Ce a pățit o româncă după ce fost chemată de o conațională ca să fie badantă în Italia. Când a ajuns în aeroport nu i-a venit să creadă

De: David Ioan 27/12/2025 | 12:33
O postare apărută într-o comunitate online dedicată îngrijitoarelor românce din Italia a generat numeroase reacții, după ce a fost relatată o situație considerată de autoare drept una șocantă.

În mesaj este descris cazul unei femei din România care ar fi fost invitată în Italia pentru a înlocui o conațională la locul de muncă, în perioada 22 decembrie – 22 ianuarie. După sosire, însă, aceasta nu ar mai fi reușit să ia legătura cu persoana care o chemase.

Potrivit relatării, îngrijitoarea plecată din România ar fi anunțat înainte de îmbarcare că se apropie de momentul urcării în avion, iar răspunsul primit ar fi fost: „Drum bun și dimineață ne vedem”.

După aterizare, situația s-ar fi schimbat complet. Femeia ar fi constatat că a fost blocată atât pe Facebook, cât și la telefon, fără nicio explicație și fără posibilitatea de a contacta pe cineva la destinație.

Rămasă singură în aeroport și fără sprijin, românca ar fi izbucnit în plâns, neavând altă soluție decât să își cumpere un bilet de întoarcere în aceeași zi. Ar fi folosit cei 300 de euro pe care îi avea la ea, iar, potrivit autoarei postării, întreaga pierdere financiară s-ar ridica la 470 de euro, sumă care, în opinia acesteia, ar fi putut fi folosită „pe masa de sărbători în familie”.

Mesajul inițial se încheie cu o critică dură la adresa celor care recurg la astfel de practici, subliniind lipsa de solidaritate între români și contrastul dintre comportamentul din comunitate și pretenția de a fi respectați de străini: „ne mâncăm între noi”.

În secțiunea de comentarii, numeroase îngrijitoare au confirmat că au întâlnit situații asemănătoare sau au intervenit pentru a ajuta persoane rămase fără sprijin la sosirea în Italia. Una dintre femei povestește că a sprijinit două tinere venite cu autocarul, pe care „nu le-a așteptat nimeni”.

Acestea ar fi avut noroc cu un vârstnic care căuta o îngrijitoare și le-ar fi primit temporar pe amândouă, până când una dintre ele a reușit să își găsească un loc de muncă. În același comentariu este menționat și cazul unei alte femei care ar fi fost nevoită să se întoarcă în România tot cu autocarul.

O altă reacție califică episodul drept „inacceptabilă și de neconceput”, insistând asupra responsabilității morale pe care o presupune chemarea unei persoane la schimb.

Comentatoarea consideră că a lăsa pe cineva să ajungă într-o țară străină, pentru ca apoi să fie blocat și abandonat, reprezintă un gest „extrem de grav și lipsit de umanitate”, iar „respectul, responsabilitatea și bunul-simț” ar trebui să fie reguli de bază.

Printre reacții se remarcă și un mesaj amplu al unei îngrijitoare cu experiență, care afirmă că a lucrat în Italia între 2004 și 2022.

Aceasta recomandă ca, înainte de plecare, înlocuitoarea să discute direct cu angajatorul și să clarifice „în toate privințele” condițiile de muncă. În opinia ei, este esențial ca detaliile să fie „clare și sigure de la început”, pentru a preveni tensiuni sau neînțelegeri atât cu familia asistată, cât și cu persoana care pleacă în concediu.

