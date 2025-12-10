Rita Mureșan, apariție îngrijorătoare într-o emisiune TV: „Nu reușește nimeni să o pună pe picioare”

Rita Mureșan (53 de ani) a avut o apariție care a ridicat semne de întrebare în emisiunea lui Cristi Brancu, de la Prima TV. Creatoarea de modă a stârnit îngrijorare printre telespectatori imediat după ziua ei de naștere.

Rita Mureșan a fost invitată în emisiunea lui Cristi Brancu de la PRIMA TV, imediat după petrecerea de ziua ei, la care au luat parte o mulțime de vedete din lumea modei, printre care Alin Gălățescu, Mirela Vescan și soțul ei.

Designerul a venit îmbrăcată într-o bluză cu Minnie Mouse și cu părul împletit, afișând un look jucăuș și colorat, care contrasta starea fizică în care se afla. Vedeta părea dezorientată și obosită. În emisiune, ea a vorbit despre problemele de sănătate cu care s-a confruntat în ultima vreme și despre ceasul inteligent, care a ajutat-o să cheme salvarea cu o săptâmână în urmă, atunci când nu s-a simțit bine.

„Acum doi ani, după preinfarct, prietenii mei mi-au cumpărat un ceas inteligent. (…) Săptămâna trecută nu m-am simțit foarte bine, ceasul a chemat salvarea. Bine, au venit două salvări. (…) Am probleme cu tahicardia, am avut tensiunea 19 și pulsul 152. Poate s-au acumulat, și asta cu tata, că l-am adus să-l operez, dar nu pot să-l operez. (…) În plan conștient, sunt bine. Ne omoară subconștientul. (…) Cum era să mor la televizor, acum câteva luni, toate analizele erau bune”, a declarat vedeta în emisiunea TV.

Reacțiile publicului au fost imediate, mai ales pe TikTok, unde imaginile cu vedeta au adunat sute de comentarii de îngrijorare:

„De nerecunoscut… sper să fie bine, că îmi este tare dragă!”/ „Ce frumoasă era, o admiram super mult, de la divorț a decăzut mult… nu reușește nimeni să o pună pe picioare”/ „Doamne ferește, nu are pe cineva mai apropiat să o poată ajuta? Offffff, păcat că a fost o femeie super frumoasă și inteligentă.”/ „Este foarte schimbată…”/ „De nerecunoscut ce a ajuns!”/ „Femeia poate fi bolnavă. De la moartea mamei ei, Rita s-a schimbat. Nu mai dați cu hate, nu știe nimeni viața fiecăruia…”/ „Nu e bine, oricum ea e în lumea ei mai demult, păcat, o femeie frumoasă și talentată.”

În 2023 a făcut un preinfarct în plină stradă

Mureșan a trecut printr-un moment extrem de delicat în primăvara lui 2023, când a suferit un preinfarct chiar pe stradă. Vedeta a povestit că, după ce a ieșit dintr-un magazin, a început brusc să respire greu, i s-au învinețit buzele și buricele degetelor, iar amețeala era atât de puternică încât abia se putea ține pe picioare. Un trecător i-a dat atunci o pastilă sub limbă, gest despre care Rita spune că i-a salvat viața. Ulterior, investigațiile medicale au confirmat că trecuse printr-un preinfarct, iar analizele au arătat și existența unui cheag de sânge, motiv pentru care a intrat sub monitorizare cardiologică strictă și tratament.

A plecat cu SMURD-ul din emisiunea lui Capatos

Rita Mureșan a trecut printr-o situație neașteptată în această vară, în timp ce se afla în platoul emisiunii „Un show păcătos”, În timpul filmărilor, vedeta a acuzat stări de rău, iar echipa prezentă în studio a solicitat imediat intervenția medicilor de la SMURD. Designerul a fost monitorizată, i s-au făcut investigații de urgență, iar ulterior a refuzat internarea, preferând să se recupereze acasă.

„Pentru toti cei care v-ati facut griji pentru mine, dupa ce aseara mi s-a facut rau in direct in cadrul emisiunii Un Show Pacatos, vreau sa stiti ca azi sunt un pic mai bine! Pe fondul oboselii, caldurii, nemancatului, stresului, problemelor mele cu inima, am ajuns la asta.

Echipa de productie a intervenit promt si in scurs timp a venit Smurdul de la Floreasca cu mai multi medici. Refuzand in scris transportul la spital pentru internare, ei au intervenit in culise. Cu multa randare si profesionalism, au stat aproape 3 ore langa mine, facandu-mi ekg-uri repetate, tensiune, glicemie, mai multe perfuzii. Aveam un vertij puternic, o tahicardie foarte mare si eram slabita.

Le multumesc doctorilor! Si in special multumesc cu recunostinta echipei de productie, lui Horatiu Tudor care nu s-a miscat de langa mine si m-a dus in siguranta acasa! De asemenea Aureliei, Marei Banica, lui Silviu Andrei, tuturor! Maine sigur ma voi simti mai bine si voi raspunde si la telefoanele si mesajele prietenilor mei! Multumesc pentru tot!”, a declarat Rita, la acel moment, pe rețelele sociale.

Alinare în „Terapia cu îngeri”



Moartea mamei sale, în 2013, a dărâmat-o complet pe vedetă, care a început să își caute alinare în Terapia cu îngeri”, o practică spirituală despre care spune că i-a oferit liniște, încredere și sentimentul că nu este singură în procesul de vindecare. În urmă cu ceva timp, mărturisea că această metodă a ajutat-o să-și regăsească echilibrul și să privească viața cu mai multă recunoștință.

„Sunt perfect sănătoasă și recunoscătoare corpului meu pentru cum arată și pentru cum mă ajută să îmi duc spiritul prin viața aceasta!”, a scris ea pe Facebook, cu ceva timp în urmă.

Rita Mureșan s-a născut pe 23 noiembrie 1972, la Breaza, și a devenit cunoscută la începutul anilor ’90, când, la doar 20 de ani, a câștigat titlul de Miss România. A urmat o perioadă în care a activat ca manechin și model, însă după ce a devenit mamă s-a retras treptat din lumea modei. Ulterior, și-a construit o carieră solidă ca designer vestimentar, rămânând un nume constant în showbizul românesc în ciuda provocărilor personale și de sănătate prin care a trecut. Rita are două fiice, iar relația cu fostul ei soț, Nelu Mureșan, a rămas una civilizată și prietenoasă, chiar și la aproape 20 de ani de la divorț.

