiembrie.

Prietenii spun că pentru Sergiu ar fi început o perioadă dificilă după această întâmplare. În ultima săptămână, până în seara de 30 decembrie, el ar fi lucrat alături de prietenul său, Alessandro, la un bar din Mestre, încercând să câștige bani în plus. Însă, din seara de 30 decembrie, Sergiu a dispărut, iar ulterior a fost găsit mort.

