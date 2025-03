Alina Eriko, apariție îngrijorătoare! Fosta vedetă din România a apărut pe TikTok cu fața TUMEFIATĂ!

Alina Eriko și-a îngrijorat, din nou, fanii după ce a apărut pe rețelele sociale cu fața tumefiată. După o perioadă dificilă, în care problemele ei de sănătate și stilul de viață au fost intens discutate, fosta vedetă pare să fi făcut un pas important către schimbare. Însă imaginile recente i-au pus, din nou, pe gânduri pe cei care o urmăresc, întrebându-se ce s-a întâmplat cu aceasta.

Ultimii ani nu au fost deloc ușori pentru Alina Eriko. Fosta vedetă a trecut printr-o perioadă tulbure, în care sănătatea și alegerile sale de viață au fost subiecte de controversă. Familia ei a încercat în repetate rânduri să o convingă să se întoarcă acasă din Anglia și să își rezolve problemele, însă fără succes. Acum, lucrurile par să se schimbe, iar Alina este determinată să își refacă viața.

Așa cum spuneam, recent, Alina Eriko a apărut cu fața tumefiată în mediul online, îngrijorând pe toată lumea. Însă, deși aspectul ei este unul îngrijorător, realitatea este că aceasta a luat o decizie importantă pentru ea. Mai exact, a plecat în Turcia pentru a trece printr-o intervenție chirurgicală menită să îi îmbunătățească aspectul fizic și, poate, încrederea în sine.

Concret, în urmă cu câteva zile, Alina Eriko a mers în Turcia pentru a-și face o operație la dinți. Deși intervenția a decurs bine, reacțiile postoperatorii nu au întârziat să apară. Bruneta s-a afișat pe TikTok cu fața umflată, în special în zona buzelor, ceea ce i-a pus din nou pe jar pe fanii ei.

Însă, aceasta a explicat că umflăturile sunt normale și că este încrezătoare că rezultatul final va fi exact ceea ce și-a dorit. Cu toate acestea, imaginile au fost intens comentate, iar mulți dintre urmăritorii săi au întrebat dacă totul este în regulă.

De-a lungul timpului, familia Alinei a fost acuzată că nu a făcut suficient pentru a o ajuta să iasă din perioada dificilă prin care a trecut. Tatăl brunetei a fost nevoit să răspundă acestor acuzații și să explice că, de fapt, a încercat în repetate rânduri să o sprijine.

„Așa crede lumea (n.r. că familia nu a încercat să o ajute). Lasă să îi doneze (…) Nu acceptă nimic, dacă am vrut să o iau la mine, m-am dus dimineață, am luat-o de acolo (…) Nici eu nu mai pot răbda, că o și crede lumea. Vorbește, dar lumea o și crede, mă înjură lumea că nu am grijă de fiica mea, că nu am suflet, a început lumea să mă înjure în privat”, a declarat tatăl Alinei Eriko într-un live pe TikTok.