Warner Bros. Discovery și Canal+ semnează un acord internațional major pentru HBO Max

De: Paul Hangerli 01/01/2026 | 23:30
HBO, sursa- pixabay.com

Warner Bros. Discovery și Canal+ au încheiat un nou acord internațional de amploare, considerat de ambele părți un „moment de referință” în dezvoltarea parteneriatului lor global. În urma acestei înțelegeri, HBO Max își extinde prezența în mai multe țări europene, consolidându-și poziția pe piața de streaming.

„Extindere strategică în Europa: HBO Max își consolidează prezența prin parteneriatul cu Canal+

Potrivit acordului, HBO Max va fi disponibil în continuare prin intermediul Canal+ în Polonia, Cehia, Slovacia, Ungaria și România. În plus, serviciul de streaming va fi lansat și în două teritorii noi: Belgia și Austria, extinzând astfel considerabil aria de acoperire în Europa.

Această colaborare marchează o etapă importantă pentru Warner Bros. Discovery, care a accelerat în ultimul an extinderea HBO Max pe piețele europene. Platforma urmează să fie lansată și în Marea Britanie, unde până acum nu a fost disponibilă din cauza contractului pe termen lung dintre WBD și Sky.

Reprezentanții Canal+ și Warner Bros. Discovery au transmis că noul acord reprezintă „un pas major în dezvoltarea colaborării la nivel internațional”, subliniind ambiția comună de a oferi conținut premium unui public cât mai larg.

Ce prevede acordul dintre Warner Bros. Discovery și Canal+

În linii mari, înțelegerea include: distribuția HBO Max în mai multe teritorii europene prin Canal+; reînnoirea difuzării mai multor canale Warner Bros. Discovery; menținerea ferestrei exclusive de televiziune cu plată pentru filmele Warner Bros., care ajung pe Canal+ la șase luni după lansarea lor în cinematografele din Franța.

De asemenea, aproximativ 12 canale WBD au fost reînnoite în mai multe teritorii din Africa, prin intermediul MultiChoice Group, companie achiziționată recent de Canal+. CNN International și Cartoon Network vor fi difuzate exclusiv în Africa de Sud și non-exclusiv în alte regiuni ale continentului.

Un pas strategic într-un peisaj media aflat în schimbare

Canal+ își consolidează astfel poziția de jucător-cheie în distribuția de conținut internațional, având deja acorduri importante și cu Netflix. În contextul în care există speculații privind o posibilă achiziție a Warner Bros. Discovery de către Netflix, acest parteneriat ar putea deveni extrem de valoros, oferind acces la unele dintre cele mai mari platforme de streaming din lume.

Acordul vine într-un moment în care industria media trece printr-o transformare accelerată, iar competiția pentru conținut premium este mai intensă ca niciodată. Extinderea HBO Max prin Canal+ confirmă strategia Warner Bros. Discovery de a-și întări prezența globală și de a ajunge la noi publicuri prin parteneriate solide.

