Acasă » Știri » Mărturiile unui locatar din blocul din Buftea! Întreaga sa familie era acasă în momentul exploziei: „E dezastru pentru mine”

Mărturiile unui locatar din blocul din Buftea! Întreaga sa familie era acasă în momentul exploziei: „E dezastru pentru mine”

De: Alina Drăgan 26/11/2025 | 10:37
Mărturiile unui locatar din blocul din Buftea! Întreaga sa familie era acasă în momentul exploziei: „E dezastru pentru mine”
Mărturiile unui locatar din blocul din Buftea /Foto: Buftea Smart

O explozie puternică a avut loc ieri, 25 noiembrie, într-un bloc din Buftea. În urma celor întâmplate, șase persoane au fost rănite. Familiile ce locuiau în blocul respectiv sunt în stare de șoc. Unul dintre locatari face acum mărturisiri cutremurătoare. Întreaga sa familie era acasă atunci când a avut loc explozia. 

Deflagrația a avut loc pe Aleea Tineretului, într-un imobil cu regim de înălţime P+1. O butelie a explodat într-un apartament. Șase persoane au fost rănite, dintre care trei au fost transportate la spital, o persoană în stop cardio-respirator, resuscitată, o persoană cu arsuri severe, şi una cu traumatism facial.

Mărturiile unui locatar din blocul din Buftea

Printre cei afectați de explozia din Buftea se numără și familia unui bărbat care face acum declarații cutremurătoare. Acesta se afla la muncă atunci când s-a întâmplat totul, însă soția, copiii și tatăl său erau acasă.

Ce i-a cerut un livrator din Sri Lanka unui client care a comandat mâncare. Clientul a crezut că nu aude bine
Ce i-a cerut un livrator din Sri Lanka unui client care a comandat...
Cea mai norocoasă zodie în decembrie 2025. Și în 2026 este printre favoritele astrelor
Cea mai norocoasă zodie în decembrie 2025. Și în 2026 este printre favoritele...

După bubuitura puternică, tatăl bărbatului a ieșit afara să vadă ce se întâmplă. După ce a înțeles pericolul, acesta a vrut să se întoarcă pentru a-și avertiza nora, însă a leșinat pe scări. Chiar femeia a fost cea care l-a salvat ulterior, după ce s-a asigurat că micuții sunt în siguranță.

„Soția mea, împreună cu cei trei copii ai mei și cu tatăl meu, erau acasă în momentul în care s-a întâmplat tragedia. Când a bubuit, tatăl meu a plecat afară să vadă ce s-a întâmplat, a coborât, iar soția și-a dat seama că este o explozie, a luat copii și a fugit, a vrut să iasă mai repede din bloc. Bineînțeles, au luat ce au apucat pe ei, nu s-au mai gândit că e frig afară, au vrut doar să se salveze.

În timpul ăsta când ea cobora, tatăl meu urca. Lui ori i s-a făcut rău, că am înțeles că a căzut pe scări jos, de la fumul înecăcios, de la dioxidul de carbon, a leșinat. O vecină a strigat: A murit, a murit! Soția mea când a ajuns jos a dat copilul cel mic la o vecină și pe cel mare la altcineva să se ducă repede ca să îl salveze, să îl scoată de acolo, că i-a fost frică că se poate întâmpla ceva și mai grav de atât”, a povestit bărbatul.

„E dezastru pentru mine”

De asemenea, bărbatul a mai povestit că în urma celor întâmplate, tatăl său este acum internat și este în stare gravă. Fumul i-a afectat plămânii în proporție de 99%.

„Acum vreo jumătate de oră m-a sunat cineva și mi-a spus că este bine, este intubat la Spitalul Floreasca, dar acum am primit un telefon de la mama mea și mi-a spus că nu e bine. Am înțeles că i-a afectat plămânii în proporție de 99%, a mai făcut încă vreo două preinfarcturi ce pot să zic, e dezastru pentru mine. Să auzi chestia asta, tu la muncă și acasă să se întâmple ce s-a întâmplat acum”, a mai spus bărbatul.

Totodată, familia și-a pierdut și locuința, iar acum sunt cazați la o cantină. Aceștia așteaptă să primească undă verde pentru a se putea întoarce în apartamentul lor și a încerca să mai salveze ceva.

„Soția și copii sunt cazați la o cantină și de mâine așteptăm și noi autoritățile să putem să intrăm și noi în case să ne luăm documente, bănuți, ce mai avem acolo strâns, dacă putem să mai adunăm ceva.

Așteptăm și noi un semn de la Dumnezeu să vedem unde ne ducem, unde ne cazăm, vă dați seama, că aici nu cred că se mai poate aici”, a declarat locatarul blocului din Buftea.

Mărturisirile făcute de Alexandra, fata de 17 ani care a rămas prinsă sub dărâmăturile exploziei din Rahova: „Dacă nu era ea, eu nu mai trăiam”

Incendiu puternic lângă București: flăcările au cuprins un spațiu comercial din Domnești

Tags:
Iți recomandăm
Reformă în educația românească. Elevii vor avea noi materii la liceu
Știri
Reformă în educația românească. Elevii vor avea noi materii la liceu
Livrare de mâncare transformată în moment tensionat. Ce i-a cerut un livrator din Sri Lanka clientului
Știri
Livrare de mâncare transformată în moment tensionat. Ce i-a cerut un livrator din Sri Lanka clientului
Prognoza ANM pentru 1 decembrie 2025 în România: Minivacanță cu vreme contrastantă
Mediafax
Prognoza ANM pentru 1 decembrie 2025 în România: Minivacanță cu vreme contrastantă
Pe ce dată vin NINSORILE în București. Meteorologii Accuweather au modificat prognoza inițială
Gandul.ro
Pe ce dată vin NINSORILE în București. Meteorologii Accuweather au modificat prognoza inițială
FOTO. Lavinia e noua iubită a celebrului milionar spaniol care a jucat la Real Madrid
Prosport.ro
FOTO. Lavinia e noua iubită a celebrului milionar spaniol care a jucat la...
Chirurg certat de un pacient că operația a durat prea puțin: „AI-ul zice că operația trebuia să dureze o oră! Ați lăsat ceva în mine”
Adevarul
Chirurg certat de un pacient că operația a durat prea puțin: „AI-ul zice...
„Este punctul zero” pentru orice atac al Rusiei împotriva UE: Țara care a devenit principala vulnerabilitate din apărarea Europei
Digi24
„Este punctul zero” pentru orice atac al Rusiei împotriva UE: Țara care a...
Cel mai înalt punct al Terrei, Everest, umbrit de structuri de peste o sută de ori mai mari ascunse în adâncul planetei
Mediafax
Cel mai înalt punct al Terrei, Everest, umbrit de structuri de peste o...
Parteneri
Cum arată Christina Ich în costum de baie! A încins atmosfera! Influencerița se menține într-o formă de zile mari
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată Christina Ich în costum de baie! A încins atmosfera! Influencerița se menține într-o...
FOTO. Imagini hot cu manechinul care i-a luat mințile milionarului însurat
Prosport.ro
FOTO. Imagini hot cu manechinul care i-a luat mințile milionarului însurat
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
„Regele audiențelor” Dan Negru, mesaj usturător pentru prezentatorii „Revelion 2026”: „Când vreunul îmi va doborî recordul de 25 de Revelioane...”
Click.ro
„Regele audiențelor” Dan Negru, mesaj usturător pentru prezentatorii „Revelion 2026”: „Când vreunul îmi va doborî...
Românii care merg în Marea Britanie au nevoie de un nou document de la anul. Cât costă și cum se obține ETA
Digi 24
Românii care merg în Marea Britanie au nevoie de un nou document de la anul....
Unul dintre cei mai bogați oameni din Rusia, cofondator al Lukoil, și-a vândut acțiunile la companie pentru o sumă uriașă
Digi24
Unul dintre cei mai bogați oameni din Rusia, cofondator al Lukoil, și-a vândut acțiunile la...
Test în România cu cea mai interesantă mașină hibridă chinezească
Promotor.ro
Test în România cu cea mai interesantă mașină hibridă chinezească
BANCUL ZILEI. Ion are chef de acțiune: - Mărie, hai să facem dragoste!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ion are chef de acțiune: - Mărie, hai să facem dragoste!
Ce știm până acum despre iPhone-ul pliabil: 3 caracteristici care l-ar diferenția de concurență
go4it.ro
Ce știm până acum despre iPhone-ul pliabil: 3 caracteristici care l-ar diferenția de concurență
SIGUR n-ai știut asta despre cartofii prăjiți!
Descopera.ro
SIGUR n-ai știut asta despre cartofii prăjiți!
Un nou shooter multiplayer de la autorii popularului PUBG
Go4Games
Un nou shooter multiplayer de la autorii popularului PUBG
Pe ce dată vin NINSORILE în București. Meteorologii Accuweather au modificat prognoza inițială
Gandul.ro
Pe ce dată vin NINSORILE în București. Meteorologii Accuweather au modificat prognoza inițială
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Reformă în educația românească. Elevii vor avea noi materii la liceu
Reformă în educația românească. Elevii vor avea noi materii la liceu
Livrare de mâncare transformată în moment tensionat. Ce i-a cerut un livrator din Sri Lanka clientului
Livrare de mâncare transformată în moment tensionat. Ce i-a cerut un livrator din Sri Lanka clientului
Reacţia lui Marilu Dobrescu după decizia instanţei. Roşcata a dat cărţile pe faţă despre Iustin
Reacţia lui Marilu Dobrescu după decizia instanţei. Roşcata a dat cărţile pe faţă despre Iustin
Ilie Dobre comentează LIVE pe ProSport.ro meciul Universitatea Craiova – Mainz, joi, 27 noiembrie ...
Ilie Dobre comentează LIVE pe ProSport.ro meciul Universitatea Craiova – Mainz, joi, 27 noiembrie 2025, de la ora 19:45
Motivul pentru care Florin Piersic poartă mereu un accesoriu roșu: „S-a și luptat cu morile de vânt”
Motivul pentru care Florin Piersic poartă mereu un accesoriu roșu: „S-a și luptat cu morile de vânt”
Ella Vișan îl vrea înapoi pe bombonelul Teo! „M-am înțeles bine cu el, m-aș completa cu ...
Ella Vișan îl vrea înapoi pe bombonelul Teo! „M-am înțeles bine cu el, m-aș completa cu el”
Vezi toate știrile
×