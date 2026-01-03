Acasă » Știri » Program TV 3 ianuarie 2026. Ce poți vedea astăzi pe micile ecrane

Program TV 3 ianuarie 2026. Ce poți vedea astăzi pe micile ecrane

De: Andreea Stăncescu 03/01/2026 | 08:30
Ce poți vedea pe micile ecrane astăzi / Sursa foto: Freepik

Ziua de 3 ianuarie aduce pe micile ecrane o mulțime de emisiuni și filme care te vor ține lipit de televizor. Fie că vrei să te informezi, să râzi sau să te bucuri de aventuri pe ecran, programul de astăzi are ceva pentru toată familia!

În a treia zi a anului, televizoarele românilor vin cu o ofertă variată de programe, potrivită pentru întreaga familie. De dimineață și până seara, se pot urmări știri, emisiuni de divertisment, seriale și filme pentru toate vârstele, astfel încât fiecare să găsească ceva pe gustul său.

Program PRO TV

07:00 Știrile Pro TV
10:00 Țup
11:00 Marele Uriaș Prietenos (The BFG)
13:15 Robinson Crusoe
14:45 Poate că da (Maybe I Do)
16:30 Uimitorul Om-Păianjen (The Amazing Spider-Man)
19:00 Știrile Pro TV
20:00 Titanic
23:30 Ultimii cavaleri

Program Antena 1

09:00 Iubire cu parfum de lavandă
12:00 Observator
13:00 Epoca de gheață
14:30 Dolittle
16:30 Am cumpărat o grădină zoologică
19:00 Observator
20:00 101 Dalmațieni
21:30 Cruella
00:00 Față în față

Program Prima TV

07:00 Exclusiv VIP (R)
09:00 Actorul și sălbaticii (R)
11:30 Veronica
13:30 Papiland: prieteni pe viață
14:00 Veronica se întoarce
16:00 Schimb de mame (R)
18:00 Focus 18
19:00 Flash monden
20:00 Aventurile lui Aladin
22:30 Prețul răzbunării

Program Kanal D

07:00 Știrile Kanal D (R)
07:15 Fata de la fereastră (R)
09:45 Sport, dietă şi o vedetă
10:15 Asta-i România! (R)
12:00 Știrile Kanal D
13:00 În căutarea adevărului
14:45 ROventura
16:00 Casa iubirii
18:00 Știrile Kanal D
19:00 Casa iubirii
21:00 The Floor
23:00 Și bețivi și mincinoși

Program Digi Sport

21:15 Live Stirile Digi Sport
21:45 Live Serie A: Cagliari-Milan Etapa 18
22:30 Live Super Avancronica
22:45 Live Serie A: Cagliari-Milan Etapa 18

