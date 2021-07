Daniela Gyorfi a dezvăluit în cadrul unui interviu care este motivul pentru care ea și George Tal nu au făcut pasul cel mare, și anume căsătoria. Cei doi au împreună o fetiță pe nume Maria.

Cântăreața Daniela Gyorfi a vorbit despre motivul pentru care ea și George Tal, partenerul de viață alături de care are un copil, nu s-au căsătorit niciodată. De-a lungul timpul, artista și cel care i-a dăruit o fetiță au avut momente tensionate în cuplu și, mai mult decât atât, la un moment dat au fost la un pas să se despartă. Daniela Gyorfi a mărturisit în cadrul unui interviu pentru Antena Stars care este, de fapt, motivul real pentru care nu au dorit să se căsătorească.

„Nu mă mărit. Problema este așa, noi nu suntem un cuplu perfect și asta cred că atârnă foarte mult la public. În momentul când vii și spui, vai, cine este soțul meu și soțul tău umblă cu toate femeile sau cine e soția mea și soția ta… Nu, suntem un cuplu care ne iubim, dar ne și certăm, câteodată ajungem la extremă unul cu altul și după aceea…”, a mărturisit artista.

De asemenea, Daniela Gyorfi a mai dezvăluit faptul că într-o relație de cuplu nu ar suporta niciodată violența de orice natură.

”Într-o căsnicie se întâmplă de toate. În timp, se așază lucrurile. Dacă stai și cauți nod în papură… Bărbații este normal să fie mai cuceritori, să se mai uite după femei. Pentru mine sunt lucruri mult mai importante. Violența fizică, violența verbală nu le suport, peste astea nu aș putea să trec. Am avut momente delicate la început. George a venit în România, eu spunându-i clar că eu o iubesc foarte mult pe mama mea”, a continuat Daniela Gyorfi.

Daniela Gyorfi, probleme din cauza implanturilor mamare

Este pentru a treia oară când Daniela Gyorfi este nevoită să își schimbe implanturile mamare. Artista a făcut prima intervenție la început anilor 2000 și de atunci a întâmpinat mai multe probleme. Ultima dată când a fost nevoită să își schimbe implanturile a fost după nașterea fiicei sale, atunci când se deplasase una dintre proteze. Acum, o altă problemă a apărut, una dintre proteze s-a fisurat, iar vedeta are dureri mari.

„Mi s-a fisurat, probabil. Clar trebuie să mi le schimb cât de repede pot. Partea dreaptă se vede. Mă doare și se vede că a ieșit, nu știu, s-a întâmplat ceva și mi-a crăpat pur și simplu proteza. Nu pot să-mi dau seama ce s-a întâmplat. Am stat și m-am gândit că totuși ultima dată am dat 4.500 de euro pe ele și din 2000 am început să-mi fac.

Dacă-mi spunea că din 10 în 10 ani trebuie să mi le schimb, atunci mă mai gândeam. Ultima dată același lucru mi-a zis: nu o să mai ai probleme, o să fii foarte mulțumită. Mâine îmi fac rapelul, apoi mai stau două săptămâni și după aceea îmi fac (n.r.- intervenția). Opt sau nouă ani au trecut de când mi-am făcut intervenția asta”, a declarat Daniela Gyorfi în cadrul unei emisiuni TV.

