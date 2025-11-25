O fetiță de doi ani a ajuns la spital după ce a fost la McDonald`s. Ce conținea lichidul suspect pe care l-a consumat

După o vizită la McDonald`s, un copil de doi ani și jumătate a ajuns în stare gravă la spital. Băutura care făcea parte dintr-un Happy Meal nu ar fi fost apă, ci un lichid cu miros puternic de alcool. Ce conținea lichidul suspect pe care l-a consumat.

O fetiță de doi ani din orașul Kassel, Germania, a ajuns de urgență la spital după o vizită la McDonald`s. Potrivit declarațiilor mamei copilei, Katharina Schlemm, în sticla de băut – care făcea parte dintr-un Happy Meal, nu se afla apă, ci un lichid cu miros puternic de alcool. Părintele crede că ar fi vorba despre dezinfectant.

Incident fără precedent într-un fast-food McDonald`s

După ce a băut o înghițitură, copila s-a înroșit la față și a început să țipe. Deoarece șeful de tură de la McDonald`s nu a luat în serios incidentul și a cerut chiar returnarea sticlei, mama fetiței a mers la poliție și a făcut plângere.

Katharina Schlemm nu-și poate explica cum a ajuns lichidul, probabil alcool sau dezinfectant, în sticla comandată de ea. Conform bonului fiscal, femeia a comandat un Happy Meal la ora 11:53 la ghișeul McDrive, alegând ca băutură apă plată.

”Când ma deschis sticla puțin mai târziu în parcare, nu am observat nimic. Capacul cu filet a fost la fel de greu de deschis ca de obicei.”, spune mama fetiței de doi ani.

Cazul este anchetat acum pentru suspiciune de vătămare corporală din neglijență. Conținutul sticlei de 0.33 litri, care a fost confiscată de polițiști, este în prezent în curs de analiză. Fetița de doi ani a primit îngrijiri medicale la fața locului, ulterior fiind transportată la spitalul din Kassel, pentru a exclude posibilitatea unei intoxicații.

Un client din restaurant care a asistat la incident a povestit că: ”Îmi doream să mănânc în liniște, dar brusc au început să se audă țipete și să apară lumini albastre intermitente (n.r de la ambulanță)”.

Ce spun reprezentanții McDonald`s

Reprezentanții filialei din Bettenhausen nu au dorit să comenteze acest subiect. Un purtător de cuvânt al companiei a declarat că departamentul de presă al McDonald’s din München are cunoștință de incidentul din Kassel. „Susținem pe deplin ancheta. Cu toate acestea, până la clarificarea situației, nu putem face alte declarații. Totuși, suntem afectați de aceste evenimente”, a spus purtătorul de cuvânt.

