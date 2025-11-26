Tragedie trasă la indigo! La doar o lună de la explozia din Rahova, un bloc de locuințe din Buftea a fost zguduit din temelii. Ce s-a găsit în blocul din Buftea, care a explodat pe 25 noiembrie. Autoritățile au vești proaste pentru locatari!

Explozia a avut loc în noaptea de marți, 25 noiembrie, într-un bloc de locuințe din Buftea, din cartierul Studio O butelie dintr-un apartament a explodat, ceea ce a dus la prăbușirea plafonului dintre parter și etajul 1. Cinci oameni au avut nevoie de îngrijiri medicale, printre care un bărbat fără arsuri care a suferit un infarct și o adolescentă de 14 ani care a suferit răni grave la cap.

Ce au găsit autoritățile în apartamentul care a explodat

Din nefericire, doar o parte din locatari erau racodați la gaze. În apartamentul în care a avut loc explozia, oamenii legii au descoperit două butelii. Deflagrația a fost atât de puternică încât structura de rezistență a clădirii a fost grav avariată, iar locatarii au fost evacuați – vezi AICI imagini de la fața locului.

Din primele cercetări, blocul ar putea fi dărâmat. Locatarii așteaptă acum verificările specialiștilor pentru a vedea dacă pot intra sau nu în locuințe.

”Nu este atât de grav ca la Rahova, dar se vede că este afectată structura de rezistență a blocului. Riscul de a intra în clădire este destul de mare, de asta așteptăm specialiștii să vină și să ne spună exact. O parte din apartamente sunt racordate la gaze”, a spus Alexandru Poroșanu, șeful Institutului Național de Criminalistică.

