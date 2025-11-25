Alertă în Republica Moldova! O dronă s-a prăbușit peste o locuință

O situație neobișnuită a alarmat locuitorii din localitatea Cuhureștii de Jos, raionul Florești, în dimineața aceasta, după ce o dronă s-a prăbușit peste o casă. Incidentul a avut loc într-o livadă, pe acoperișul unei locuințe aparținând paznicului din zonă, provocând panică în rândul comunității și determinând intervenția imediată a autorităților locale.

La scurt timp după prăbușire, zona a fost evacuată, iar perimetrul a fost izolat de forțele de ordine pentru a preveni orice pericol suplimentar. Specialiști în tehnică și explozivi au fost mobilizați pentru a investiga incidentul și pentru a evalua riscurile asociate cu obiectul căzut. Deocamdată, proveniența dronei rămâne necunoscută, iar ancheta este în desfășurare.

În această dimineață, mai multe mesaje RO-Alert au fost transmise locuitorilor din județele Galați, Tulcea și Vrancea, avertizând asupra prezenței unor obiecte zburătoare neidentificate care ar putea reprezenta un pericol. Autoritățile române au ridicat în aer aeronave Eurofighter Typhoon și F-16 pentru a supraveghea spațiul aerian și pentru a identifica eventuale drone care ar putea pătrunde fără autorizare.

Evenimentul a șocat comunitatea locală, care nu mai întâlnise anterior astfel de situații. Observatorii au remarcat că drona a căzut dintr-o zonă de zbor necunoscută și nu a fost detectată anterior de radar. În lipsa unor informații clare despre dispozitiv și scopul zborului, autoritățile au luat măsuri de precauție pentru a proteja locuitorii și pentru a preveni orice risc de contaminare sau explozie accidentală.

„Acum câteva minute, într-o livadǎ din localitatea Cuhureştii de Jos, raionul Florești, pe casa paznicului a căzut o dronă. Echipa Secției tehnico-explozivǎ a Poliției se deplasează la fața locului. Persoanele au fost evacuate și perimetrul izolat de polițiștii din Florești. Vom reveni cu detalii”, a transmis Poliția din Republica Moldova.

