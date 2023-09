Motivul pentru care Alin Oprea nu și-a chemat copiii la nunta cu Medana. „Eu vreau să mă împac cu ei”

Alin Oprea nu și-a invitat cei doi copii pe care îi are din căsnicia cu Larisa la nunta cu actuala lui soție, Medana. Nici fostul lui coleg din trupa Talisman, Tavi Colen, nu a fost prezent la eveniment. Artistul a explicat care e motivul pentru care au lipsit.

Pe data de 15 septembrie, Alin Oprea și aleasa inimii lui, Medana, s-au căsătorit religios, la câteva luni distanță de la cununia civilă. Zece perechi de nași și aproximativ 500 de invitați le-au fost alături în cea mai specială zi din viața lor. Evenimentul a avut loc la un restaurant din Otopeni, petrecerea fiind una reușită, unde artiștii s-au înghesuit să cânte, unii dintre ei fiind lăsați, de altfel, în afara programului. Proaspăta soție a artistului a pregătit o surpriză pentru invitați și și-a lansat primul volum de poezii.

Emoțiile au fost resimțite din plin atât de miri, cât și de cei apropiați. Cu toate acestea, atenția a fost atrasă și de absența copiilor lui Alin Oprea din căsătoria sa cu Larisa. Invitat în cadrul emisiunii La Măruță, artistul a spus care a fost motivul pentru care aceștia nu au fost prezenți la marele eveniment.

De ce au lipsit copiii lui Alin Oprea de la nunta tatălui lor: „Dacă aș fi primit un mesaj”

Alin Oprea a fost căsătorit timp de 23 de ani cu Larisa Oprea, femeia care i-a dăruit doi copii- Adrian și Melissa Sarah. În anul 2021, cei doi foști parteneri s-au separat, iar copiii au rămas de partea mamei. Relația dintre ei și tatăl lor s-a răcit, motiv pentru care Adrian nu l-a invitat, în luna iunie, la nunta sa. Acum, artistul și-a luat „revanșa”. Alin Oprea nu și-a invitat copiii la nuntă, însă mărturisește că nu are niciun sentiment de ură sau de dispreț față de copiii lui.

Cât despre absența fostului coleg de trupă, Alin Oprea susține că l-ar fi chemat pe Tavi la eveniment, însă era convins că nu va veni.

„I-aș fi trimis cu drag invitația lui Tavi, dar știam sigur că nu va răspunde afirmativ. Am avut logodna acum un an, undeva în luna noiembrie, apoi pe 22 decembrie am avut căsătoria civilă. Dacă aș fi primit un mesaj de la Tavi cu «Casă de piatră!», l-aș fi invitat, evident. Dacă aș fi primit un mesaj de la copiii mei cu «să fii fericit, tată! Doamne ajută!», i-aș fi invitat. Nu unii doar să ofere, iar unii doar să primească… Îl iubesc pe Tavi, îmi iubesc copiii și nu am nicio problemă. Eu mă împac oricând cu ei. Știu să iert, știu să fiu deschis, știu să înțeleg că trecutul e trecut și poate fi reparat dacă este cazul. Nu am față de nimeni niciun sentiment de ură”, a declarat Alin Oprea, în cadrul emisiunii La Măruță.

