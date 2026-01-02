Sfârșit tragic pentru Marcel, un gălățean de 33 de ani. A fost ucis de prietenul său, în prima zi din an

Un bărbat de 33 de ani a fost ucis de propriul prieten, într-un conflict izbucnit pe fondul consumului de alcool. Incidentul a avut loc într-o comună din județul Galați, chiar în prima zi a anului. Deși cei doi se cunoșteau de mai mulți ani, o ceartă a degenerat rapid într-o adevărată tragedie.

Un incident violent s-a soldat cu moartea unui bărbat într-o localitate din județul Galați. Un bărbat în vârstă de 33 de ani a fost ucis în urma mai multor lovituri de topor aplicate de un vecin în vârstă de 65 de ani. Tragedia a avut loc chiar în curtea agresorului, cu doar câteva zile înainte ca victima să își aniverseze ziua de naștere.

Cei doi se cunoșteau de mult timp și aveau o relație apropiată. În cursul zilei de ieri, bărbatul mai tânăr a mers în vizită la vecinul său, unde au consumat alcool împreună. La un moment dat, între ei a izbucnit o ceartă, care a degenerat rapid. Pe fondul conflictului, gazda a pus mâna pe un topor și l-a atacat pe prietenul său, lovindu-l de mai multe ori.

Rănit grav, Marcel a încercat să părăsească locul, însă nu a mai reușit. După ce s-a prăbușit lângă poartă, a fost lovit din nou, lovitura finală fiindu-i fatală. Martorii din zonă au alertat imediat autoritățile prin apel la 112. La fața locului au intervenit echipaje de poliție și o ambulanță, însă cadrele medicale nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața.

Ancheta a fost demarată imediat, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului Galați. Principalul suspect a fost reținut la scurt timp după comiterea faptei și audiat pe parcursul nopții. În prezent, acesta a fost prezentat instanței cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile, fiind acuzat de omor.

