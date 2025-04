Cum a reacționat fosta iubită a lui Vlad Pascu după moartea lui Rareș Ion! Ce relație avea cu tânărul de 20 de ani: „Te voi iubi…”

Fosta iubită a lui Vlad Pascu a reacționat, după ce a aflat că Rareș Ion a murit! Ce relație avea tânărul de 20 de ani cu fosta parteneră a șoferului vinovat de accidentul care a șocat România? Iată ce mesaj a publicat pe rețelele de socializare!

Moartea neașteptată a lui Rareș Ion, cunoscut printre cunoscuți sub porecla de „Catron”, a șocat pe toată lumea. La doar 20 de ani, tânărul a fost găsit fără suflare în locuința sa din Sectorul 2, București, la o zi după ce fusese în spital. Circumstanțele decesului nu sunt încă pe deplin clare, iar oamenii legii au deschis o anchetă pentru a se afla cu exactitate despre ce este vorba.

Vestea a provocat un val de reacții pe rețelele de socializare din partea celor ce l-au cunoscut și i-au fost apropiați. Printre cei ce au transmis un ultim omagiu s-a numărat și Rebeca, fosta iubită a lui Vlad Pascu. Tânăra a postat pe TikTok mai multe videoclipuri în care apare în imagini alături de Rareș, sugerând o legătură mai personală între ei.

Chiar dacă nu a oferit nicio explicație despre natura relației lor, internauții au observat imediat cât de apropiați păreau în secvențele video, iar comentariile nu au întârziat să apară.

În descrierea unui videoclip, Rebecca a scris un mesaj prin intermediul căruia a transmis că îl va iubi pentru totdeauna pe Rareș, dând de înțeles că tânărul a ocupat un loc special în inima ei.

Înainte de tragedie, Rareș Ion a postat pe rețelele de socializare un mesaj în care își recunoștea greșelile din trecut și își exprima dorința de a-și schimba viața.

„Bă vă iubesc și îmi pare rău că m-am purtat urât cu unii dintre voi și că mi-am luat grade, nu este nicio scuză care să astupe rana pe care am lăsat-o deschisă asupra comunității mele. Este greu să mă comport normal, parcă e un nou Rareș, care are câteva zile de când este în viață cu tot pachetul mental updatat, ideea este că am început să simt că multe lucruri pe care le fac/făceam, vă făceau mai dornici să încercați și voi acest drum întunecat și sumbru.

Am promovat un stil de viață nesănătos pentru o grămadă de tineri care au ajuns să mă contacteze(…). Sunt încrezător în trăirile mele și în nenumăratele seri/zile în care am fost dependent am reușit să înțeleg de ce și cum.

În zilele următoare voi încerca să pregătesc niște materiale foarte bine structurate în ceea ce privește abuzul substanțelor în adolescenți.(…) Am înțeles prea târziu, de fapt, nu am vrut o lungă perioadă să fac niciun demers către schimbare”, este mesajul transmis de Rareș, în urmă cu doar câteva zile