Nu o mai recunoști pe Medana! Soția lui Alin Oprea a slăbit 11 kilograme și a uimit pe toată lumea de la prezentarea colecției Soniei Trifan

Medana Oprea, soția celebrului cântăreț Alin Oprea de la Talisman, a urcat pe podium la prezentarea bunei sale prietene, Sonia Trifan. Aceasta a atras toate privirile atât cu eleganța de care a dat dovadă, cât și cu transformarea fizică spectaculoasă pe care a reușit să o realizeze în timp record. Ea a slăbit 11 kilograme într-o lună, iar acum arată extraordinar.

În data de 24 iulie 2025, Sonia Trifan a încântat publicul de la Bukarest Fashion Week, prezentând o nouă colecție plină de eleganță și strălucire. Pe podium au urcat mai multe vedete care i-au fost alături în ultima perioadă, printre care și Medana Oprea. Soția lui Alin Oprea a atras toate privirile.

Medana Oprea a urcat pe podium la Bukarest Fashion Week, într-o prezentare a colecției semnată de Sonia Trifan. Înainte de acest eveniment, ea a trecut printr-o transformare fizică spectaculoasă, reușind să slăbească 11 kilograme în doar o lună.

Așadar, soția lui Alin Oprea a pășit cu încredere în lumina reflectoarelor, purtând o rochie neagră, mulată, care i-a pus perfect în valoare silueta. La scurt timp după eveniment, Medana a mărturisit că visa să defileze încă din adolescență.

„Bukarest Fashion Week, cel mai prestigios festival internațional de modă din România, la care am visat din adolescență să defilez. Alături de frumoasa și talentata mea prietenă de suflet, Sonia Trifan, acest vis a devenit realitate. Colecția ei a fost una de excepție care a impresionat la scară largă. O ediție care a marcat momente senzaționale, care ne-au încântat sufletul”, a scris Medana Oprea pe Facebook.

Între Medana Oprea și creatoarea de modă există o legătură specială, mai ales că Sonia a fost cea care s-a ocupat de rochia sa de mireasă. Cunoscutul designer s-a bucurat să o aibă alături pe soția lui Alin Oprea. Mai mult decât atât, a realizat pentru ea o altă rochie în doar trei zile din dorința de a-i pune în valoare mai bine noua siluetă. Sonia Trifan a fost extrem de bucuroasă că a reușit un eveniment special.

„Cred ca a fost cea mai bună colecție și show de moda al meu din toată cariera mea de 17 ani în moda românească. Toate rochiile din colecție au avut o poveste fascinantă despre frumusețea ravisantă a divelor old Hollywood și am reinterpretat-o pe diva absolută Marylin Monroe în frumoasa noastră Jasmine, care a făcut ravagii prin noul ei look. A slăbit 10 kilograme pentru această apariție spectaculoasă.

De altfel, prietena mea de suflet superbă, Medana Oprea, care a slăbit și ea 11 kilograme într-o lună, pentru acest mega show al meu. Pentru Medana am realizat o altă rochie decât cea conceputa inițial, în 3 zile, fără probă, pentru că slăbise spectaculos și îmi doream să-i dezvălui noua formă a corpului printr-un alt model de rochie care-i sublinia talia și se mula pe corp”, a spus Sonia Trifan.