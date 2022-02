La ce „artificii” a apelat Daniela Gyorfi pentru a se menține în Top! Criticată de fani pentru felul în care arată, artista face „bilanțul” intervențiilor pe care le are!

Vizitele la medicul estetician au devenit atât de banale, încât nu există vedetă din showbiz-ul autohton care să nu fi mers măcar o dată într-un astfel de cabinet. Unele au exagerat, altele s-au „tunat” finuț, iar trăsăturile doar și le-au accentuat. Le luăm pe toate la „verificat” și facem lista completă a intervențiilor pe care le-au bifat. CANCAN.RO are imagini pe care, cu siguranță, vedetele le vor dispărute!

Naturalețea nu mai e la modă, iar vedetele par să împărtășească acest concept! Fie că vorbim despre influenceri, vedete TV sau artiști, toți au trecut măcar o dată pragul cabinetului medicului estetician. Unii nu s-au mai putut opri și s-au „transformat” total, iar alții încă mai seamănă cu versiunea inițială.

Astăzi, răsfoind arhiva CANCAN, ne-am oprit privirea asupra Danielei Gyorfi.

Notorietatea pe care Daniela Gyorfi a căpătat-o de-a lungul anilor a făcut-o să-și dorească mici sau mari, ar spune unii, schimbări. Fie că vorbim despre cele de la nivelul podoabei capilare, referindu-ne la culoarea optată, dar și coafurile alese, fie și la schimbările de ordin fizic.

Ce spune Daniela Gyorfi despre intervențiile pe care și le-a făcut

Chiar dacă la începutul carierei artista arăta la fel ca orice altă tânără, naturală și fără prea multe „artificii”, acum lucrurile s-au cam schimbat. Daniela Gyorfi a pus pe listă tot ce nu o satisfăcea și o complexa și nu a mai stat pe gânduri! A băgat mâna în buzunar și s-a lăsat transformată de specialiști. Nu i-a păsat de nimic, nici măcar de criticile aspre!

„Nu am nici o operație, am doar sânii, dar atât. Nu sunt Miss Univers, nu am nimic de apărat. S-a tot spus că am operații la față, că sunt strâmbă, că nu știu ce. Dar nu am. Cu ajutorul machiajului, a luminilor, poți să arăți wow”, a explicat artista, în ceea ce privește felul în care se afișează în mediul online.

Cu toate acestea, cântăreața nu neagă faptul că la nivelul feței și-a făcut câteva intervenții non-invazive.

„Îmi fac intervenții non-invazive la nivelul feței o dată pe an. Am avut niște probleme cu buzele, am făcut gâlme, dar multe au pățit asta. Apoi mi-am scos tot ce am avut în buze, acum nu mai am nimic. Am avut fațete dentare, mi-am pus aparat dentar. Un an de zile m-am chinuit să îmi fac dantura”, a mai mărturisit Danielei Gyorfi.

Sursă foto: Instagram & arhivă