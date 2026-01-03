Acasă » Știri » În ce an te vei desparți de iubitul tău, în funcție de zodiile voastre. Tabel complet pentru toți nativii: Cine se separă în 2026 și cine niciodată

În ce an te vei desparți de iubitul tău, în funcție de zodiile voastre. Tabel complet pentru toți nativii: Cine se separă în 2026 și cine niciodată

De: Anca Chihaie 03/01/2026 | 08:42
Un nou tabel astrologic propune o interpretare inedită asupra duratei relațiilor de cuplu, indicând anii în care anumite combinații de zodii ar putea ajunge la separare. Acesta sugerează fie un an concret al despărțirii, fie simbolul „niciodată”, asociat relațiilor considerate extrem de stabile din punct de vedere astrologic.

Potrivit acestei interpretări, compatibilitatea dintre zodii nu se rezumă doar la atracție sau chimie inițială, ci ține de ritmul de viață, valorile comune, modul de gestionare a conflictelor și etapele majore ale existenței. Tabelul oferă o perspectivă pe termen lung, plasând posibile rupturi în intervale bine definite, precum 2026–2027 sau 2030–2035, în funcție de dinamica fiecărei perechi zodiacale.

Categoria „niciodată” apare în special în dreptul relațiilor dintre zodii aparținând aceluiași element, apă cu apă, pământ cu pământ, foc cu foc sau aer cu aer. Aceste combinații sunt considerate a avea o înțelegere naturală a nevoilor emoționale și a stilului de viață. De asemenea, tabelul marchează ca fiind extrem de rezistente relațiile dintre zodiile complementare, precum Taur–Scorpion sau Leu–Vărsător, mai ales în situațiile în care cuplul a depășit pragul simbolic de șapte ani împreună. Acest interval este văzut ca un test major, după care legătura devine mai solidă și mai greu de destrămat.

Un alt segment important al tabelului îl reprezintă anii 2026 și 2027, considerați critici pentru cuplurile formate din zodii cu stiluri de viață foarte diferite. Aici sunt incluse combinații în care unul dintre parteneri este orientat spre acțiune, spontaneitate și decizii rapide, iar celălalt preferă analiza, rutina și stabilitatea. Diferențele de priorități, modul distinct de raportare la muncă, familie și timp liber pot genera tensiuni acumulate rapid, ceea ce face ca aceste relații să fie mai vulnerabile într-un interval relativ scurt de timp.

Pentru unele perechi, tabelul indică despărțiri plasate mai târziu, între anii 2030 și 2035. Aceste relații sunt descrise ca având un potențial ridicat la început, fiind adesea construite pe ambiții comune, proiecte de viață și dorința de evoluție. Totuși, ele pot fi puse la încercare în etape sensibile ale vieții, precum criza vârstei de mijloc sau perioada în care copiii devin independenți și părăsesc casa. Schimbarea rolurilor, reevaluarea identității personale și a scopului relației pot conduce la rupturi în cazul în care partenerii nu reușesc să se reconecteze.

Se întâmplă o dată la 60 de ani! Semnificațiile ascunse ale Anului Calului de Foc din zodiacul chinezesc

Horoscop rune 1 ianuarie 2026. Gebo, runa darurilor: o zi a armoniei, a împăcării și a surprizelor frumoase.

 

