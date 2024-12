Medana ştie cum să îşi facă soţul fericit! Alin Oprea a dezvăluit „secretul”: „Acestea sunt darurile cele mai prețioase”

După ce românii s-au bucurat de tot felul de preparate tradiționale, specifice perioadei Crăciunului, vedem și care sunt vedetele care și-au dat interesul și și-au pus la bătaie veleitățile în ale gastronomiei. Într-un interviu în exclusivitate pentru CANCAN.RO, Alin Oprea și soția lui, Medana, au povestit despre bunătățile care nu au lipsit de pe masa de Crăciun. Știm deja că partenera de viață a artistului este o gospodină desăvârșită și în fiecare an prepară cu drag tot felul de mâncăruri delicioase. Pe lângă bucatele tradiționale, Medana a plusat anul acesta și cu câteva preparate mai sofisticate. Ce-i drept, putem spune că Alin Oprea este cu adevărat răsfățat, că doar nu degeaba se spune că dragostea trece prin stomac.

Alin Oprea și Medana au petrecut Crăciunul în liniște, alături de familie și apropiați. Soția artistului s-a pregătit temeinic și a pregătit o mulțime de bunătăți care de care mai spectaculoase. Un adevărat festin culinar, de care întreaga familie s-a bucurat din plin. Însă, așa cum recunosc cei doi soți, fiecare preparat are o poveste și a contribuit la crearea atmosferei magice de Crăciun. Întrebați ce i-au cerut Moșului anul acesta și ce cadouri au primit, Alin Oprea și Medana au recunoscut că nu și-au dorit daruri materiale, ci pentru ei au avut întâietate lucrurile spirituale.

În schimb, cântărețul spune că și-ar dori să aibă mai mult timp liber, pentru a se relaxa împreună cu partenera sa de viață. Iar dacă erați curioși cum arătau sărbătorile de iarnă în copilăria lor, cei doi soți ne povestesc cu emoție de acele perioade în care s-au bucurat din plin de farmecul Crăciunului de altădată.

Alin Oprea și Medana au petrecut Crăciunul în familie

CANCAN.RO: Cum ați petrecut Crăciunul anul acesta?

Alin: Sărbătorile sunt despre iubire, compasiune și recunoștință. Ne-am bucurat de Nașterea Mântuitorului alături de cei dragi și prietenii de suflet. Este o perioadă în care încercăm să ne deconectăm de la agitația cotidiană și să ne reconectăm cu credința și spiritul Crăciunului.

Medana: Crăciunul este un moment sfânt, de liniște și împărtășire. Am celebrat această sărbătoare acasă, într-o atmosferă caldă, plină de pace și bucurie.

CANCAN.RO: Medana, știu că ești o gospodină desăvârșită. Ce preparate delicioase nu au lipsit de pe masa voastră de Crăciun?

Medana: Masa de Crăciun este o adevărată sărbătoare culinară la noi. Nu au lipsit salata de boeuf, cozonacul pufos, prăjiturile tradiționale pe care le pregătesc cu drag în fiecare an și friptura de porc sau curcan, bine rumenită și aromată. De asemenea, am pregătit piftie, care este o adevărată tradiție în familia noastră, dar am adăugat și câteva preparate moderne, cum ar fi un tort spectaculos decorat tematic sau un platou elegant de aperitive.

Alin: Și nu putem uita de sarmale, care sunt nelipsite! Fiecare preparat are povestea lui și contribuie la atmosfera specială de Crăciun.

CANCAN.RO: Înțeleg că ați avut parte, ca în fiecare an, de altfel, de un Crăciun îmbelșugat, datorită talentului culinar al Medanei. Dar aș vrea să îmi povestiți și cum arăta Crăciunul în copilăria fiecăruia. Ce amintiri emoționante vă leagă de acea perioadă?

Alin: Amintirile copilăriei mele sunt strâns legate de colindele cântate din casă în casă, sub cerul înstelat, și de bucuria pe care o simțeam când aduceam vestea Nașterii Mântuitorului. Era o atmosferă magică, pe care încercăm să o recreăm acum în sufletele celor dragi.

Medana: Îmi amintesc cu drag momentele în care împodobeam bradul împreună cu familia. Fiecare glob avea povestea lui, iar la final, ne așezam cu toții și cântam colinde. Era un moment plin de iubire și pace.

Alin Oprea: „Ne-am dorit de la Moș Crăciun sănătate, pace sufletească și putere”

CANCAN.RO: L-ați surprins vreodată pe Moș Crăciun în acțiune, în timp ce punea cadourile sub brad?

Alin: Ca orice copil, mi-am dorit să-l văd pe Moș Crăciun. Deși nu am reușit niciodată, cred că prezența lui era mereu acolo, prin gesturile și surprizele lăsate sub bradul împodobit.

Medana: În fiecare Crăciun, îl surprindem acum în bucuria și luminile din ochii celor care descoperă darurile. Moșul este, de fapt, iubirea și atenția cu care dăruim mai departe.

CANCAN.RO: Ce i-ați cerut Moșului anul acesta? V-a adus cadourile dorite?

Medana: Ne-am dorit de la Moș Crăciun sănătate, pace sufletească și puterea de a ne bucura de micile minuni ale vieții. Acestea sunt darurile cele mai prețioase.

Alin: Și poate și câteva clipe de tihnă, în care să ne bucurăm de lucrurile cu adevărat importante.

