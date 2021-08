Daniela Gyorfi: ”George mă dă afară din casă, dorm pe preș, dacă mă îngraș 1-2 kilograme”

Daniela Gyorfi este atentă la propria siluetă și a luat măsuri pentru ca lucrurile să nu scape de sub control.

Este bine cunoscut faptul că Daniela Gyorfi are un stil de viață sănătos. La 52 de ani, artista se prezintă cu un fizic fără cusur. Timpul nu iartă pe nimeni, iar odată cu trecerea lui, numărul afișat pe cântar necesită o mai multă atenție. Daniela Gyorfi a fost mai sinceră ca niciodată și a spus că nu acceptă să se îngrașe nici măcar un gram: ”George mă dă afară din casă dacă mă îngraș 1-2 kilograme, dorm pe preș și asta din cauza faptului că mă plâng”, a mărturisit vedeta la emisiunea „Vorbește Lumea”. (VEZI ȘI: ȘI-A RIDICAT BLUZA PÂNĂ SUB SÂNI CA SA LE ARATE FANILOR CE ARE PE DEDESUBT- FOTOGRAFIA PE CARE DANIELA GYORFI NU A EXITAT SĂ O FACĂ PUBLICĂ)

Daniela Gyorfi se confruntă cu celulita

În cadrul aceleiași emisiuni, Daniela Gyorfi a menționat că ceea ce o deranjează cel mai tare este retenția de apă care a dus la apariția celulitei. Cu această problemă se confruntă de mulți ani, mai precis de când a devenit mămică.

Artista este hotărâtă să intre în ”reparații”

Încă din anul 2000, Daniela Gyorfi a apelat la medicul estetician, fiind printre puținele vedete care au avut curajul să-și facă implant mamar. Cu trecerea timpului, artista a fost nevoită să-și tot schimbe perechea de silicoane din diverse motive. Ultima intervenție a avut loc în urmă cu 8 ani, iar acum vedeta întâmpină probleme: ”Nu știu ce s-a întâmplat. Trebuie să-mi schimb silicoanele cât de curând. Partea dreaptă mă doare și se vede cum este crăpată proteza. M-au costat 4.500 euro, nu știu ce s-a întâmplat. Dacă îmi spuneau de la început că trebuie să le schimb din 10 în 10 ani, nu-mi mai făceam intervențiile”, a declarat Daniela Gyorfi pentru Protv.ro (VEZI ȘI: A FOST PRIMA CARE S-A DEZBRĂCAT ȘI PRIMA CARE A RECUNOSCUT CĂ ȘI-A PUS SILICOANE- CE DECIZIE RADICALĂ A LUAT GYORFI ACUM)

sursa foto: Instagram.com