Leonardo DiCaprio, adevărul despre „Titanic”: De ce nu se poate uita la filmul care l-a făcut celebru

De: Diana Cernea 02/01/2026 | 07:50
„Titanic” rămâne unul dintre cele mai iubite filme din istoria cinematografiei, dar pentru Leonardo DiCaprio, producția lui James Cameron este un capitol pe care preferă să nu-l mai revadă. Actorul a explicat recent de ce evită filmul care l-a transformat într-un star mondial.

Un succes prea mare ca să mai fie personal

Potrivit Vanity Fair, Leonardo DiCaprio nu a mai revăzut Titanic din 1997, anul lansării filmului în cinematografe. O mărturisire surprinzătoare, având în vedere că pelicula este difuzată constant la televizor și continuă să emoționeze generații întregi. Pentru public, filmul este un clasic absolut. Pentru actor, însă, lucrurile stau diferit.

Invitat la emisiunea Actors on Actors, realizată de CNN și Variety, Leonardo DiCaprio a vorbit deschis despre relația complicată pe care o are cu filmul care l-a consacrat. Aflat față în față cu Jennifer Lawrence, actorul a recunoscut fără ocolișuri: „A trecut o eternitate de când nu l-am mai văzut”. Replica actriței a venit imediat, în stilul ei direct: „Ar trebui să-l revezi. E atât de bun!”.

DiCaprio, în vârstă de 51 de ani, a explicat că nu este genul de actor care să-și urmărească filmele la nesfârșit. Deși recunoaște că a mai revăzut unele producții din filmografia sa, Titanic pare să fie o excepție majoră. Potrivit Vanity Fair, actorul se simte într-un fel „înghițit” de amploarea culturală pe care a căpătat-o filmul, de replicile, scenele și imaginile care au devenit iconice și care continuă să circule independent de el.

Jennifer Lawrence, confesiuni pline de umor

Jennifer Lawrence, la rândul ei, a recunoscut că nici ea nu obișnuiește să-și revadă filmele, dar a făcut o comparație savuroasă. „N-am jucat niciodată într-un film ca Titanic. Dacă aș fi făcut-o, l-aș fi privit de o mie de ori”, a spus actrița, râzând.

Ea a povestit însă că, recent, a revăzut American Hustle (2013), filmul care i-a adus Oscarul pentru cea mai bună actriță. Experiența nu a fost tocmai sobră: „M-am întrebat dacă sunt bună la comedie. Am încercat să-mi dau seama… dar nu-mi mai amintesc răspunsul”, a glumit Lawrence, recunoscând că în acea seară a băut cam mult.

E limpede că, pentru publicul de pretutindeni, Titanic rămâne un monument al cinematografiei. Dar pentru Leonardo DiCaprio, succesul uriaș a transformat filmul într-o amintire prea grandioasă pentru a fi retrăită.

Motivul real pentru care Brooklyn Beckham și-a blocat părinții pe Instagram. O persoană apropiată a dezvăluit totul

Actorul de la Hollywood, care a ajuns să trăiască pe străzi, a fost cazat la hotel de un coleg de breaslă. Ce a urmat depășește orice imaginație

