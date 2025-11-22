Acasă » Showbiz » Showbiz internațional » Donald Trump l-a somat pe Volodimir Zelenski! Mai are 6 zile la dispoziție: „Va trebui să accepte planul meu”

De: Irina Rasoveanu 22/11/2025 | 13:52
Volodimir Zelenski, somat de Donald Trump/ Sursa foto: Profimedia

Volodimir Zelenski trece prin momente de incertitudine! Președintele Ucrainei este pus în fața unei decizii foarte grele, și anume dacă să accepte planul de pace al lui Donald Trump sau dacă să continue războiul cu Rusia, fără ajutor de peste Ocean. Liderul de la Casa Alba i-a dat un ultimatum. Șeful statului vecin are 6 zile la dispoziție să dea un răspuns. Află, în articol, toate detaliile!

Președintele american Donald Trump i-a propus lui Volodimir Zelenski un plan de pace pentru a încheia războiul cu Rusia. Liderul de la Casa Albă a precizat că dacă Ucraina nu acceptă propunerea sa până joi, 27 noiembrie 2025, riscă să rămână fără sprijin militar din partea SUA.

„Zelenski va trebui să accepte planul meu de pace”, a declarat Donald Trump în timpul unei întâlniri cu Zohran Mamdani, membru în Adunarea Statului New York.

Cum au reacționat Zelenski și Putin, după planul lui Donald Trump

Planul lui Donald Trump are 28 de puncte care prevăd, printre altele, ca Ucraina să renunțe la teritorii suplimentare în est, să-și reducă drastic forțele armate și să accepte faptul că nu va adera niciodată la NATO.

După dezvăluirea documentului de la Washington, Vladimir Putin s-a arătat încântat. Președintele rus a declarat că astfel s-ar putea încheia conflictul. În caz contrar, el a amenințat că va cuceri mai mult din teritoriul ucrainean.

„Planul poate servi drept bază pentru încheierea conflictului. Dacă Kievul nu îl acceptă, vom cuceri mai mult teritoriu ucrainean”, a declarat Vladimir Putin.

La rândul lui, întrebat despre concesiile teritoriale pe care le-a propus Ucrainei, Donald Trump a declarat la Fox News că „probabil le va pierde oricum, într-o perioadă scurtă de timp”. Volodimir Zelenski nu a primit prea bine planul liderului american. Acesta le-a transmis cetățenilor că țara se află într-un moment de răscruce.

„Ne aflăm într-unul dintre cele mai dificile momente din istoria noastră. Ucraina se poate confrunta acum cu o alegere foarte dificilă”, a declarat președintele Ucrainei.

