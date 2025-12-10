Acasă » Știri » Alin Oprea nu s-a uitat la bani pentru Medana! Câte mii de euro costă mașina pe care i-a oferit-o de ziua ei

Alin Oprea nu s-a uitat la bani pentru Medana! Câte mii de euro costă mașina pe care i-a oferit-o de ziua ei

De: Denisa Iordache 10/12/2025 | 14:14
Alin Oprea nu s-a uitat la bani pentru Medana! Câte mii de euro costă mașina pe care i-a oferit-o de ziua ei
Ce surpriză i-a făcut Alin Oprea soției lui, Medana. Sursă: Instagram
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
4 poze
Vezi galeria foto

Surpriză de proporții pentru Medana! Astăzi, 10 decembrie 2025, bruneta își serbează ziua de naștere și bineînțeles că este răsfățată așa cum trebuie de Alin Oprea. Artistul i-a făcut cadou o mașină și a organizat un moment special în care i-a oferit cadoul. Toate detaliile în articol.

Astăzi este o zi extrem de importantă pentru Alin Oprea și Medana. Artistul își sărbătorește soția și a ținut să se asigure că ziua de naștere a acesteia este perfectă.

Alin Oprea, surpriză de proporții pentru Medana

Alin Oprea a organizat un moment cu adevărat special pentru a se asigura că Medana își primește surpriza așa cum se cuvine. Prezenți la Bucharest Fashion Week, cei doi au avut un moment special pe scenă pentru brunetă. Îmbrăcată într-o rochie din dantelă, lungă și neagră, Medana a atras toate privirile chiar dinainte de momentul special dedicat ei.

După ce a urcat pe podium pentru a prezenta colecția prietenei sale, Sonia Trifan, Medana și-a primit surpriza chiar pe scenă. Iniția, aceasta a primit un tort și o frumoasă cântare de „La mulți ani!” din partea soțului ei. Mai apoi, surpriza care a lăsat-o fără cuvinte pe vedetă a venit: un SUV negru, nou-nouț, un model pe care ea și-l dorea foarte mult și care costă între 37.000 și 55.000 de euro, în funcție de configurație.

Singura zodie care își transformă un vis măreț în realitate, azi, 10 decembrie 2025. Universul se aliniază pentru acest nativ
Singura zodie care își transformă un vis măreț în realitate, azi, 10 decembrie...
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România

„Sunt atât de emoționată că prea mult nu înțeleg ce se întâmplă! Este superbă, e o mașină imensă pe care am admirat-o în momentul în care am văzut-o într-un showroom. Numărul este într-adevăr impresionant!”, a spus Medana.

Alin Oprea, cel puțin la fel de emoționat ca soția lui, a mărturisit că s-a pregătit intens pentru acest moment și a pus foarte mult suflet.

„E greu să spun dar e mai ușor să vă arăt! Nu că mi-a cerut și nu că și-a dorit neapărat dar am vrut să îi fac cadoul de data asta… Am pus sufletul meu, cât și iubirea și respectul meu, toate acestea la un loc se concretizează astăzi într-o frumoasă mașină, SUV, pe care a văzut-o cândva și mi-a spus că este foarte frumoasă și că într-o zi s-ar putea să o aibă și că i-ar plăcea!”, a declarat artistul.

CITEȘTE ȘI:

Medana a recunoscut motivul pentru care fosta soție a lui Alin Oprea o dă în judecată: „S-o fi visat, oare, ‘amanta soțului meu’?”

Împăcare neașteptată! Alin Oprea și cei doi copii ai săi au îngropat securea războiului: „Nu schimbă trecutul, dar vindecă prezentul”

Tags:
Iți recomandăm
O nouă tragedie în lumea medicală! Un reputat medic din Gorj a murit la doar 48 ani. Și-a dat ultima suflare în fața unui pacient
Știri
O nouă tragedie în lumea medicală! Un reputat medic din Gorj a murit la doar 48 ani. Și-a…
Ce salariu va avea Dorinel Munteanu la Hermannstadt. Câte mii de euro îi intră în cont lunar
Știri
Ce salariu va avea Dorinel Munteanu la Hermannstadt. Câte mii de euro îi intră în cont lunar
Oficial! În Australia, copiii sub 16 ani nu mai pot folosi rețelele sociale
Mediafax
Oficial! În Australia, copiii sub 16 ani nu mai pot folosi rețelele sociale
Un tânăr din New York plimbă câini în rucsac pentru a-i ajuta să fie adoptați. Imaginile fac înconjurul lumii
Gandul.ro
Un tânăr din New York plimbă câini în rucsac pentru a-i ajuta să...
FOTO. Jucătoarea și-a mărit bustul și a vorbit de operația Simonei Halep, iar acum a luat o decizie controversată
Prosport.ro
FOTO. Jucătoarea și-a mărit bustul și a vorbit de operația Simonei Halep, iar...
„Polițistul anului 2017” din Cluj, declarat incompatibil deoarece cânta în timpul liber. O postare virală denunță dublul standard din MAI
Adevarul
„Polițistul anului 2017” din Cluj, declarat incompatibil deoarece cânta în timpul liber. O...
„Războiul a atins apogeul și se mută în Europa”. Avertismentul liderului uneia dintre cele mai eficiente unități din armata ucraineană
Digi24
„Războiul a atins apogeul și se mută în Europa”. Avertismentul liderului uneia dintre...
Medicii avertizează: Ce băutură poate provoca AVC dacă este consumată în exces
Mediafax
Medicii avertizează: Ce băutură poate provoca AVC dacă este consumată în exces
Parteneri
O mai ții minte pe Mona Nicolici, fosta prezentatoare de știri de la Antena 1? Cum arată și cu ce se ocupă în prezent
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
O mai ții minte pe Mona Nicolici, fosta prezentatoare de știri de la Antena 1?...
FOTO. Imagini cu iubita noului campion mondial într-un pictorial spectaculos
Prosport.ro
FOTO. Imagini cu iubita noului campion mondial într-un pictorial spectaculos
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Gestul răvășitor al lui Eugen Cristea, la 7 luni de la decesul soției: „Îi simt prezența în casă, mai pun o farfurie pe masa de Crăciun”. Cine îi alină suferința?
Click.ro
Gestul răvășitor al lui Eugen Cristea, la 7 luni de la decesul soției: „Îi simt...
Prima reacție a Kremlinului după ce Zelenski a declarat că este gata să organizeze alegeri prezidențiale
Digi 24
Prima reacție a Kremlinului după ce Zelenski a declarat că este gata să organizeze alegeri...
Polonia vrea să trimită Ucrainei întreaga sa flotă de MiG-29. Ce oferă Kievul în schimb
Digi24
Polonia vrea să trimită Ucrainei întreaga sa flotă de MiG-29. Ce oferă Kievul în schimb
Cele mai puțin fiabile automobile SH: un producător iese în evidență prin defecțiuni la sistemul AdBlue
Promotor.ro
Cele mai puțin fiabile automobile SH: un producător iese în evidență prin defecțiuni la sistemul...
BANCUL ZILEI. Alinuța:- Am găsit o metodă să slăbim...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Alinuța:- Am găsit o metodă să slăbim...
Robotul Optimus al celor de la Tesla a avut unele probleme într-o prezentare
go4it.ro
Robotul Optimus al celor de la Tesla a avut unele probleme într-o prezentare
Semne de activitate detectate pe obiectul interstelar 3I/ATLAS
Descopera.ro
Semne de activitate detectate pe obiectul interstelar 3I/ATLAS
Shooter-ul online care rescrie regulile jocului
Go4Games
Shooter-ul online care rescrie regulile jocului
Un tânăr din New York plimbă câini în rucsac pentru a-i ajuta să fie adoptați. Imaginile fac înconjurul lumii
Gandul.ro
Un tânăr din New York plimbă câini în rucsac pentru a-i ajuta să fie adoptați....
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Meciul „Pride” de la Campionatul Mondial de Fotbal se va disputa între Iran și Egipt
Meciul „Pride” de la Campionatul Mondial de Fotbal se va disputa între Iran și Egipt
O nouă tragedie în lumea medicală! Un reputat medic din Gorj a murit la doar 48 ani. Și-a dat ultima ...
O nouă tragedie în lumea medicală! Un reputat medic din Gorj a murit la doar 48 ani. Și-a dat ultima suflare în fața unui pacient
Ce salariu va avea Dorinel Munteanu la Hermannstadt. Câte mii de euro îi intră în cont lunar
Ce salariu va avea Dorinel Munteanu la Hermannstadt. Câte mii de euro îi intră în cont lunar
Ce pensie are Carmen Tănase, după peste 40 de ani pe scenă. Actrița vrea să-și dubleze veniturile!
Ce pensie are Carmen Tănase, după peste 40 de ani pe scenă. Actrița vrea să-și dubleze veniturile!
Armin Nicoară a comis-o în direct, la TV! S-a aplecat deasupra nașei, apoi a pupat-o. Cum a reacționat ...
Armin Nicoară a comis-o în direct, la TV! S-a aplecat deasupra nașei, apoi a pupat-o. Cum a reacționat Claudia Puican
Cine este tatăl copilului de 12 ani din Ialomița care a fost ucis de un șofer beat, lângă casă. ...
Cine este tatăl copilului de 12 ani din Ialomița care a fost ucis de un șofer beat, lângă casă. Părintele lui a trăit coșmarul vieții sale
Vezi toate știrile
×