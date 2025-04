Drama unei foste asistente de la Antena 1: „Mi-am dat seama că sunt însărcinată… nu am mai putut face chiuretaj”

O fostă asistentă de la Antena 1 a vorbit despre momentele grele prin care a trecut. S-a făcute remarcată în emisiunea lui Dan Capatos, însă după ce a dispărut din lumina reflectoarelor, viața ei a luat o întorsătură neașteptată. S-a confruntat cu mari probleme. Bruneta a povestit și despre clipa în care a aflat că este însărcinată. Și-a dorit să renunțe la copil, dar nu a mai putut.

Alina Erika sau „Pantera neagră”, așa cum era cunoscută pe vremea când se număra printre vedetele din țara noastră, a trecut prin schimbări radicale în ultimii ani. Stilul de viață nesănătos a venit cu repercusiuni pentru aceasta, iar acum dă semne că a revenit pe calea cea bună. Totuși, nu poate uita momentele grele prin care a trecut.

Alina Eriko are doi copii de care a avut grijă așa cum a putut, ținând cont de problemele cu care s-a confruntat. Totuși, atunci a aflat despre a doua sarcină nu se afla într-un moment tocmai bun din viața ei și a vrut să renunțe la copil.

Fosta asistentă TV a mărturisit că nu a mai putut să facă acest lucru pentru că sarcina avea deja 3 luni atunci când a aflat. Acum, bruneta se poate lăuda cu un băiat de 16 ani și o fetiță de 8 ani.

Am făcut și o fetiță, n-am știut că sunt însărcinată, la trei luni mi-am dat seama că sunt însărcinată, n-am mai putut să fac niciun chiuretaj și uite așa am doi copilași, o fetiță de aproape 8 ani și băiatul de 16 ani. Asta a fost să fie, să am doi copii și să nu pot să am propria mea casă”, a povestit Alina Eriko pe TikTok.

„Vă dați seama prin câte am putut să trec ca să pot să-l cresc și să nu vadă băiatul la mine scandaluri, certuri și așa mai departe. Am fost foarte cuminte eu la vârsta de vreo 24 de ani după ce m-am despărțit de primul concubin, să zic așa, că nu aveam acte. Atunci m-am apucat eu… m-am îndrăgostit și eu pentru prima oară în viața mea.

În cadrul filmulețului postat pe rețelele de socializare, Alina Eriko a vorbit și despre momentele grele prin care a trecut. La un moment dat, bruneta a fost nevoită să cerșească, iar banii se duceau pe medicamente.

„După cum bine știți, eu am avut probleme foarte, foarte mari în viața mea. O perioadă n-am avut nici telefon să mă filmez. Am fost într-o situație în care mă trezeam din somn, doar aveam unde să dorm, o cămeruță unde să dorm. Mă trezeam din somn, mi-era rău. Mă duceam la magazinele de români, cerșeam, fie ploaie, fie vânt, indiferent de situație. Am luat tratamentul ăsta și m-a chinuit foarte mult timp să pot să am și eu un telefon performant, să pot și eu să mă filmez, să intru iar în lumea asta, să povestesc neajunsurile mele, ceea ce îmi lipsește.

Am vrut să împart cu voi, cu oamenii, durerile mele. M-am gândit că este multă lume în situația mea, m-am gândit că suntem mulți la fel și atunci am renunțat la orice rușine, dar am păstrat limita bunului simț, da? Și am vrut să împart cu voi ceea ce eu am trăit anii la rând. Nu este o situație ușoară, este o situație care practic îți termină toți nervii, te termină fizic, psihic și mental”, a mai spus fosta asistentă TV.