Daniela Gyorfi a răbufnit după nunta lui Alin Oprea. „Am așteptat ore întregi să cânt! Nu m-am distrat”

În weekend-ul trecut, Alin Oprea și Medana și-au legat destinele în fața lui Dumnezeu. Petrecerea ce a urmat cununiei religioase a fost una cu totul specială. Nu mai puțin de 500 de invitați s-au distrat pe cinste la acest eveniment fastuos. În plus, mai mulți artiști de renume au fost invitați să cânte, printre care și Daniela Gyorfi. Ea a fost însă total dezamăgită deoarece nu a mai apucat să urce pe scenă, în ciuda faptului că a așteptat câteva ore.

Alin Oprea și Medana trăiesc de mai mulți ani o frumoasă poveste de dragoste. În cele din urmă, cei doi au decis să facă pasul cel mare și să se căsătorească. Astfel, vineri, 15 septembrie 2023, artistul și aleasa inimii sale și-au unit pentru totdeauna destinele în fața lui Dumnezeu.

Daniela Gyorfi, dezamăgită că nu a putut cânta la nunta lui Alin Oprea

După cununia religioasă a avut loc o petrecere de zile mari, care a fost organizată la local de lux din Otopeni. Nu mai puțin de 500 de invitați au participat la acest eveniment. În afara invitaților de seamă pe care i-au avut cei doi miri, mai mulți artiști importanți au fost chemați să anime atmosfera cu hiturile lor. Printre aceștia s-a numărat și Daniela Gyorfi. Din cauza decalajului total ce s-a produs în programul petrecerii, artista nu a mai putut urca pe scenă, în ciuda faptului că venise direct de la un alt eveniment la care cântase. În plus, ea a așteptat mai multe ore până să afle că nu va mai putea cânta.

Total nemulțumită de cele întâmplate la nunta lui Alin Oprea, Daniela Gyorfi a explicat în amănunt ce s-a întâmplat, de fapt. Totuși, artista nu-și poate explica ce a dus la situația în care mai mulți artiști importanți nu au mai apucat să urce pe scenă la acest eveniment. În plus, Gyorfi a ținut să sublinieze că nu s-a distrat deloc la această nuntă, din contră.

„Eu nu mă dusesem acolo ca mesean. Am așteptat ore întregi să cânt! Nu au apucat mai mulți să cânte, nu doar eu. Nici nașa Maria Dragomiroiu nu a cântat. Eu am venit special de la un spectacol de la Odobești. Eu nu m-am dus ca mesean, mă dusesem doar ca să cânt. Probabil că s-a decalat programul, nu știu ce s-a întâmplat!

Noi am venit de la cântări, eu am venit cu Cristi Dules și tot am așteptat până pe la 4-5 să cântam! Am stat cât am stat. Nu ai cum să stai la 30 de artiști să cânți. Nu știu dacă au fost chiar 500 invitați, eu nu am intrat să stau la masă. Am tot intrat, ieșit.

Nu m-am distrat, ce să mă distrez?! Noi am ajuns undeva la ora 1 noaptea. A vorbit George cu Axinte: du-te să montezi sa cânte Daniela! Dar, era coadă la cântat! Nu era să mă bag în față! S-a întârziat, au cântat niște baritoni. Au venit foarte mulți artiști că Alin e colegul nostru. Eu am venit special pentru el ca să cânt, nu am vrut să stau la masă. Noi în week-end avem evenimente.

El ne-a dat invitația demult, el i-a zis lui George că vrea să vină Daniela să cânte. Week-end-ul acesta am avut multe evenimente. I-am zis lui George că dacă nu ajung să cânt îi dăm omului plicul și asta e!”, a declarat Daniela Gyorfi, potrivit Click.ro.

