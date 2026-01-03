Program TV 3 ianuarie 2026. Ce poți vedea astăzi pe micile ecrane

Ziua de 3 ianuarie aduce pe micile ecrane o mulțime de emisiuni și filme care te vor ține lipit de televizor. Fie că vrei să te informezi, să râzi sau să te bucuri de aventuri pe ecran, programul de astăzi are ceva pentru toată familia!

În a treia zi a anului, televizoarele românilor vin cu o ofertă variată de programe, potrivită pentru întreaga familie. De dimineață și până seara, se pot urmări știri, emisiuni de divertisment, seriale și filme pentru toate vârstele, astfel încât fiecare să găsească ceva pe gustul său.

Program PRO TV

07:00 Știrile Pro TV

10:00 Țup

11:00 Marele Uriaș Prietenos (The BFG)

13:15 Robinson Crusoe

14:45 Poate că da (Maybe I Do)

16:30 Uimitorul Om-Păianjen (The Amazing Spider-Man)

19:00 Știrile Pro TV

20:00 Titanic

23:30 Ultimii cavaleri

Program Antena 1

09:00 Iubire cu parfum de lavandă

12:00 Observator

13:00 Epoca de gheață

14:30 Dolittle

16:30 Am cumpărat o grădină zoologică

19:00 Observator

20:00 101 Dalmațieni

21:30 Cruella

00:00 Față în față

Program Prima TV

07:00 Exclusiv VIP (R)

09:00 Actorul și sălbaticii (R)

11:30 Veronica

13:30 Papiland: prieteni pe viață

14:00 Veronica se întoarce

16:00 Schimb de mame (R)

18:00 Focus 18

19:00 Flash monden

20:00 Aventurile lui Aladin

22:30 Prețul răzbunării

Program Kanal D

07:00 Știrile Kanal D (R)

07:15 Fata de la fereastră (R)

09:45 Sport, dietă şi o vedetă

10:15 Asta-i România! (R)

12:00 Știrile Kanal D

13:00 În căutarea adevărului

14:45 ROventura

16:00 Casa iubirii

18:00 Știrile Kanal D

19:00 Casa iubirii

21:00 The Floor

23:00 Și bețivi și mincinoși

Program Digi Sport

21:15 Live Stirile Digi Sport

21:45 Live Serie A: Cagliari-Milan Etapa 18

22:30 Live Super Avancronica

22:45 Live Serie A: Cagliari-Milan Etapa 18

