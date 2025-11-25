Acasă » Știri » Explozie puternică în Buftea! Primele imagini de la fața locului: mai multe victime au fost transportate la spital

Explozie puternică în Buftea! Primele imagini de la fața locului: mai multe victime au fost transportate la spital

De: Mirela Loșniță 25/11/2025 | 21:06
Explozie puternică în Buftea! Primele imagini de la fața locului: mai multe victime au fost transportate la spital
Sursă foto: Octav Ganea
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
5 poze
Vezi galeria foto

Marți, 25 noiembrie 2025, o butelie a explodat într-un apartament din Buftea, județul Ilfov. Pompierii au intervenit de urgență la fața locului, iar mai multe persoane au fost afectate de deflagrație.

Mai multe persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale, una dintre victime fiind în stop cardio-respirator. De asemenea, pompierii au constatat un risc de prăbușire a apartamentului afectat și au evacuat oamenii din zonă. Autoritățile au anunțat că în urma exploziei au fost desprinse mai multe elemente structurale ale imobilului, care prezintă pericol de prăbușire , inclusiv pereți exteriori și interiori, precum și ferestre și uși.

Explozie puternică în Buftea

La fața locului au fost alertate cinci autospeciale de stingere, Detașamentul Special de Salvatori, o autospecială de descarcerare, o autospecială de intervenție și salvare de la înălțime, cinci ambulanțe SMURD, autospeciala pentru transportul victimelor multiple și șase echipaje SABIF.

La ora 19.45, conform informațiilor transmise de Ministerul Sănătății, situația celor afectați de explozia din Buftea era următoarea:  ⁠1 pacient fără arsuri, stop cardio respirator resuscitat, transportat la Spitalul Clinic de Urgență Floresca, ⁠⁠1 pacient (57 ani) cu arsuri 50-55%, transportat la Spitalul Clinic de Urgență Chirurgie Plastică, Reparatorie și Arsuri din București (se află în evaluare de specialitate la spital și echilibrare hemodinamică).

Ce zodii vor fi răsfățate de univers în decembrie. „Cadourile” pe care le vor primi acești nativi de la astre
Ce zodii vor fi răsfățate de univers în decembrie. „Cadourile” pe care le...
Cea mai norocoasă zodie în decembrie 2025. Și în 2026 este printre favoritele astrelor
Cea mai norocoasă zodie în decembrie 2025. Și în 2026 este printre favoritele...

⁠Un pacient minor (14 ani) cu traumatism cranio cerebral, transportat la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Grigore Alexandrescu (se află în evaluare de specialitate la spital și echilibrare hemodinamică) ⁠1 pacient (58 ani), traumatism membru inferior drept (refuză transportul la spital)  ⁠1 pacient (51 ani), arsură minoră membru superior (refuză transportul la spital), scrie Digi24.

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a mărturisit că nu exclude posibilitatea ca pacientul care prezintă arsuri pe 50-55% din suprafața corpului să fie transferat în străinătate. În prezent, acesta este internat la Spitalul de Arși din București.

  „Nu exclud această posibilitate. Am discutat cu colegii de la Centrul Operativ pentru Situații de Urgență din Ministerul Sănătății și vor asista Spitalul de Arși pentru transferul în străinătate, în cazul în care, în urma evaluării și echilibrării, situația o impune. Nu mă pot pronunța acum, până când colegii de la spital nu finalizează procedurile specifice și nu întocmesc raportul medical de specialitate.

Alertă în Republica Moldova! O dronă s-a prăbușit peste o locuință

Mărturisirile făcute de Alexandra, fata de 17 ani care a rămas prinsă sub dărâmăturile exploziei din Rahova: „Dacă nu era ea, eu nu mai trăiam”

Tags:
Iți recomandăm
Pepe, primele declarații despre sarcina lui Yasmine Pascu: ”Dacă vreau să spun despre viața mea…”
Știri
Pepe, primele declarații despre sarcina lui Yasmine Pascu: ”Dacă vreau să spun despre viața mea…”
Incendiu puternic lângă București: flăcările au cuprins un spațiu comercial din Domnești
Știri
Incendiu puternic lângă București: flăcările au cuprins un spațiu comercial din Domnești
După incidentul cu cei doi români, trei britanici au dus haosul mai departe pe pista aeroportului din Köln
Mediafax
După incidentul cu cei doi români, trei britanici au dus haosul mai departe...
Indignare în rândul iubitorilor de mămăligă cu brânză. Cât costă o porție din celebrul preparat la Târgul de Crăciun din Craiova
Gandul.ro
Indignare în rândul iubitorilor de mămăligă cu brânză. Cât costă o porție din...
FOTO. Lavinia e noua iubită a celebrului milionar spaniol care a jucat la Real Madrid
Prosport.ro
FOTO. Lavinia e noua iubită a celebrului milionar spaniol care a jucat la...
Veste cutremurătoare despre marele Michael Schumacher: „Nu vom mai auzi nimic despre el”
Adevarul
Veste cutremurătoare despre marele Michael Schumacher: „Nu vom mai auzi nimic despre el”
Spionii lui Putin susțin că Londra va distruge planul de pace al lui Trump cu dovezi că acesta a colaborat cu FSB sau KGB
Digi24
Spionii lui Putin susțin că Londra va distruge planul de pace al lui...
Cele mai înfricoșătoare două locuri de pe Pământ. Un aventurier a călătorit 27 de ani ca să afle care sunt acestea
Mediafax
Cele mai înfricoșătoare două locuri de pe Pământ. Un aventurier a călătorit 27...
Parteneri
Ce fac azi gemenele de la Cheeky Girls! Monica și Gabriela sunt greu de recunoscut la 42 de ani. Cu ce se ocupă
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Ce fac azi gemenele de la Cheeky Girls! Monica și Gabriela sunt greu de recunoscut...
FOTO. Imagini hot cu manechinul care i-a luat mințile milionarului însurat
Prosport.ro
FOTO. Imagini hot cu manechinul care i-a luat mințile milionarului însurat
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
De la ce au ajuns să se certe la cuțite Irina și Răzvan Fodor? „Sunt moldoveancă de aia aprigă”
Click.ro
De la ce au ajuns să se certe la cuțite Irina și Răzvan Fodor? „Sunt...
Ce drepturi au persoanele încadrate într-un grad de handicap în România: Scutiri de taxe, transport gratuit și alte facilități
Digi 24
Ce drepturi au persoanele încadrate într-un grad de handicap în România: Scutiri de taxe, transport...
„Trădează-ți patria!”. De ce au ales mii de ucraineni să lucreze pentru serviciile secrete ale Rusiei
Digi24
„Trădează-ți patria!”. De ce au ales mii de ucraineni să lucreze pentru serviciile secrete ale...
Amendă pentru depășirea vitezei cu 30 km/h. Un singur km/h poate dubla sancțiunea
Promotor.ro
Amendă pentru depășirea vitezei cu 30 km/h. Un singur km/h poate dubla sancțiunea
BANCUL ZILEI. ALINUŢA: - Sunt urâtă? – Nu mamă, ai tot ce-și dorește un bărbat!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. ALINUŢA: - Sunt urâtă? – Nu mamă, ai tot ce-și dorește un bărbat!
Fanii Parkside, pregătiți-vă! Kaufland lansează un val de scule noi în ofertă
go4it.ro
Fanii Parkside, pregătiți-vă! Kaufland lansează un val de scule noi în ofertă
Povestea tribului care trăiește de mai bine de 1.000 de ani în Marele Canion
Descopera.ro
Povestea tribului care trăiește de mai bine de 1.000 de ani în Marele Canion
Un nou shooter multiplayer de la autorii popularului PUBG
Go4Games
Un nou shooter multiplayer de la autorii popularului PUBG
Indignare în rândul iubitorilor de mămăligă cu brânză. Cât costă o porție din celebrul preparat la Târgul de Crăciun din Craiova
Gandul.ro
Indignare în rândul iubitorilor de mămăligă cu brânză. Cât costă o porție din celebrul preparat...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Pepe, primele declarații despre sarcina lui Yasmine Pascu: ”Dacă vreau să spun despre viața mea…”
Pepe, primele declarații despre sarcina lui Yasmine Pascu: ”Dacă vreau să spun despre viața mea…”
Incendiu puternic lângă București: flăcările au cuprins un spațiu comercial din Domnești
Incendiu puternic lângă București: flăcările au cuprins un spațiu comercial din Domnești
Nu e o glumă! Cât costă o minivacanță de 1 Decembrie, la Alba Iulia
Nu e o glumă! Cât costă o minivacanță de 1 Decembrie, la Alba Iulia
Vestea momentului în showbiz! Pepe urmează să devină tată pentru a patra oară: Yasmine e însărcinată!
Vestea momentului în showbiz! Pepe urmează să devină tată pentru a patra oară: Yasmine e însărcinată!
Vacanța de iarnă 2025-2026. Câte zile libere vor avea elevii și profesorii, de fapt
Vacanța de iarnă 2025-2026. Câte zile libere vor avea elevii și profesorii, de fapt
Horoscop 26 noiembrie. Zodia care își găsește sufletul pereche
Horoscop 26 noiembrie. Zodia care își găsește sufletul pereche
Vezi toate știrile
×