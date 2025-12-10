Acasă » Știri » Explozie într-un bloc din Bihor! O femeie a fost proiectată afară din locuința ei. Detalii de ultimă oră

De: David Ioan 10/12/2025 | 09:49
Explozie într-un bloc din Bihor! O femeie a fost proiectată afară din locuința ei. Foto: Facebook ISU

O explozie puternică s-a produs în noaptea de marți spre miercuri într-un bloc din orașul Aleșd, județul Bihor. Deflagrația, provocată cel mai probabil de o butelie, a avut loc la primul etaj al imobilului și a dus la rănirea gravă a unei femei aflate în apartament.

Incidentul a generat panică în rândul locatarilor și a produs pagube semnificative la structura exterioară a clădirii.

Explozie uriașă în Aleşd

Orașul Aleșd, localitatea natală a premierului Ilie Bolojan, a fost zguduit de această explozie care a proiectat victima din apartament. Echipajele medicale sosite la fața locului au intervenit imediat pentru a-i acorda primele îngrijiri.

Autoritățile au fost alertate printr-un apel la numărul de urgență 112, cu câteva minute înainte de ora 23. Primele informații transmise de echipele de intervenție indică faptul că deflagrația ar fi fost declanșată de o acumulare de gaz.

Blocul a fost afectat semnificativ de explozie. Foto: Facebook ISU

De asemenea, un echipaj CBRN al Detașamentului Oradea, specializat în cercetare și evaluare chimică, biologică, radiologică și nucleară, a fost trimis pentru verificarea eventualelor riscuri suplimentare. Acesta a avut rolul de a analiza posibile scurgeri de gaze sau alte substanțe periculoase rezultate în urma deflagrației.

Pompierii au dispus evacuarea locatarilor din bloc pentru a preveni alte incidente. Totodată, au oprit alimentarea cu energie electrică și au ventilat casa scării, reducând riscul unei noi acumulări de gaz. Până în prezent, nu au fost raportate alte victime.

O femeie a fost proiectată în afara apartamentului

Lt. col. Camelia Roșca, purtătorul de cuvânt al ISU Crișana, a precizat că femeia rănită a suferit arsuri pe 30-40% din suprafața corpului și a fost preluată de echipajele medicale. În urma exploziei, un balcon s-a prăbușit, complicând misiunea pompierilor și amplificând riscurile în zonă.

Pentru gestionarea situației, trei echipaje de pompieri militari de la Stația Aleșd au fost mobilizate, fiind dotate cu două autospeciale de intervenție. La fața locului a ajuns și echipajul SMURD de Terapie Intensivă Mobilă din Oradea, precum și un echipaj al Serviciului de Ambulanță, care a oferit sprijin medical suplimentar.

Potrivit anchetei preliminare, explozia s-ar fi produs în momentul în care femeia a aprins lumina în bucătăria amenajată în balcon. Din cauza acumulării de gaz provenită de la o butelie, scânteia electrică ar fi declanșat explozia puternică, explică lt. col. Camelia Roșca.

Deși suflul a afectat grav balconul și a provocat panică în rândul locatarilor, specialiștii ISU Bihor au stabilit că structura de rezistență a blocului nu a fost compromisă. După finalizarea verificărilor și ventilarea completă a imobilului, locatarii vor putea reveni în apartamentele lor, cu excepția celor afectați direct de deflagrație.

