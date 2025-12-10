Alin Oprea nu s-a uitat la bani pentru Medana! Câte mii de euro costă mașina pe care i-a oferit-o de ziua ei

Surpriză de proporții pentru Medana! Astăzi, 10 decembrie 2025, bruneta își serbează ziua de naștere și bineînțeles că este răsfățată așa cum trebuie de Alin Oprea. Artistul i-a făcut cadou o mașină și a organizat un moment special în care i-a oferit cadoul. Toate detaliile în articol.

Astăzi este o zi extrem de importantă pentru Alin Oprea și Medana. Artistul își sărbătorește soția și a ținut să se asigure că ziua de naștere a acesteia este perfectă.

Alin Oprea, surpriză de proporții pentru Medana

Alin Oprea a organizat un moment cu adevărat special pentru a se asigura că Medana își primește surpriza așa cum se cuvine. Prezenți la Bucharest Fashion Week, cei doi au avut un moment special pe scenă pentru brunetă. Îmbrăcată într-o rochie din dantelă, lungă și neagră, Medana a atras toate privirile chiar dinainte de momentul special dedicat ei.

După ce a urcat pe podium pentru a prezenta colecția prietenei sale, Sonia Trifan, Medana și-a primit surpriza chiar pe scenă. Iniția, aceasta a primit un tort și o frumoasă cântare de „La mulți ani!” din partea soțului ei. Mai apoi, surpriza care a lăsat-o fără cuvinte pe vedetă a venit: un SUV negru, nou-nouț, un model pe care ea și-l dorea foarte mult și care costă între 37.000 și 55.000 de euro, în funcție de configurație.

„Sunt atât de emoționată că prea mult nu înțeleg ce se întâmplă! Este superbă, e o mașină imensă pe care am admirat-o în momentul în care am văzut-o într-un showroom. Numărul este într-adevăr impresionant!”, a spus Medana.

Alin Oprea, cel puțin la fel de emoționat ca soția lui, a mărturisit că s-a pregătit intens pentru acest moment și a pus foarte mult suflet.

„E greu să spun dar e mai ușor să vă arăt! Nu că mi-a cerut și nu că și-a dorit neapărat dar am vrut să îi fac cadoul de data asta… Am pus sufletul meu, cât și iubirea și respectul meu, toate acestea la un loc se concretizează astăzi într-o frumoasă mașină, SUV, pe care a văzut-o cândva și mi-a spus că este foarte frumoasă și că într-o zi s-ar putea să o aibă și că i-ar plăcea!”, a declarat artistul.

