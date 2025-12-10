Acasă » Știri » Singurele 2 electrocasnice care te „rup” la bani în luna decembrie. Cât curent consumă zilnic

De: Alina Drăgan 10/12/2025 | 10:28
Sezonul rece aduce, inevitabil, și un consum mai mare de energie electrică, deci și o factură mai mare. Românii scot mai mulți bani din buzunare, mai ales în luna decembrie. Facturile sunt umflate și de două electrocasnice pe care oamenii le folosesc în această perioadă, potrivit csid.ro. Deși nu par să consume mult, realitatea este alta.

Mulți dintre români au în case două electrocasnice care te „rup” la bani. Deși nu pare, consumă mult și pot adăuga câteva sute de lei la factura de energie. Este un cost care îi surprinde pe mulți consumatori, mai ales atunci când restul electrocasnicelor sunt folosite normal sau chiar mai puțin decât în restul anului.

Cele două electrocasnice contribuie în mod decisiv la creșterea facturii și asta pentru că transformă energia electrică direct în căldură – proces care necesită multă electricitate și oferă un randament relativ scăzut în comparație cu alte sisteme de încălzire.

Vezi care sunt cele două electrocasnice care te „rup” la bani în luna decembrie AICI

 

