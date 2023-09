Cum a ajuns să arate Daniela Gyorfi la 54 de ani. Marele vis din copilărie i-a fost spulberat primei vedete din România care și-a pus silicoane | FOTO

Daniela Gyorfi a ajuns la vârsta de 54 de ani și este una dintre cele mai îndrăgite cântărețe din țară. În spatele zâmbetului pe care îl arată publicului, la concerte sau în emisiunile TV, cântăreața ascunde o adevărată dramă. Marele vis din copilărie i-a fost spulberat primei vedete din România care și-a pus silicoane! În galeria foto veți regăsi imagini cu Daniela Gyorfi. Mai jos, în articol, descoperiți detalii legate de visul artistei.

Daniela Gyorfi este una dintre cele mai apreciate artiste din țară. Ajunsă la vârsta de 54 de ani, cântăreața nu se sfiește să îmbrace rochii sexy sau chiar mulate, iar pe rețelele de socializare primește o multitudine de complimente din partea prietenilor virtuali. De altfel, prima vedetă din România care și-a pus silicoane se bucură de un public generos, în timpul spectacolelor, și întreține atmosfera. Puțini știu, însă, că în spatele unui zâmbet larg se află o dramă. Marele vis din copilărie i-a fost spulberat, aspect despre care a vorbit chiar artista, în cadrul unui interviu.

Daniela Gyorfi și-a dorit să devină gimnastă, dar visul i-a fost spulberat

În cadrul unui interviu, Daniela Gyorfi mărturisea faptul că și-a dorit să devină gimnastă, atunci când era mică. Cântăreața a trecut printr-o situație extrem de dificilă, în perioada adolescenței. Atunci, mama ei a fost imobilizată la pat. Iar artista a trebuit să lupte pentru a o ține în viață. Necazurile de care au avut parte, însă, au format o legătură și mai strânsă între cântăreață și mama. Boala de care aceasta a suferit a făcut-o pe artistă să se maturizeze rapid. Mai multe atribuții privind gospodăria i-au revenit ei. De altfel, mama ei i-a oferit sfaturi de viață prețioase, primul fiind să învețe, pentru a ajunge departe.

„Dragostea mamei mele a fost absolută, am fost un copil alintat, nu din punct de vedere material, ci sentimntal. Necazurile care s-au abătut asupra mea și a mamei mele ne-au unit foarte tare. Eu am înțeles de mică ce rol am în familia mea și a mamei mele fiindcă eram amandouă. Părinții se despart, fiecare își reface viața, iar noi am înțeles. Că era un om extrem de determinat, ținea rol și de mamă și de tată. Ea mi-a spus de când a rămas paralizată să fiu atentă, să învăț”, a dezvăluit Daniela Gyorfi, în cadrul unei emisiuni TV.

Deși a trecut prin situații grele, visa încă, de mică, să ajungă gimnastă. Dar visul i-a fost spulberat rapid. I-a plăcut foarte mult sportul și își dorea să fie precum Nadia Comăneci. Pentru că mama ei a suferit un accident, iar artista s-a confruntat cu hepatita, nu a mai avut posibilitatea să facă sport de performanță. Așa că, în perioada liceului, a realizat că o atrage zona artistică. S-a apucat de cântat, fiind îndrumată chiar de mama ei.

Cântăreața pune preț pe propria imagine – ce intervenții estetice are?

De altfel, Daniela Gyorfi pune preț pe imaginea proprie, așa că, de-a lungul timpului, și-a făcut anumite intervenții estetice. În plus, este prima vedetă din România care a ales să își pună silicoane. La bust are trei operații, de exemplu. O dată pe an, apelează la intervenții non-invazive la nivelul feței. Și-a scos acidul hialuronic din buze.

„La sâni nu sunt mulțumită. După trei operații, că trei am. Recunosc că nu mi-aș mai face acum. Fațetele dentare sunt absolut normale, nu poți să ai dinții galbeni, negri. Riduri… La 50-53 de ani nu poți să arăți ca la 20 de ani. Celulită am avut dintotdeauna. Fac tot felul de chestii ca să mă simt bine. Nu e vorba de operații estetice, ci de îngrijire. Dacă există tehnologie ca să schimbi lucruri care te deranjează, de ce să nu le faci?! N-am atâtea operații ca alte artiste care zic că li s-a modificat corpul peste noapte. Fundul l-am lăsat mic și plat”, a declarat Daniel Gyorfi, în cadrul emisiunii 40 de întrebări cu Denise Rifai.

Sursă foto: CANCAN.RO, social media