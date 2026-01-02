Acasă » Știri » Chris Hemsworth și Robert Downey Jr., în Universul Marvel. Teaserul oficial Avengers: Doomsday

De: Paul Hangerli 02/01/2026 | 23:30
The Avengers

Marvel a lansat un al doilea teaser trailer pentru Avengers: Doomsday, oferind publicului o privire profund emoțională asupra lui Thor, care se roagă pentru putere înaintea luptei decisive cu Doctor Doom. Clipul continuă direcția solemnă a materialelor promoționale recente și confirmă revenirea unor personaje emblematice într-un film ce promite să redefinească Universul Cinematic Marvel.

Un nou teaser emoționant dezvăluie latura vulnerabilă a Zeului Tunetului și pregătește terenul pentru una dintre cele mai așteptate confruntări din istoria Marvel.

Marvel Studios a dezvăluit recent un nou teaser trailer pentru mult-așteptatul film „Avengers: Doomsday”, iar atenția este concentrată de această dată asupra lui Thor, interpretat din nou de Chris Hemsworth. Clipul, cu o puternică încărcătură emoțională, îl prezintă pe Zeul Tunetului într-o ipostază rar întâlnită: nu ca războinic neînfricat, ci ca tată vulnerabil și fiu care își caută credința înaintea unei bătălii decisive.

În imaginile difuzate, Thor apare alături de fiica sa, interpretată de India Rose Hemsworth, într-un moment intim și liniștit, departe de haosul specific luptelor Marvel. Atmosfera se schimbă rapid când eroul este văzut rugându-se tatălui său pentru putere și protecție. Monologul său, încărcat de emoție, subliniază dorința de a supraviețui nu pentru glorie, ci pentru a se întoarce acasă:

„Dă-mi puterea tuturor taților, ca să mai pot lupta o dată, să mai înving un dușman și să mă întorc la ea — nu ca un războinic, ci ca o prezență caldă, ca să o învăț nu lupta, ci liniștea, lucruri pe care eu nu le-am cunoscut niciodată.”

Acest moment intim prefigurează confruntarea cu marele antagonist al filmului, Doctor Doom, interpretat de nimeni altul decât Robert Downey Jr. Revenirea actorului în universul Marvel, de această dată într-un rol negativ, a stârnit deja un val uriaș de reacții. După ce ani la rând a fost simbolul eroismului prin Tony Stark/Iron Man, Downey Jr. își asumă acum masca unuia dintre cei mai iconici și periculoși răufăcători din benzile desenate.

Regizorii Joe și Anthony Russo au comentat teaserul pe Instagram cu o frază sugestivă: „Când până și un zeu trebuie să se roage pentru putere.” Mesajul întărește tonul matur și grav al filmului, sugerând mize mai personale și mai dramatice decât oricând.

Deși imaginile circulau deja online din cauza unor scurgeri de la proiecții private, lansarea oficială a teaserului a confirmat direcția artistică a filmului. Avengers: Doomsday pare să combine spectacolul specific Marvel cu o explorare mai profundă a sacrificiului, fricii și responsabilității.

Filmul este programat să ajungă în cinematografe pe 18 decembrie 2026, iar dacă acest teaser este un indiciu, fanii se pot aștepta la un capitol intens, emoționant și decisiv din saga Avengers.

