Cele mai așteptate filme din ianuarie 2026 au apărut la cinematografele din România. Thrillere, comedii și animații pentru toată familia

De: Redacția CANCAN 02/01/2026 | 13:59
Sursa foto: pexels.com

Ianuarie este luna ideală pentru cinema iar noul an începe spectaculos pe marile ecrane, cu o selecție de filme care îmbină emoția, misterul, adrenalina și distracția pentru toate vârstele. CANCAN.RO vă prezintă cele mai captivante filme ale lunii ianuarie.

Cinematografele au dezvăluit cele mai așteptate filme care vor rula toată luna, atât românești cât și de la Hollywood, programate să aibă premiera în luna ianuarie. Fie că îți planifici o ieșire alături de familie, cu prietenii sau o seară dedicată doar ție, selecția de mai jos se potrivește oricărei preferințe și stării de spirit.

În luna ianuarie, publicul va avea ocazia să savureze o varietate de experiențe cinematografice de neuitat, de la comedia românească Dragoste la țară și animatia de aventură Finnik 2, la thrillere captivante precum The Housemaid sau superproducții anticipate precum Greenland: Migration și 28 Years Later: The Bone Temple. Aceste filme merită cu siguranță văzute pe marele ecran.

Cele mai așteptate filme ale lunii ianuarie 2026

„Dragoste la țară” este o comedie romantică românească care captează atenția prin sinceritate și umor. Actorii cunoscuți, precum Adrian Dumitru, Ana Maria Iorga, Marina Dascălu și Zisu Stanciu, interpretează o poveste despre dragoste, divergențe de gândire și redescoperirea valorilor esențiale.

„Finnik 2”: îndrăgitul erou revine într-o aventură vibrantă și plină de dinamism! Cu interpretări carismatice și un tempo captivant, Finnik 2 reprezintă animația perfectă atât pentru copii, cât și pentru adulți. Este o poveste despre prietenie, curaj și legăturile de familie, prezentată într-o manieră spectaculoasă, care transformă o ieșire la cinema într-o fiorantă plăcere pentru micuți. Neatenția lui Finnick face ca el să își piardă abilitatea de a fi invizibil după ce activează din întâmplare un toiag magic.

„The Housemaid” este un thriller captivant și plin de tensiune, care te atrage încă din primele sale momente. Abordând teme precum secretele, manipularea și riscurile ascunse sub o suprafață de aparențe perfecte, acest film reușește să te mențină în suspans și cu inima accelerată până la ultima scenă. Povestea urmărește o femeie care, în ciuda eșecurilor personale, primește o nouă șansă lucrând ca menajeră pentru un cuplu bogat și sofisticat. Printre actorii din film se numără Sydne.

„Greenland: Migration”: după succesul primului film, povestea continuă cu și mai multă intensitate. Cu Gerard Butler revenind într-un rol plin de forță emoțională, Greenland: Migration combină acțiunea spectaculoasă cu drama umană și lupta pentru supraviețuire. E genul de blockbuster care trebuie văzut pe marele ecran, pentru impact maxim.

„28 Years Later: The Bone Temple”: Cu o distribuție puternică și o atmosferă apăsătoare, „28 Years Later: The Bone Temple” este un film intens, dur și hipnotizant, care explorează limitele umanității într-o lume post-apocaliptică. Un must-see pentru fanii genului. În continuarea poveștii epice, dr. Kelson (Ralph Fiennes) se trezește într-o nouă relație șocantă, cu consecințe ca ar putea schimba lumea așa cum o cunosc, iar întâlnirea lui Spike (Alfie Williams) cu Jimmy Crystal (Jack O’Connell) devine un coșmar din care nu poate scăpa.

„Catane”: un film românesc intens și sincer, cu prestații actoricești remarcabile, care explorează teme legate de istorie, culpabilitate și lupta pentru existență. Catane se distinge printr-un realism profund și o putere emoțională care te însoțește mult timp după ce ai părăsit sala de cinema. În satul Catane, panică se instalează când sătenii află că vor fi subiectul unei anchete, deoarece fiecare familie a raportat prezența unor persoane cu dizabilități pentru a beneficia de scutiri fiscale.

