Explozie puternică în Buftea! Primele imagini de la fața locului: mai multe victime au fost transportate la spital

Marți, 25 noiembrie 2025, o butelie a explodat într-un apartament din Buftea, județul Ilfov. Pompierii au intervenit de urgență la fața locului, iar mai multe persoane au fost afectate de deflagrație.

Mai multe persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale, una dintre victime fiind în stop cardio-respirator. De asemenea, pompierii au constatat un risc de prăbușire a apartamentului afectat și au evacuat oamenii din zonă. Autoritățile au anunțat că în urma exploziei au fost desprinse mai multe elemente structurale ale imobilului, care prezintă pericol de prăbușire , inclusiv pereți exteriori și interiori, precum și ferestre și uși.

Explozie puternică în Buftea

La fața locului au fost alertate cinci autospeciale de stingere, Detașamentul Special de Salvatori, o autospecială de descarcerare, o autospecială de intervenție și salvare de la înălțime, cinci ambulanțe SMURD, autospeciala pentru transportul victimelor multiple și șase echipaje SABIF.

La ora 19.45, conform informațiilor transmise de Ministerul Sănătății, situația celor afectați de explozia din Buftea era următoarea: ⁠1 pacient fără arsuri, stop cardio respirator resuscitat, transportat la Spitalul Clinic de Urgență Floresca, ⁠⁠1 pacient (57 ani) cu arsuri 50-55%, transportat la Spitalul Clinic de Urgență Chirurgie Plastică, Reparatorie și Arsuri din București (se află în evaluare de specialitate la spital și echilibrare hemodinamică).

⁠Un pacient minor (14 ani) cu traumatism cranio cerebral, transportat la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Grigore Alexandrescu (se află în evaluare de specialitate la spital și echilibrare hemodinamică) ⁠1 pacient (58 ani), traumatism membru inferior drept (refuză transportul la spital) ⁠1 pacient (51 ani), arsură minoră membru superior (refuză transportul la spital), scrie Digi24.

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a mărturisit că nu exclude posibilitatea ca pacientul care prezintă arsuri pe 50-55% din suprafața corpului să fie transferat în străinătate. În prezent, acesta este internat la Spitalul de Arși din București.

„Nu exclud această posibilitate. Am discutat cu colegii de la Centrul Operativ pentru Situații de Urgență din Ministerul Sănătății și vor asista Spitalul de Arși pentru transferul în străinătate, în cazul în care, în urma evaluării și echilibrării, situația o impune. Nu mă pot pronunța acum, până când colegii de la spital nu finalizează procedurile specifice și nu întocmesc raportul medical de specialitate.

Alertă în Republica Moldova! O dronă s-a prăbușit peste o locuință

Mărturisirile făcute de Alexandra, fata de 17 ani care a rămas prinsă sub dărâmăturile exploziei din Rahova: „Dacă nu era ea, eu nu mai trăiam”