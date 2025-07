Medana, reacţie acidă după ce fosta soție a lui Alin Oprea a dat-o în judecată: „Atunci când fericirea cuiva deranjează…”

Decizia Larisei Uță de a o da în judecată pe actuala soție a lui Alin Oprea a luat pe toată lumea prin surprindere. Acum, Medana lămurește întreaga situație, în exclusivitate pentru CANCAN.RO. Cu toate că fosta parteneră de viață a artistului părea destul de hotărâtă să facă demersurile legale necesare, până acum familia lui Alin Oprea nu a primit o notificare juridică oficială. Se pare că intenția fostei soții a fost de a atrage atenția publicului, întrucât, din spusele Medanei, nu a existat niciun fel de denigrare la adresa sa.

Fosta soție a lui Alin Oprea i-a intentat un proces Medanei și a susținut că actuala parteneră a artistului i-a adus prejudicii de imagine, iar acesta a fost singurul mod în care se poate apăra. Cu toate acestea, se pare că acțiunea ei a avut alte motive, așa cum bănuiește și soția interpretului, și anume, dorința inexplicabilă de a perturba pacea familiei.

Mai mult decât atât, Medana Oprea a mai adăugat și faptul că probabil pe fosta soție a lui Alin o deranjează fericirea lor, având în vedere faptul că formează unul dintre cele mai sudate cupluri de la noi, care au reușit să depășească toate obstacolele, în ciuda impedimentelor care au apărut de-a lungul anilor.

Medana Oprea îi dă replica Larisei Uță: „E o încercare de a ne tulbura liniștea”

Cu toate că până acum partenera de viață a lui Alin Oprea a refuzat să ofere un punct de vedere referitor la întreaga situație, de data aceasta a dorit să clarifice lucrurile, în speranța că, într-un final, familia ei va avea parte de calmul mult dorit. În plus, bruneta are multe proiecte și evenimente care o țin ocupată, așadar, energia ei se canalizează în alte direcții.

„Până acum, nu am primit niciun act oficial și niciun fel de notificare juridică. Știu că pe portalul instanțelor apare o cerere de chemare în judecată, dar nu știm dacă instanța a considerat-o întemeiată. Din câte înțeleg, se invocă o presupusă denigrare. E greu de crezut… pentru că nu am denigrat pe nimeni, niciodată. Nu am avut niciun motiv și nici nu mă definesc astfel de gesturi. Am ales mereu să vorbesc despre ce construim frumos, nu despre trecut. De aceea, vă mărturisesc sincer că simt acest gest mai degrabă ca pe o încercare de a ne tulbura liniștea. Iar atunci când fericirea cuiva deranjează, e clar că răni vechi nu s-au vindecat încă. Eu aleg să rămân în adevăr, în iubire și în respect, pentru toți cei implicați, chiar și atunci când e greu.

Eu mă bucur de realizări frumoase pe plan profesional și personal. Recent am fost numită Ambasador Cultural la “Europa suntem toți” la Madrid. Lucrez intens la un nou volum de poezie iar în luna octombrie voi fi prezentă la un Festival Internațional de Carte și Arte CultuRo, în Spania. Pe lângă toate astea, acum pe 22 iulie voi defila pe podium la cel mai prestigios Festival de modă din România, alături de buna mea prietenă Sonia Trifan”, a declarat Medana Oprea pentru CANCAN.RO.

