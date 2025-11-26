Mărturiile unui locatar din blocul din Buftea! Întreaga sa familie era acasă în momentul exploziei: „E dezastru pentru mine”

O explozie puternică a avut loc ieri, 25 noiembrie, într-un bloc din Buftea. În urma celor întâmplate, șase persoane au fost rănite. Familiile ce locuiau în blocul respectiv sunt în stare de șoc. Unul dintre locatari face acum mărturisiri cutremurătoare. Întreaga sa familie era acasă atunci când a avut loc explozia.

Deflagrația a avut loc pe Aleea Tineretului, într-un imobil cu regim de înălţime P+1. O butelie a explodat într-un apartament. Șase persoane au fost rănite, dintre care trei au fost transportate la spital, o persoană în stop cardio-respirator, resuscitată, o persoană cu arsuri severe, şi una cu traumatism facial.

Mărturiile unui locatar din blocul din Buftea

Printre cei afectați de explozia din Buftea se numără și familia unui bărbat care face acum declarații cutremurătoare. Acesta se afla la muncă atunci când s-a întâmplat totul, însă soția, copiii și tatăl său erau acasă.

După bubuitura puternică, tatăl bărbatului a ieșit afara să vadă ce se întâmplă. După ce a înțeles pericolul, acesta a vrut să se întoarcă pentru a-și avertiza nora, însă a leșinat pe scări. Chiar femeia a fost cea care l-a salvat ulterior, după ce s-a asigurat că micuții sunt în siguranță.

„Soția mea, împreună cu cei trei copii ai mei și cu tatăl meu, erau acasă în momentul în care s-a întâmplat tragedia. Când a bubuit, tatăl meu a plecat afară să vadă ce s-a întâmplat, a coborât, iar soția și-a dat seama că este o explozie, a luat copii și a fugit, a vrut să iasă mai repede din bloc. Bineînțeles, au luat ce au apucat pe ei, nu s-au mai gândit că e frig afară, au vrut doar să se salveze. În timpul ăsta când ea cobora, tatăl meu urca. Lui ori i s-a făcut rău, că am înțeles că a căzut pe scări jos, de la fumul înecăcios, de la dioxidul de carbon, a leșinat. O vecină a strigat: A murit, a murit! Soția mea când a ajuns jos a dat copilul cel mic la o vecină și pe cel mare la altcineva să se ducă repede ca să îl salveze, să îl scoată de acolo, că i-a fost frică că se poate întâmpla ceva și mai grav de atât”, a povestit bărbatul.

„E dezastru pentru mine”

De asemenea, bărbatul a mai povestit că în urma celor întâmplate, tatăl său este acum internat și este în stare gravă. Fumul i-a afectat plămânii în proporție de 99%.

„Acum vreo jumătate de oră m-a sunat cineva și mi-a spus că este bine, este intubat la Spitalul Floreasca, dar acum am primit un telefon de la mama mea și mi-a spus că nu e bine. Am înțeles că i-a afectat plămânii în proporție de 99%, a mai făcut încă vreo două preinfarcturi ce pot să zic, e dezastru pentru mine. Să auzi chestia asta, tu la muncă și acasă să se întâmple ce s-a întâmplat acum”, a mai spus bărbatul.

Totodată, familia și-a pierdut și locuința, iar acum sunt cazați la o cantină. Aceștia așteaptă să primească undă verde pentru a se putea întoarce în apartamentul lor și a încerca să mai salveze ceva.

„Soția și copii sunt cazați la o cantină și de mâine așteptăm și noi autoritățile să putem să intrăm și noi în case să ne luăm documente, bănuți, ce mai avem acolo strâns, dacă putem să mai adunăm ceva. Așteptăm și noi un semn de la Dumnezeu să vedem unde ne ducem, unde ne cazăm, vă dați seama, că aici nu cred că se mai poate aici”, a declarat locatarul blocului din Buftea.

