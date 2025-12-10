Acasă » Știri » Cântăreața din România care și-a anulat concertul de la Sala Palatului: „Au fost costuri prea mari și a picat”

Cântăreața din România care și-a anulat concertul de la Sala Palatului: „Au fost costuri prea mari și a picat”

De: Denisa Iordache 10/12/2025 | 12:14
Cântăreața din România care și-a anulat concertul de la Sala Palatului: „Au fost costuri prea mari și a picat”
Cântăreața din România care și-a anulat concertul de la Sala Palatului. Sursă: Instagram
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
5 poze
Vezi galeria foto

Alexandra Ungureanu nu poate spune că termină anul într-o notă abundentă. Chiar dacă pe plan personal nu se poate plânge, artista recunoaște că pe planul profesional lasă de dorit. A fost nevoită să își anuleze concertul de la Sala Palatului! Toate detaliile în articol.

Alexandra Ungureanu este o artistă cunoscută și apreciată de publicul român. Sinceră așa cum ne-a obișnuit, ea a vorbit despre concertele care nu merg prea bine pe final de an și despre criza a cărei efecte le resimte și ea.

Motivul pentru care și-a anulat concertul de la Sala Palatului

Cântăreața a mărturisit că anul acesta a fost plin de eșecuri pentru ea. Mai mult, majoritatea lucrurilor pe care și le-a pus în plan să le facă s-au anulat, iar cele spontane și pe nepregătite s-au îndeplinit. În ceea ce privește concertul de la Sala Palatului pe care trebuia să îl susțină, Alexandra Ungureanu este foarte dezamăgită și mărturisește că speră să îl organizeze la anul.

Singura zodie care își transformă un vis măreț în realitate, azi, 10 decembrie 2025. Universul se aliniază pentru acest nativ
Singura zodie care își transformă un vis măreț în realitate, azi, 10 decembrie...
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România

„În 2025 din ce mi-am propus eu nu mi-a ieșit nimic. Totul a fost, mai degrabă, pe spontan! Nimic din ce planificasem nu a ieșit!

Din ianuarie a început. Am fost cu Keo la >, dar nu a fost un plan dinainte stabilit. Și așa am ținut-o tot anul.

Anul acesta, trebuia să fac două chestii: o tabără pentru copii( pe care am organizat-o, dar m-am apucat foarte târziu s-o promovez, și nu s-a mai făcut) și concertul meu aniversar de 20 de ani, de la Sala Palatului.

Aveam toată regia făcută, dar au fost costuri prea mari și a picat. Managerul meu a decis să nu-l mai facă.

Sunt foarte dezamăgită, poate reușesc totuși să-l fac anul viitor. Însă cu criza asta care vine, nu prea cred. A fost un an dificil, parale puține…”, a declarat Alexandra Ungureanu, in exclusivitate pentru click.ro.

Alexandra Ungureanu. Sursă: Instagram
Alexandra Ungureanu. Sursă: Instagram

CITEȘTE ȘI:

Alexandra Ungureanu reglează lucrurile până la Crăciun: “În postul ăsta o scot la capăt” | EXCLUSIV

Ce i-ar pregăti Alexandra Ungureanu iubitului ei! SURPRIZĂ… cu Power Couple: ”Să facem echipă!”

Tags:
Iți recomandăm
O nouă tragedie în lumea medicală! Un reputat medic din Gorj a murit la doar 48 ani. Și-a dat ultima suflare în fața unui pacient
Știri
O nouă tragedie în lumea medicală! Un reputat medic din Gorj a murit la doar 48 ani. Și-a…
Alin Oprea nu s-a uitat la bani pentru Medana! Câte mii de euro costă mașina pe care i-a oferit-o de ziua ei
Știri
Alin Oprea nu s-a uitat la bani pentru Medana! Câte mii de euro costă mașina pe care i-a…
Oficial! În Australia, copiii sub 16 ani nu mai pot folosi rețelele sociale
Mediafax
Oficial! În Australia, copiii sub 16 ani nu mai pot folosi rețelele sociale
Un tânăr din New York plimbă câini în rucsac pentru a-i ajuta să fie adoptați. Imaginile fac înconjurul lumii
Gandul.ro
Un tânăr din New York plimbă câini în rucsac pentru a-i ajuta să...
FOTO. Jucătoarea și-a mărit bustul și a vorbit de operația Simonei Halep, iar acum a luat o decizie controversată
Prosport.ro
FOTO. Jucătoarea și-a mărit bustul și a vorbit de operația Simonei Halep, iar...
„Polițistul anului 2017” din Cluj, declarat incompatibil deoarece cânta în timpul liber. O postare virală denunță dublul standard din MAI
Adevarul
„Polițistul anului 2017” din Cluj, declarat incompatibil deoarece cânta în timpul liber. O...
„Războiul a atins apogeul și se mută în Europa”. Avertismentul liderului uneia dintre cele mai eficiente unități din armata ucraineană
Digi24
„Războiul a atins apogeul și se mută în Europa”. Avertismentul liderului uneia dintre...
Medicii avertizează: Ce băutură poate provoca AVC dacă este consumată în exces
Mediafax
Medicii avertizează: Ce băutură poate provoca AVC dacă este consumată în exces
Parteneri
O mai ții minte pe Mona Nicolici, fosta prezentatoare de știri de la Antena 1? Cum arată și cu ce se ocupă în prezent
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
O mai ții minte pe Mona Nicolici, fosta prezentatoare de știri de la Antena 1?...
FOTO. Imagini cu iubita noului campion mondial într-un pictorial spectaculos
Prosport.ro
FOTO. Imagini cu iubita noului campion mondial într-un pictorial spectaculos
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Gestul răvășitor al lui Eugen Cristea, la 7 luni de la decesul soției: „Îi simt prezența în casă, mai pun o farfurie pe masa de Crăciun”. Cine îi alină suferința?
Click.ro
Gestul răvășitor al lui Eugen Cristea, la 7 luni de la decesul soției: „Îi simt...
Prima reacție a Kremlinului după ce Zelenski a declarat că este gata să organizeze alegeri prezidențiale
Digi 24
Prima reacție a Kremlinului după ce Zelenski a declarat că este gata să organizeze alegeri...
Polonia vrea să trimită Ucrainei întreaga sa flotă de MiG-29. Ce oferă Kievul în schimb
Digi24
Polonia vrea să trimită Ucrainei întreaga sa flotă de MiG-29. Ce oferă Kievul în schimb
Cele mai puțin fiabile automobile SH: un producător iese în evidență prin defecțiuni la sistemul AdBlue
Promotor.ro
Cele mai puțin fiabile automobile SH: un producător iese în evidență prin defecțiuni la sistemul...
BANCUL ZILEI. Alinuța:- Am găsit o metodă să slăbim...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Alinuța:- Am găsit o metodă să slăbim...
Robotul Optimus al celor de la Tesla a avut unele probleme într-o prezentare
go4it.ro
Robotul Optimus al celor de la Tesla a avut unele probleme într-o prezentare
Semne de activitate detectate pe obiectul interstelar 3I/ATLAS
Descopera.ro
Semne de activitate detectate pe obiectul interstelar 3I/ATLAS
Shooter-ul online care rescrie regulile jocului
Go4Games
Shooter-ul online care rescrie regulile jocului
Un tânăr din New York plimbă câini în rucsac pentru a-i ajuta să fie adoptați. Imaginile fac înconjurul lumii
Gandul.ro
Un tânăr din New York plimbă câini în rucsac pentru a-i ajuta să fie adoptați....
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
O nouă tragedie în lumea medicală! Un reputat medic din Gorj a murit la doar 48 ani. Și-a dat ultima ...
O nouă tragedie în lumea medicală! Un reputat medic din Gorj a murit la doar 48 ani. Și-a dat ultima suflare în fața unui pacient
Alin Oprea nu s-a uitat la bani pentru Medana! Câte mii de euro costă mașina pe care i-a oferit-o ...
Alin Oprea nu s-a uitat la bani pentru Medana! Câte mii de euro costă mașina pe care i-a oferit-o de ziua ei
Ce salariu va avea Dorinel Munteanu la Hermannstadt. Câte mii de euro îi intră în cont lunar
Ce salariu va avea Dorinel Munteanu la Hermannstadt. Câte mii de euro îi intră în cont lunar
Ce pensie are Carmen Tănase, după peste 40 de ani pe scenă. Actrița vrea să-și dubleze veniturile!
Ce pensie are Carmen Tănase, după peste 40 de ani pe scenă. Actrița vrea să-și dubleze veniturile!
Armin Nicoară a comis-o în direct, la TV! S-a aplecat deasupra nașei, apoi a pupat-o. Cum a reacționat ...
Armin Nicoară a comis-o în direct, la TV! S-a aplecat deasupra nașei, apoi a pupat-o. Cum a reacționat Claudia Puican
Cine este tatăl copilului de 12 ani din Ialomița care a fost ucis de un șofer beat, lângă casă. ...
Cine este tatăl copilului de 12 ani din Ialomița care a fost ucis de un șofer beat, lângă casă. Părintele lui a trăit coșmarul vieții sale
Vezi toate știrile
×