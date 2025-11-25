Acasă » Știri » Alertă în Republica Moldova! O dronă s-a prăbușit peste o locuință

Alertă în Republica Moldova! O dronă s-a prăbușit peste o locuință

De: Anca Chihaie 25/11/2025 | 12:21
Alertă în Republica Moldova! O dronă s-a prăbușit peste o locuință
Sursa foto reprezentativă: Arhivă CANCAN

O situație neobișnuită a alarmat locuitorii din localitatea Cuhureștii de Jos, raionul Florești, în dimineața aceasta, după ce o dronă s-a prăbușit peste o casă. Incidentul a avut loc într-o livadă, pe acoperișul unei locuințe aparținând paznicului din zonă, provocând panică în rândul comunității și determinând intervenția imediată a autorităților locale.

La scurt timp după prăbușire, zona a fost evacuată, iar perimetrul a fost izolat de forțele de ordine pentru a preveni orice pericol suplimentar. Specialiști în tehnică și explozivi au fost mobilizați pentru a investiga incidentul și pentru a evalua riscurile asociate cu obiectul căzut. Deocamdată, proveniența dronei rămâne necunoscută, iar ancheta este în desfășurare.

O dronă s-a prăbușit peste o locuință în Republica Moldova

În această dimineață, mai multe mesaje RO-Alert au fost transmise locuitorilor din județele Galați, Tulcea și Vrancea, avertizând asupra prezenței unor obiecte zburătoare neidentificate care ar putea reprezenta un pericol. Autoritățile române au ridicat în aer aeronave Eurofighter Typhoon și F-16 pentru a supraveghea spațiul aerian și pentru a identifica eventuale drone care ar putea pătrunde fără autorizare.

Evenimentul a șocat comunitatea locală, care nu mai întâlnise anterior astfel de situații. Observatorii au remarcat că drona a căzut dintr-o zonă de zbor necunoscută și nu a fost detectată anterior de radar. În lipsa unor informații clare despre dispozitiv și scopul zborului, autoritățile au luat măsuri de precauție pentru a proteja locuitorii și pentru a preveni orice risc de contaminare sau explozie accidentală.

Tabel orașe | Câți locuitori vor avea marile orașe din România în anul 2050, 2100, 2500 și în 3000
Tabel orașe | Câți locuitori vor avea marile orașe din România în anul...
Cea mai norocoasă zodie în decembrie 2025. Și în 2026 este printre favoritele astrelor
Cea mai norocoasă zodie în decembrie 2025. Și în 2026 este printre favoritele...

„Acum câteva minute, într-o livadǎ din localitatea Cuhureştii de Jos, raionul Florești, pe casa paznicului a căzut o dronă. Echipa Secției tehnico-explozivǎ a Poliției se deplasează la fața locului. Persoanele au fost evacuate și perimetrul izolat de polițiștii din Florești. Vom reveni cu detalii”, a transmis Poliția din Republica Moldova.

S-A EMIS RO-ALERT PENTRU 3 JUDEȚE DIN ROMÂNIA! MAPN A RIDICAT PATRU AVIOANE, DUPĂ CE DOUĂ DRONE RUSEȘTI AU INTRAT ÎN SPAȚIUL AERIAN ROMÂNESC

Donald Trump l-a somat pe Volodimir Zelenski! Mai are 6 zile la dispoziție: „Va trebui să accepte planul meu”

Tags:
Iți recomandăm
Apariție neașteptată la Chefi la Cuțite! Mark Bryan este concurentul care a venit în fustă și tocuri: „Nu mi-e frică”
Știri
Apariție neașteptată la Chefi la Cuțite! Mark Bryan este concurentul care a venit în fustă și tocuri: „Nu…
Eșec decorativ la Timișoara! Bradul neconvențional aprinde controverse înainte de sărbători: „Bătaie de joc, cel mai urât”
Știri
Eșec decorativ la Timișoara! Bradul neconvențional aprinde controverse înainte de sărbători: „Bătaie de joc, cel mai urât”
Prognoza ANM. Cum va fi vremea până la Crăciun
Mediafax
Prognoza ANM. Cum va fi vremea până la Crăciun
800 lei în plus la PENSIE, de la 1 ianuarie 2026, pentru această categorie de pensionari din România
Gandul.ro
800 lei în plus la PENSIE, de la 1 ianuarie 2026, pentru această...
FOTO. Lavinia e noua iubită a celebrului milionar spaniol care a jucat la Real Madrid
Prosport.ro
FOTO. Lavinia e noua iubită a celebrului milionar spaniol care a jucat la...
Ce este „decalogul animalelor” pe care organizația Humane World for Animals îl vrea implementat în România
Adevarul
Ce este „decalogul animalelor” pe care organizația Humane World for Animals îl vrea...
VIDEO Cresc taxele pentru șoferi: impozitul pe mașinile hibrid ar urma să fie majorat masiv. Și vehiculele electrice sunt vizate
Digi24
VIDEO Cresc taxele pentru șoferi: impozitul pe mașinile hibrid ar urma să fie...
ROALERT emis în premieră pentru județul Vrancea și Bacău. Drone ruse au intrat în România pentru prima dată pe timp de zi. MApN: Piloții au autorizare „de a angaja ținta aeriană” UPDATE: O dronă rusească a căzut peste o casă în Republica Moldova
Mediafax
ROALERT emis în premieră pentru județul Vrancea și Bacău. Drone ruse au intrat...
Parteneri
Ce mai face Laura Andreșan? E cu totul altă femeie. Ce meserie practică acum de când a dispărut de la tv
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Ce mai face Laura Andreșan? E cu totul altă femeie. Ce meserie practică acum de...
FOTO. Imagini hot cu manechinul care i-a luat mințile milionarului însurat
Prosport.ro
FOTO. Imagini hot cu manechinul care i-a luat mințile milionarului însurat
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
De la ce au ajuns să se certe la cuțite Irina și Răzvan Fodor? „Sunt moldoveancă de aia aprigă”
Click.ro
De la ce au ajuns să se certe la cuțite Irina și Răzvan Fodor? „Sunt...
Ce drepturi au persoanele încadrate într-un grad de handicap în România: Scutiri de taxe, transport gratuit și alte facilități
Digi 24
Ce drepturi au persoanele încadrate într-un grad de handicap în România: Scutiri de taxe, transport...
„Trădează-ți patria!”. De ce au ales mii de ucraineni să lucreze pentru serviciile secrete ale Rusiei
Digi24
„Trădează-ți patria!”. De ce au ales mii de ucraineni să lucreze pentru serviciile secrete ale...
Amendă pentru depășirea vitezei cu 30 km/h. Un singur km/h poate dubla sancțiunea
Promotor.ro
Amendă pentru depășirea vitezei cu 30 km/h. Un singur km/h poate dubla sancțiunea
BANCUL ZILEI. ALINUŢA: - Sunt urâtă? – Nu mamă, ai tot ce-și dorește un bărbat!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. ALINUŢA: - Sunt urâtă? – Nu mamă, ai tot ce-și dorește un bărbat!
O veste și mai bună! Transferul de fișiere prin Quick Share – AirDrop va fi disponibil pe dispozitivele cu Snapdragon
go4it.ro
O veste și mai bună! Transferul de fișiere prin Quick Share – AirDrop va fi...
Povestea tribului care trăiește de mai bine de 1.000 de ani în Marele Canion
Descopera.ro
Povestea tribului care trăiește de mai bine de 1.000 de ani în Marele Canion
Un nou shooter multiplayer de la autorii popularului PUBG
Go4Games
Un nou shooter multiplayer de la autorii popularului PUBG
800 lei în plus la PENSIE, de la 1 ianuarie 2026, pentru această categorie de pensionari din România
Gandul.ro
800 lei în plus la PENSIE, de la 1 ianuarie 2026, pentru această categorie de...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Apariție neașteptată la Chefi la Cuțite! Mark Bryan este concurentul care a venit în fustă și ...
Apariție neașteptată la Chefi la Cuțite! Mark Bryan este concurentul care a venit în fustă și tocuri: „Nu mi-e frică”
Eșec decorativ la Timișoara! Bradul neconvențional aprinde controverse înainte de sărbători: „Bătaie ...
Eșec decorativ la Timișoara! Bradul neconvențional aprinde controverse înainte de sărbători: „Bătaie de joc, cel mai urât”
Vacanță de coșmar pentru o familie. Copilul de doi ani a murit înțepat de o meduză
Vacanță de coșmar pentru o familie. Copilul de doi ani a murit înțepat de o meduză
O nouă lovitură pentru Valentina Aldea! Oana Ungureanu a depus plângere la DNA împotriva senatoarei ...
O nouă lovitură pentru Valentina Aldea! Oana Ungureanu a depus plângere la DNA împotriva senatoarei POT
Andreea Bălan a anunțat data nunții! Când va ajunge în fața altarului și unde va avea loc marea ...
Andreea Bălan a anunțat data nunții! Când va ajunge în fața altarului și unde va avea loc marea petrecere
O femeie a devenit virală pe internet, după ce a depus plângere că n-a primit prioritate la o trece ...
O femeie a devenit virală pe internet, după ce a depus plângere că n-a primit prioritate la o trece de pietoni. Ce i-au răspuns polițiștii
Vezi toate știrile
×