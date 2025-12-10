Cântăreața din România care și-a anulat concertul de la Sala Palatului: „Au fost costuri prea mari și a picat”

Alexandra Ungureanu nu poate spune că termină anul într-o notă abundentă. Chiar dacă pe plan personal nu se poate plânge, artista recunoaște că pe planul profesional lasă de dorit. A fost nevoită să își anuleze concertul de la Sala Palatului! Toate detaliile în articol.

Alexandra Ungureanu este o artistă cunoscută și apreciată de publicul român. Sinceră așa cum ne-a obișnuit, ea a vorbit despre concertele care nu merg prea bine pe final de an și despre criza a cărei efecte le resimte și ea.

Motivul pentru care și-a anulat concertul de la Sala Palatului

Cântăreața a mărturisit că anul acesta a fost plin de eșecuri pentru ea. Mai mult, majoritatea lucrurilor pe care și le-a pus în plan să le facă s-au anulat, iar cele spontane și pe nepregătite s-au îndeplinit. În ceea ce privește concertul de la Sala Palatului pe care trebuia să îl susțină, Alexandra Ungureanu este foarte dezamăgită și mărturisește că speră să îl organizeze la anul.

„În 2025 din ce mi-am propus eu nu mi-a ieșit nimic. Totul a fost, mai degrabă, pe spontan! Nimic din ce planificasem nu a ieșit! Din ianuarie a început. Am fost cu Keo la >, dar nu a fost un plan dinainte stabilit. Și așa am ținut-o tot anul. Anul acesta, trebuia să fac două chestii: o tabără pentru copii( pe care am organizat-o, dar m-am apucat foarte târziu s-o promovez, și nu s-a mai făcut) și concertul meu aniversar de 20 de ani, de la Sala Palatului. Aveam toată regia făcută, dar au fost costuri prea mari și a picat. Managerul meu a decis să nu-l mai facă. Sunt foarte dezamăgită, poate reușesc totuși să-l fac anul viitor. Însă cu criza asta care vine, nu prea cred. A fost un an dificil, parale puține…”, a declarat Alexandra Ungureanu, in exclusivitate pentru click.ro.

