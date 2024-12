Legătura dintre Radu Mazăre și Călin Șerban, iubitul Ancăi Ţurcaşiu: ”Mi-a zis că vrea să cumpere o...”

Puțini știu ce legătură există între Radu Mazăre și Călin Șerban, noul iubit al Ancăi Țurcașiu. Artista trăiește o frumoasă poveste de dragoste după divorțul de fostul ei soț, Cristian Georgescu. Vedeta și-a refăcut viața la aproximativ 4 ani de la separarea de tatăl fiului ei. Puțini știu că noul ei partener nu este chiar străin de luminile reflectoarelor. Spunem asta pentru că a fost prezent în câteva show-uri televizate, precum Ninja Warrior și Exatlon. Între el și Radu Mazăre există o relație de prietenie mai veche!

Nu vă mai ținem prea mult timp în suspans și vă spunem că au fost parteneri de afaceri. Călin Șerban s-a ocupat de construcția resortului pe care Radu Mazăre îl are în Madagascar. Partenerul Ancăi Țurcașiu este primul instructor de kitesurfing de la noi din țară.

„Între 2005 şi 2007, Radu a venit la Kite extrem de des, el fiind şi primar în acea perioadă. Toată lumea aştepta să vină, se făceau poze cu el, filmări. Într-unul din ani mi-a zis că vrea să-şi cumpere o insulă şi să mă facă manager de insulă. Iniţial a vrut în Papua Noua Guinee sau în altă zonă, să-şi facă el o şcoală de kite sau ceva de genul ăsta. El călătorea foarte mult Brazilia, Egipt, Turcia, astea sunt locaţiile unde am fost şi eu cu el. Eu mergeam cu el la kite. Luam zone unde era mai ieftin: în Hurghada, la 5 stele, all inclusive, două săptămâni era ceva de genul 600-700 de euro de persoană maxim, cu avion, cu tot. Stăteam în hotel de 5 stele şi ne dădeam toată ziua cu kite-ul”, a declarat Călin Şerban pentru , în urmă cu mai mulţi ani.

Citește și: Radu Mazăre a devenit tată pentru a doua oară! Totul a fost top secret, dar CANCAN.RO a aflat cele mai tari detalii!

Radu Mazăre era primar la acea vreme și mergea destul de des pe o plajă unde obișnuia să își petreacă timp și actualul partener al Ancăi Țurcașiu. Așa au ajuns cei doi să se împrietenească, iar ulterior a apărut și propunerea de a merge în Madagascar împreună pentru un astfel de proiect.

Iubitul Ancăi Țurcașiu a recunoscut că procesul nu a fost unul ușor, mai ales pentru că era atât de departe de casă. Radu Mazăre a investit bani frumoși în proiect și s-a bazat pe Călin Șerban.

„El aşa mi-a zis, că a luat împrumut şi că trebuie să-i dea înapoi. Apoi m-a întrebat dacă vreau să merg să fac asta. Am acceptat. Prin 2012 parcă am fost împreună acolo, ne-am dat cu kite-ul, am văzut terenul, nu era nimic acolo. Era un teren cu arbuşti, copaci, o plajă foarte frumoasă, un golf mişto şi o dună înaltă pe car erau numai bălării. Şi am început să merg în fiecare pimăvară şi toamnă. Iarna eram la munte, pe zăpadă cu snow-kite-ul în Bucegi, vara în Mamaia la H2O, iar la 1 septembrie şi 1 martie plecam în Madagascar”, a adăugat acesta.