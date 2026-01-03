BANC | Bulă și testul ADN

Banc de început de an! Dacă vrei să ai parte de o zi plină de râsete și voie bună, atunci iată un banc amuzant ce-ți va aduce zâmbetul pe buze. Așadar, CANCAN.RO vă prezintă o glumă cu adevărat bună.

Bulă se duce la tatăl lui:

– Tati, tati! Cum a ieșit testul ADN?

– Bulă, de azi înainte să-mi spui „nenea Viorel”!

Alte bancuri savuroase

Soția a avut o zi grea și se plânge soțului ei

Soția a avut o zi grea și, după întoarcerea acasă, a început să se plângă. Ea îi spune soțului ei:

“Nimeni nu mă iubește… nimeni nu are grijă de mine, toata lumea mă urăște!”

Soțul ei, uitându-se la TV zice:

“Asta nu e adevărat, dragă. Nu ești atât de celebră ca toată lumea să te urască. Unii oameni chiar nu te cunosc.”

Bulă și Ștrulă, la închisoare:

– Bulă, tu cum ai ajuns aici?

– Pe scurt, tinerețe fără experiență. Cam atât, Ștrulă!

– Cum tinerețe, când ai peste 60 de ani?

– Așa este, Ștrulă, dar avocatul meu avea doar 25.

Bulă și Bubulina

– Bulă, am un sac întreg cu haine. Aș vrea să le donez, cum să procedez?

– Bubulino, de ce nu le arunci la gunoi? E mai simplu.

– Sunt persoane care suferă de foame și ar avea nevoie de hainele astea.

– Bubulino, crede-mă! Cei cărora li se potrivesc hainele tale.. în mod sigur nu suferă de foame.

PS: Momentan, Bulă se recuperează la ATI.

CITEȘTE ȘI: Bancul de An Nou | Sergiu Mecanicul

BANC | La petrecerea de Revelion, după câteva pahare bune, Ștrulă îl întreabă pe Bulă